हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड'वोट घटाने नहीं बढ़ाने के चक्कर में BJP...ECI ले संज्ञान', SIR पर ये क्या बोल गए अखिलेश यादव

'वोट घटाने नहीं बढ़ाने के चक्कर में BJP...ECI ले संज्ञान', SIR पर ये क्या बोल गए अखिलेश यादव

UP SIR: अखिलेश यादव ने UP में SIR और मतदाता सूची को लेकर गंभीर सवाल उठाया. उन्होंने चुनाव आयोग से मतदाता सूची को आधार से जोड़ने और पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने की मांग की.

By : नीतु कुमारी | Updated at : 10 Jan 2026 02:14 PM (IST)
Preferred Sources

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लखनऊ में आयोजित प्रेस वार्ता में SIR प्रक्रिया और मतदाता सूची को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए. उन्होंने कहा कि हाल में SIR की एक्सरसाइज कराई गई, जिसमें बड़ी संख्या में अधिकारियों को लगाया गया था, लेकिन किसी भी राजनीतिक दल ने इसका विरोध नहीं किया. 

अब जब मतदाता सूची सामने आई है तो यह साफ हो रहा है कि लगभग तीन करोड़ वोट काटे जाने की आशंका सच साबित हो रही है. अखिलेश यादव ने कहा कि यह वही आशंका थी, जो पहले जताई गई थी, जबकि ड्राफ्ट लिस्ट आने से पहले यूपी के मुख्यमंत्री स्वयं लगभग चार करोड़ वोट कटने की बात कह चुके थे.

हमने सोचा 3 लाख वोट कटेंगे- अखिलेश यादव

अखिलेश यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री के बयान सार्वजनिक रूप से सुने गए हैं और कन्नौज के पूर्व सांसद ने भी यह कहा कि अभी तो तीन लाख वोट कटे हैं, आगे और भी काटे जाएंगे. उन्होंने सवाल उठाया कि जब भाजपा नेता इस तरह की बातें खुलेआम कह रहे हैं, तो चुनाव आयोग की जिम्मेदारी और भूमिका पर सवाल उठना स्वाभाविक है. उन्होंने कहा कि यह पूरी प्रक्रिया किसी साजिश और षड्यंत्र की ओर इशारा करती है. अखिलेश यादव ने आश्चर्य जताते हुए कहा कि क्या कोई कल्पना कर सकता है कि हर जगह 200 वोट बढ़ाने की योजना बनाई जा रही है और इसके लिए जिलों में अधिकारियों को भेजा जा रहा है.

मतदाता सूची को आधार से जोड़ा जाए- अखिलेश यादव

SP अध्यक्ष ने बाई इलेक्शन का जिक्र करते हुए कहा कि उस दौरान भी चुनाव आयोग पर सवाल खड़े हुए थे. रामपुर चुनाव के समय फोटो और वीडियो सार्वजनिक होने के बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई. उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी एक्सरसाइज हो रही है तो यह जरूरी है कि सही और वास्तविक वोटर ही सूची में शामिल रहें. अखिलेश यादव ने मांग की कि कम से कम उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची को आधार से जोड़ा जाए, ताकि पारदर्शिता बनी रहे. उन्होंने कहा कि BLO एक ही हैं, लेकिन नेशनल और यूपी के आंकड़े अलग-अलग सामने आ रहे हैं, जो संदेह को और गहरा करता है. अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि सरकार ने 200 वोट बढ़ाने का निर्देश दिया है और इसके लिए एफआईआर का प्रारूप भी तैयार किया गया है, जिसमें कार्यकर्ताओं को केवल नाम भरना होगा. 

वोट हटाने नहीं बल्कि बढ़ाने के चक्कर में BJP- अखिलेश यादव

अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि यह सब BJP के फायदे के लिए किया जा रहा है और यूपी में बड़े स्तर पर हेराफेरी की तैयारी है. उनका कहना है कि वोट हटाने के बजाए बीजेपी डबल करने के चक्कर में है, जिसे लेकर चुनाव आयोग को तत्काल संज्ञान लेना चाहिए.  

उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग ही यह बताए कि एक ही समय पर, समान बीएलओ द्वारा किए गए एसआईआर में पूरे प्रदेश के मतदाताओं की संख्या केवल ग्रामीण क्षेत्रों के मतदाताओं से लगभग 13 लाख कम कैसे हो सकती है. उन्होंने कहा कि आयोग की जानकारी के अनुसार करीब 1 करोड़ 93 लाख की मैपिंग के बाद उन्हें अनमैप किया गया, जबकि लगभग 2 करोड़ वोट मैप होने की बात कही जा रही है और अब इसे एरर बताया जा रहा है. 

