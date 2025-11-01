रुद्रप्रयाग में इगास पर्व पर आपदा पीड़ितों से मिले CM धामी, हरसंभव मदद का दिया भरोसा

इगास पर्व के अवसर पर शनिवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रुद्रप्रयाग जिले के दौरे पर पहुंचे,इस दौरान उन्होंने हाल ही में आई आपदा से प्रभावित परिवारों से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना और हरसंभव सहायता का आश्वासन दिया.

मुख्यमंत्री ने कहा कि आपदा प्रभावितों का दर्द उनका अपना है, राज्य सरकार हर कदम पर उनके साथ मजबूती से खड़ी है और राहत तथा पुनर्वास कार्यों में किसी भी प्रकार की कमी नहीं रहने दी जाएगी.

सीएम धामी ने किया प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण

मुख्यमंत्री धामी ने जिले के आपदा प्रभावित क्षेत्रों का स्थलीय निरीक्षण किया. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी राहत और पुनर्निर्माण कार्यों को शीघ्रता और गुणवत्तापूर्वक पूरा किया जाए ताकि प्रभावित लोगों को जल्द से जल्द राहत मिल सके.

उन्होंने कहा कि आपदा की इस घड़ी में सरकार पूरी संवेदनशीलता के साथ कार्य कर रही है. आपदा प्रभावित परिवारों को आवश्यक सहायता, मकान निर्माण, पुनर्वास और रोजगार के अवसरों से जोड़ने के लिए योजनाबद्ध तरीके से काम किया जा रहा है.

आपदा प्रबंधन विभाग की टीमों की सरहाना की

मुख्यमंत्री ने स्थानीय प्रशासन और आपदा प्रबंधन विभाग की टीमों की सराहना करते हुए कहा कि आपदा के समय त्वरित कार्रवाई से कई लोगों की जान बचाई जा सकी. उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने राहत कार्यों के लिए पर्याप्त धनराशि जारी की है और यदि जरूरत पड़ी तो अतिरिक्त सहायता भी दी जाएगी.

इस मौके पर मुख्यमंत्री को अपने बीच पाकर प्रभावित परिवार भावुक हो उठे. उन्होंने कहा कि सरकार की तत्परता और मुख्यमंत्री की संवेदनशीलता से उन्हें एक नई उम्मीद मिली है. लोगों ने मुख्यमंत्री धामी का आभार जताते हुए कहा कि उनके दौरे से उन्हें भरोसा मिला है कि सरकार उनकी पीड़ा को समझती है और उनके पुनर्वास के लिए गंभीरता से प्रयासरत है.

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार आपदा से निपटने की तैयारियों को और मजबूत करेगी ताकि भविष्य में ऐसी परिस्थितियों में नुकसान को कम किया जा सके. उन्होंने प्रदेशवासियों से अपील की कि संकट की इस घड़ी में सभी एकजुट होकर आपदा प्रभावितों की सहायता के लिए आगे आएं.