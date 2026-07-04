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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडयूपी में चुनावी बिगुल फूंकेंगे चिराग पासवान, विपक्ष के इस खास नैरेटिव को बनाएंगे निशाना

यूपी में चुनावी बिगुल फूंकेंगे चिराग पासवान, विपक्ष के इस खास नैरेटिव को बनाएंगे निशाना

UP Politics News: LJP प्रमुख चिराग 5 जुलाई को लखनऊ में कार्यकर्ता सम्मेलन करेंगे. विपक्ष के 'संविधान-आरक्षण खतरे में' नैरेटिव पर हमला बोलेंगे. कांग्रेस पर दलित चेहरों के इस्तेमाल का आरोप लगाया है.

Written By : विवेक राय |  Updated at : 04 Jul 2026 11:19 AM (IST)
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उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 से पहले लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) ने अपनी सक्रियता तेज कर दी है. पार्टी अध्यक्ष चिराग पासवान रविवार 5 जुलाई को लखनऊ में बड़ा कार्यकर्ता सम्मेलन करेंगे.

चिराग पासवान लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान के जुपिटर हॉल में कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करेंगे. कार्यक्रम में हजारों कार्यकर्ताओं के शामिल होने का दावा किया जा रहा है. यहां तैयारियां अंतिम चरण में हैं.

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विपक्ष के नैरेटिव पर हमला

लोजपा (रामविलास) के उत्तर प्रदेश प्रभारी अरुण भारती ने कहा कि लोकसभा 2024 में विपक्ष ने “संविधान और आरक्षण खतरे में है” का झूठा नैरेटिव चलाया था. चिराग पासवान हर मंच से कहते रहे कि जब तक रामविलास पासवान का वंशज जिंदा है, तब तक न संविधान को खतरा है और न आरक्षण को. अब चिराग पासवान यूपी आकर इसी संदेश को जनता तक पहुंचाएंगे.

दलित प्रतिनिधित्व पर फोकस

सम्मेलन में चिराग पासवान कार्यकर्ताओं को चुनावी मार्गदर्शन देंगे और दलित प्रतिनिधित्व को लेकर पार्टी की रणनीति बताएंगे. अरुण भारती ने कहा कि चुनावी साल में राष्ट्रीय अध्यक्ष जनता के बीच रहेंगे.

कांग्रेस पर दलित विरोधी होने का आरोप

अरुण भारती ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि हार दिखते ही कांग्रेस दलित चेहरों को आगे कर देती है. उन्होंने राजेंद्र पाल गौतम को यूपी में आगे करने को कांग्रेस की हार की स्वीकारोक्ति बताया. उन्होंने मीरा कुमार, के. सुरेश जैसे नामों का भी जिक्र किया.

गठबंधन पर साफ किया रुख

एनडीए सहयोगी होने के बावजूद यूपी में नई जमीन तलाश पर अंदरूनी खींचतान से इनकार करते हुए भारती ने कहा कि गठबंधन पूरी तरह एकजुट है. चिराग पासवान का यह दौरा यूपी में लोजपा की रणनीति को मजबूत करने वाला माना जा रहा है. सम्मेलन में विपक्ष के दुष्प्रचार का मुकाबला करने और दलित वोट बैंक पर फोकस करने की रणनीति पर चर्चा होने की उम्मीद है.

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Published at : 04 Jul 2026 11:15 AM (IST)
Tags :
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