मेरठ में महिला और बेटी से सरेराह मारपीट करने वाला आरोपी गिरफ्तार, पुलिस के सामने रोने लगा

उत्तर प्रदेश के मेरठ जनपद में 3 अक्टूबर को किठौर थाना क्षेत्र में एक युवक ने महिला और उसकी नाबालिग बेटी से सरेराह मारपीट और छेड़छाड़ की थी. जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था. शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ सम्बन्धित धाराओं में मामला दर्ज कर गिरफ्तारी के प्रयास तेज कर दिए. रविवार शाम पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया इस दौरान उसका हाथ टूट गया, अब वो रो-रोकर घटना के लिए माफी मांग रहा है. आरोपी की गुंडई शाहजहांपुर गांव में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई थी. पुलिस अधिकारियों ने बताया कि आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

क्या था पूरा ममला ?

शाहजहांपुर गांव की पीड़ित महिला ने आरोप लगाया था कि जानू उर्फ जाने आलम नामक व्यक्ति ने तीन अक्टूबर को न केवल उसके साथ मारपीट और गला दबाने की कोशिश की, बल्कि उसकी 14 वर्षीय बेटी के साथ भी गाली-गलौच, छेड़छाड़ और मारपीट की. महिला ने साहस दिखाते हुए बेटी को बचाने की कोशिश की, जबकि मौके पर मौजूद लोग तमाशबीन बने रहे. ये सारा मामला गांव में लगे सीसीटीवी में कैद हो गया. वीडियो को देखकर लोगों ने गुस्सा जाहिर किया और आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की.

पॉस्को एक्ट और मारपीट में मामला दर्ज

शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पोक्सो एक्ट समेत कई गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर तलाश शुरू की. रविवार शाम मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने आरोपी को शाहजहांपुर नहर पटरी के पास से दबोच लिया. इस दौरान आरोपी पुलिस के सामने रो-रो कर गिड़गिड़ाते हुए माफी मांग रहा था और कह रहा था कि ‘गलती हो गई अब कभी ऐसा नहीं करेगा इस बार माफ कर दो’.

पुलिस को देखकर भागते समय हाथ टूटा

गिरफ्तारी के दौरान आरोपी पुलिस को देखकर भागने लगा और गड्ढे में गिर गया, जिससे उसका दाहिना हाथ टूट गया. उसे पहले सीएचसी किठौर में प्राथमिक उपचार के बाद पीएल शर्मा अस्पताल रेफर किया गया. पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है.