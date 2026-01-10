मेरठ अपहरण-हत्या मामले में 48 घंटे बाद पुलिस को सफलता, युवती को किया बरामद, आरोपी गिरफ्तार

मेरठ के सरधना थाना क्षेत्र के कपसाड़ गांव में दलित महिला की हत्या कर बेटी के अपहरण मामले से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है, पुलिस ने इस मामले में 48 घंटे बाद आरोपी युवक व अपह्रत युवती को बरामद कर लिया है. आरोपी गिरफ्तारी के लिए पुलिस की 10 टीमें लगाई गईं थीं.

कार्रवाई के संबंध में पुलिस अधिकारियों ने बताया है कि आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीमें लगाई गईं थी. फिलहाल आरोपी युवक व अपह्रत युवती पुलिस की हिरासत में हैं. कल यानी 11 जनवरी को पुलिस कोर्ट में अपह्रत युवती के बयान करा सकती है. एसएसपी डॉ विपिन ताड़ा ने युवती की बरामदगी की पुष्ठि की है.

पुलिस अधिकारियों ने कार्रवाई पर क्या कहा?

इस कार्रवाई के बाबत मेरठ पुलिस के अधिकारियों ने जानकारी देते हुए बताया है कि पुलिस ने अभियुक्त (लड़का) को गिरफ्तार किया और अपहृता (लड़की) को बरामद किया. पुलिस की 10 टीमें इस पर काम कर रही थी. आपको बता दें कि मेरठ के कपसाड़ गांव की इस घटना को लेकर विपक्षी नेताओं की तरफ से बयानबाजी भी खूब की गई थी.

क्या है पूरा मामला

मेरठ जिले के कपसाड़ निवासी दलित महिला सुनीता अपनी बेटी रूबी के साथ गुरुवार (8 जनवरी 2026) को खेत में गई थी. जहां राजपूत समाज के दबंग सुनील और पारस सोम हथियारों के बल पर युवती का अपहरण कर लिया था. विरोध करने आई मां पर हमला कर घायल कर दिया था, जहां इलाज के दौरान महिला सुनीता की अस्पताल में मौत हो गई थी. इस घटना को लेकर राजनीति भी खूब हुई है, तमाम दल के नेताओं ने कानून व्यवस्था को लेकर प्रदेश सरकार को घेरने का काम किया. फिलहाल, पुलिस ने इस मामले में आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है.