और पढ़ें

About the author नीतु कुमारी

एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं. झारखंड राइटर्स एसोसिएशन की पूर्व कवयित्री हैं. विषयों को सरलता में पिरोने का हुनर रखती हैं. खाली समय में आध्यात्म, समाजिक और संवेदनाओं की गहराइयों में डूबने का शौक है.
Read
Published at : 10 Jan 2026 02:14 PM (IST)
Tags :
Akhilesh Yadav UP NEWS SAMAJWADI PARTY SIR UP SIR
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'मादुरो की तरह ट्रंप की भी गिरफ्तारी...', ईरानी अधिकारी ने अमेरिकी राष्ट्रपति को दी धमकी
'मादुरो की तरह ट्रंप की भी गिरफ्तारी...', ईरानी अधिकारी ने अमेरिकी राष्ट्रपति को दी धमकी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मेरठ: कपसाड़ में पीड़ित परिवार से मिलने जा रहे रामजीलाल सुमन को पुलिस ने रोका, धरने पर बैठे सपा सांसद
मेरठ: कपसाड़ में पीड़ित परिवार से मिलने जा रहे रामजीलाल सुमन को पुलिस ने रोका, धरने पर बैठे सपा सांसद
बॉलीवुड
Friday Box Office: 'द राजा साब' के आगे छूटे 'धुरंधर' के पसीने, जानें- 'इक्कीस' सहित बाकी फिल्मों का फ्राइडे कलेक्शन
'द राजा साब' के आगे छूटे 'धुरंधर' के पसीने, जानें-फ्राइडे को कैसा रहा बाकी फिल्मों का हाल
स्पोर्ट्स
तमीम इकबाल पर ‘इंडियन एजेंट’ टिप्पणी से मचा बवाल, BCB अधिकारी के बयान पर क्रिकेट जगत में हड़कंप
तमीम इकबाल पर ‘इंडियन एजेंट’ टिप्पणी से मचा बवाल, BCB अधिकारी के बयान पर क्रिकेट जगत में हड़कंप
Advertisement

वीडियोज

NPS Vatsalya पर नई Guidelines जारी | 18 साल से पहले Pension Planning | Paisa Live
Budget 2026-27 से MSMEs को बड़ी राहत? GST, Loan और Export पर बड़ा दांव | Paisa Live
Sansani:दिल्ली हिंसा के 13 शैतान ! | Crime News
सड़क पर रेस लगाने के चक्कर में खतरे में पड़ी 16 लोगों की जान | Jaipur Accident
ईरान में हिंसा हुई और उग्र, खामनेई के खिलाफ गुस्से से उबाल में जनता । Iran Protest । Khamenei ।Trump
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'मादुरो की तरह ट्रंप की भी गिरफ्तारी...', ईरानी अधिकारी ने अमेरिकी राष्ट्रपति को दी धमकी
'मादुरो की तरह ट्रंप की भी गिरफ्तारी...', ईरानी अधिकारी ने अमेरिकी राष्ट्रपति को दी धमकी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मेरठ: कपसाड़ में पीड़ित परिवार से मिलने जा रहे रामजीलाल सुमन को पुलिस ने रोका, धरने पर बैठे सपा सांसद
मेरठ: कपसाड़ में पीड़ित परिवार से मिलने जा रहे रामजीलाल सुमन को पुलिस ने रोका, धरने पर बैठे सपा सांसद
बॉलीवुड
Friday Box Office: 'द राजा साब' के आगे छूटे 'धुरंधर' के पसीने, जानें- 'इक्कीस' सहित बाकी फिल्मों का फ्राइडे कलेक्शन
'द राजा साब' के आगे छूटे 'धुरंधर' के पसीने, जानें-फ्राइडे को कैसा रहा बाकी फिल्मों का हाल
स्पोर्ट्स
तमीम इकबाल पर ‘इंडियन एजेंट’ टिप्पणी से मचा बवाल, BCB अधिकारी के बयान पर क्रिकेट जगत में हड़कंप
तमीम इकबाल पर ‘इंडियन एजेंट’ टिप्पणी से मचा बवाल, BCB अधिकारी के बयान पर क्रिकेट जगत में हड़कंप
विश्व
'पड़ोसी नहीं बनने...', ट्रंप को सता रहा ग्रीनलैंड पर चीन-रूस के कब्जे का डर? जिनपिंग-पुतिन को लेकर क्या बोले
'पड़ोसी नहीं बनने...', ट्रंप को सता रहा ग्रीनलैंड पर चीन-रूस के कब्जे का डर? जिनपिंग-पुतिन को लेकर क्या बोले
इंडिया
'अपनी जिम्मेदारी निभाने पर ध्यान दें ममदानी', उमर खालिद के समर्थन पर भारत ने दिया करारा जवाब
'अपनी जिम्मेदारी निभाने पर ध्यान दें ममदानी', उमर खालिद के समर्थन पर भारत ने दिया करारा जवाब
फूड
सेहत के लिए वरदान है काले चने का सूप, जानें इसकी आसान रेसिपी
सेहत के लिए वरदान है काले चने का सूप, जानें इसकी आसान रेसिपी
ट्रेंडिंग
2025 में Labubu डॉल तो 2026 में Mirumi रोबोट, जापान का ये क्यूट रोबोट बना इंटरनेट क्रश
2025 में Labubu डॉल तो 2026 में Mirumi रोबोट, जापान का ये क्यूट रोबोट बना इंटरनेट क्रश
Paisa LIVE
IPO Alert: Bharat Coking Coal IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Bharat Coking Coal IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert:Gabion Technologies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert:Gabion Technologies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Laalo – Krishna Sada Sahaayate Review: इस फिल्म को हर हाल में देखिए, समझ आएगा सिनेमा का असली मतलब
Laalo – Krishna Sada Sahaayate Review: इस फिल्म को हर हाल में देखिए, समझ आएगा सिनेमा का असली मतलब
ENT LIVE
The Raja Saab Review: Prabhas कब ऐसी फिल्मों को मना करोगे? बिना सिर-पैर की स्टोरी
The Raja Saab Review: Prabhas कब ऐसी फिल्मों को मना करोगे? बिना सिर-पैर की स्टोरी
ENT LIVE
Toxic Teaser Review: ‘Daddy’s Home’ के साथ Yash का Swag, Raya की Power और Action-Thriller का बवाल
Toxic Teaser Review: ‘Daddy’s Home’ के साथ Yash का Swag, Raya की Power और Action-Thriller का बवाल
Embed widget