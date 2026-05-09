मुजफ्फरनगर में धर्मांतरण की कोशिश! पहचान छिपाकर युवती को प्रेम जाल में फंसाने वाला अरेस्ट

पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जनद मुजफ्फरनगर से कथित लव जिहाद का मामला सामने आया है. आरोप है कि मेरठ निवासी एक युवक ने अपनी पहचान छुपाकर युवती को प्रेमजाल में फंसाया और फिर उसे अपने साथ लेकर फरार हो गया. मामले की शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है.

दरअसल, 7 मई को नई मंडी कोतवाली क्षेत्र निवासी एक व्यक्ति ने पुलिस को शिकायत दी थी. शिकायत में आरोप लगाया गया कि मेरठ के ब्रह्मपुरी निवासी समीर खान ने नाम बदलकर उसकी बहन से दोस्ती की और उसे बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया. परिजनों का आरोप है कि आरोपी युवती का धर्म परिवर्तन कर निकाह करने की तैयारी में था.

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पुलिस ने आरोपी समीर खान को किया गिरफ्तार

शिकायत के आधार पर नई मंडी पुलिस ने तत्काल मुकदमा दर्ज करते हुए कार्रवाई शुरू की. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ बीएनएस की संबंधित धाराओं और उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम के तहत केस दर्ज किया. इसके बाद 24 घंटे के भीतर पुलिस ने युवती को सकुशल बरामद कर आरोपी युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया. पुलिस ने बरामद युवती को मेडिकल परीक्षण के लिए भेजते हुए उसके बयान दर्ज करने और काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू कर दी है.

पुलिस ने युवती को किया बरामद

मामले की जानकारी देते हुए सीओ नई मंडी राजू कुमार साव ने बताया कि शिकायत मिलते ही पुलिस ने महिला अपराधों के प्रति जीरो टॉलरेंस नीति के तहत तुरंत कार्रवाई की. पुलिस टीमों का गठन कर युवती की तलाश शुरू की गई और जल्द ही युवती को सुरक्षित बरामद कर लिया गया.

पुलिस की जांच में धर्म परिवर्तन के प्रयास की पुष्टि

सीओ के मुताबिक शुरुआती जांच में धर्म परिवर्तन के प्रयास और बहला-फुसलाकर ले जाने जैसी बातें सामने आई हैं. फिलहाल युवती के विस्तृत बयान और अन्य तथ्यों के आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है. पुलिस मामले की हर पहलू से जांच कर रही है.

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