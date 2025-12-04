अखिलेश यादव के सांसद मोहिबुल्लाह नदवी ने किया जिहाद का जिक्र, अब बीजेपी ने भी किया पलटवार

उत्तर प्रदेश की रामपुर सीट से समाजवादी पार्टी के सांसद मोहिबुल्लाह नदवी ने संसद में जिहाद को लेकर जो टिप्पणी की, उस पर घमासान छिड़ गया है. इस पूरे विवाद को लेकर भारतीय जनता पार्टी सपा पर हमलावर है. बीजेपी सांसद जगदंबिका पाल ने कहा कि नदवी को इसके लिए माफी मांगनी चाहिए. अगर एक सांसद ऐसी बात करता है उसे सांसद बने रहने का हक नहीं है,

सपा सांसद मोहिबुल्लाह ने शीतकालीन सत्र के दौरान लोकसभा में अपनी बात रखते हुए कहा था कि मुसलमानों पर हो रहे अत्याचार की वजह से उन्हें फिर से जिहाद करना पड़ेगा. उनके इस बयान पर जगदंबिका पाल ने कहा कि अगर सांसद होते हुए वो जिहाद बोल रहे हैं तो उन्होंने सांसद रहने को कोई हक नहीं है.

मोहिबुल्लाह नदवी के बयान पर पलटवार

इस मामले पर बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा ने कहा कि ये देश कानून और संविधान से चलता है और जो सांसद खुद कानून बनाता है वो ये कहे कि देश जिहाद से चलेगा तो उनके बारे में कि वो भारत के संविधान में आस्था है..ये या तो देश को भड़काने की कोशिश हो रही है या लोगों में उन्माद पैदा करने की कोशिश रही है. उन्हें अपने बयान के वापस लेना चाहिए और माफी मांगनी चाहिए.

बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा ने भी सपा सांसद मोहिबुल्लाह नदवी पर पलटवार करते हुए कहा कि ये धर्मनिरपेक्ष देश है. प्यार और समन्वय वाला देश है और इसमें रहकर अगर कोई व्यक्ति गलतफहमी पालकर जिहाद की बात करता है तो जिहाद के लिए बने हुए क़ानून भी हैं. यहां पर जिहाद सफल होने वाला नहीं है ना देश में और ना ही प्रदेश में..

दिनेश शर्मा ने की कार्रवाई की मांग

जिहाद की भाषा बोलने वाले निश्चित रूप से क़ानून के दायरे में आते हैं और इस प्रकार की भाषा शैली सांप्रदायिक उन्माद फैलाने वाली चीज़ है. सपा को ही इस पर कार्रवाई की जानी चाहिए. ऐसी बातों से सपा को संजीवनी नहीं मिलने वाली, ये बिहार की हार के बाद घबराए हैं और उनके मुंह से ऐसी भाषा निकल रही है. उनके शब्द भी ऐसे हैं जो देश को तोड़ने वाले हैं.

बीजेपी सांसद दर्शन सिंह चौधरी ने भी मुसलमानों पर अत्याचार के दावे को ख़ारिज किया. उन्होंने कहा कि सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने और अशांति फैलाने वालों को करारा जवाब दिया जाएगा. उन्होंने कहा कि ये 2025 का पीएम मोदी का भारत है. यहां सभी वर्ग सुरक्षित हैं. हमारी सरकार संविधान के अनुसार काम कर रही है. जो लोग देश में सांप्रदायिकता और अशांति फैलाना चाहते हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा. ऐसी ताकतों को जोरदार तरीके से जवाब दिया जाएगा.

मोहिबुल्ला नदवी ने दी बयान पर सफाई

इस पूरे विवाद पर सपा सांसद की ओर से भी सफाई सामने आई है. मोहिबुल्लाह नदवी ने कहा कि मैंने सिर्फ अपनी बात का संदर्भ दिया है, देश में मुसलमानों का मजाक उड़ाया जा रहा है, ये भी संविधान के खिलाप है. जब मीडिया किसी वर्ग का मनोबल गिराने का काम करे तो उसका बॉयकॉट करना भी जिहाद होता है.