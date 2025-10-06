'बाबा का जंगलराज है', रायबरेली में मृतक हरिओम के परिवार से अजय राय ने की मुलाकात

उत्तर प्रदेश के रायबरेली में दलित युवक हरिओम की हत्या मामले में सियासत तेज हो गई है. यूपी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने आज सोमवार (6 अक्टूबर) पीड़ित परिवार से मुलाक़ात की और उन्हें सांत्वना दी. अजय राय ने कहा कि आज पूरे प्रदेश में बाबा का जंगलराज चल रहा है. बाबा के लोग ही दलित-गरीबों को मार रहे हैं.

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय सोमवार सुबह मृतक हरिओम के परिवार मिले और उनका दुख बांटा. अजय राय ने कहा कि "ये बहुत गरीब परिवार है.. जब हरिओम अपनी पत्नी से मिलने जा रहा था, तब रास्ते में उसे जिस तरह से मारा गया. परिवार ने बताया कि वहां पर पुलिस मौजूद थी और पुलिस चाहती तो उसकी जान बचा सकती थी, उसे थाने में ले जाकर बिठा सकती थी. थाने में उसे रोक देते पर पुलिस ने छोड़ दिया."

अजय राय ने सीएम योगी पर साधा निशाना

कांग्रेस नेता ने कहा कि जब उसने (मृतक हरिओम) राहुल गांधी का नाम लिया और उन्होंने कहा कि हम बाबा वाले हैं. इसके बाद उन्होंने उसे और ज्यादा मारना शुरू कर दिया और मारते-मारते बेरहमी से उसकी हत्या कर दी. ये बाबा के राज में यहीं हो रहा है- अत्याचार, अन्याय, गुंडई और बाबा लोगों की हत्या करा रहे हैं. यूपी में ये जंगलराज चल रहा है.

अजय राय ने कहा आज प्रदेश में अपराध बढ़ गया हैं. प्रदेश का कोई जिला बचा नहीं है. बनारस में भी ऐसी घटनाएं बढ़ रही हैं. फतेहपुर के आदमी को रायबरेली में मार दिया जा रहा है. पूरे प्रदेश में बाबा का जंगल राज चल रहा है और बाबा के लोग ही दलित और ग़रीब लोगों की हत्या कर रहे हैं.

दलित युवक की पीट-पीटकर हत्या

बता दें कि मृतक हरिओम फतेहपुर का रहने वाला था और अपनी पत्नी से मिलने गया था. इस दौरान रास्ते में लोगों ने चोर समझकर उसे पकड़ लिया और बेरहमी से पिटाई की. युवक ने इस दौरान राहुल गांधी का नाम भी लिया लेकिन फिर भी उन्होंने उसे नहीं छोड़ा और पीटते रहे. जिसकी कुछ देर बाद उसकी मौत हो गई. कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी पीड़ित परिवार से बात की है और उनकी हर संभव मदद का भरोसा दिया है.

