गाजियाबाद में कार को लेकर बहस खूनी खेल में बदली, कैंची से युवक की हत्या

गाजियाबाद के थाना विजयनगर क्षेत्र में शराब की दुकान पर शराब पी रहे दो लोगों के बीच कारों को लेकर बहस हो गई. बहस तू तू में में बदल गई. तभी एक शख्स ने दूसरे पर दुकान पर मौजूद कैंची से ताबड़तोड़ आधा दर्जन वार कर दिए.

घायल को अस्पताल ले जाते हुए मौत हो गई. पुलिस ने आरोपी को क्यूआर कोड के जरिए गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस द्वारा आरोपी से पूछताछ की जा रही हैं. साथ ही पुलिस ने आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है.

पूरे मामले पर एक नजर

गाजियाबाद की थाना विजयनगर पुलिस के गिरफ्त में आरोपी पवन ठाकुर और रविंद्र अलग-अलग थाना क्षेत्र के सेक्टर 9 में शुक्रवार रात को शराब की दुकान से सटी कैंटीन में शराब पी रहे थे. रविंद्र गौतम बुद्ध नगर में कारों की कंपनी फोर्ड में काम करता है तो वही पवन एक निजी कंपनी में कार चलता है. दोनों ही कारों के बारे में नॉलेज रखते हैं.

इसी को लेकर दोनों में विवाद शुरू हुआ. विवाद के दौरान पवन ने कैंटीन में काटने के लिए रखी कैची से रविंद्र पर ताबड़तोड़ आधा दर्जन वार कर दिए. रविंद्र के परिजन पहले रविंद्र को जिला सरकारी अस्पताल लेकर गए लेकिन हालत गंभीर होने पर उसे निजी अस्पताल ले गए. जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई.

पुलिस ने छानबीन में किया आरोपी गिरफ्तार

इस घटना में पवन हत्या करने के बाद फरार हो गया. तुरंत घटना की जानकारी पुलिस को दी गई. सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लिया और मामले की जांच शुरू कर दी थी. पुलिस ने इस मामले में बड़ी कामयाबी हासिल कर ली है.

वहीं मौके पर पहुंची गाजियाबाद पुलिस ने छानबीन करते हुए पवन ने जो पेमेंट की थी उसके QR कोड से उसकी लोकेशन और मोबाईल नंबर निकाल और पवन को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस ने पवन के कब्जे से हत्या में इस्तेमाल हुई कैंची भी बरामद की है. फिलहाल पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है.