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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड'मेरी पत्नी पर गंदी नजर रखता था इसलिए की हत्या', मुजफ्फरनगर में भाई ने भाई को उतारा मौत के घाट

'मेरी पत्नी पर गंदी नजर रखता था इसलिए की हत्या', मुजफ्फरनगर में भाई ने भाई को उतारा मौत के घाट

Muzaffarnagar News In Hindi: चरथावल थाना क्षेत्र के बिरालसी गांव स्थित नहर किनारे में शव मिलने के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. साथ ही वारदात में इस्तेमाल ईंट भी बरामद कर ली है.

By : अभिषेक चौधरी, मुजफ्फरनगर | Edited By: धीरज गुप्ता | Updated at : 09 May 2026 09:15 PM (IST)
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उतर प्रदेश की मुजफ्फरनगर पुलिस ने झाड़ियों में युवक के शव मिलने के मामले खुलासा कर दिया है, पुलिस ने हत्याकांड के आरोपी छोटे भाई को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस की पूछताछ में आरोपी ने आरोप लगाया कि बड़ा भाई मेरी पत्नी पर बुरी नजर रखता था और उससे बदसलूकी करता था, इसलिए हत्या कर दी. पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल ईंट भी बरामद कर लिया है.

दरअसल, 29 अप्रैल को चरथावल थाना क्षेत्र के बिरालसी गांव स्थित नहर किनारे झाड़ियों में एक युवक का शव मिला था. मृतक के हाथ पर ‘दीपक’ नाम गुदा हुआ था. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और पहचान कराने का प्रयास शुरू किया. जांच में शव की पहचान रुकनपुर निवासी दीपक के रूप में हुई.

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सीसीटीवी फुटेज में बाइक से ले जाता दिखा आरोपी

बताया गया कि मामले की जांच के दौरान पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले. फुटेज में सामने आया कि 28 अप्रैल की शाम दीपक का छोटा भाई सचिन उसे मोटरसाइकिल पर अपने साथ ले जाता दिखाई दिया. उस समय दीपक शराब के नशे में था. संदेह के आधार पर पुलिस ने सचिन से पूछताछ की.

पुलिस पूछताछ में आरोपी ने कबूला जुर्म

पुलिस के मुताबिक, जब पुलिस ने आरोपी से सख्ती से पूछताछ की तो आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया. आरोपी ने बताया कि उसका बड़ा भाई दीपक शराब पीकर उसकी पत्नी के साथ बदसलूकी करता था और उस पर गलत नजर रखता था. साथ ही संपत्ति को लेकर भी विवाद चल रहा था.

ईंट मारकर की थी हत्या

आरोपी ने बताया कि इन्हीं बातों से परेशान होकर सचिन ने बिरालसी नहर पुल के पास ईंट से हमला कर दीपक की हत्या कर दी और शव को झाड़ियों में फेंककर फरार हो गया. फिलहाल, पुलिस ने आरोपी सचिन को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. उसकी निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त ईंट भी बरामद कर ली गई है. पुलिस मामले में आगे की वैधानिक कार्रवाई कर रही है.

About the author अभिषेक चौधरी, मुजफ्फरनगर

अभिषेक चौधरी मुजफ्फरनगर की खबरों पर नजर रखते हैं. राजनीतिक, क्राइम और सामाजिक मुद्दों पर लिखते हैं.
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Published at : 09 May 2026 09:15 PM (IST)
Tags :
UP NEWS UP Police Muzaffarnagar News
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