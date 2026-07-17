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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडजौहर यूनिवर्सिटी मामले में हाईकोर्ट पहुंचा RDA, बुलडोजर के आदेश को लेकर दाखिल की कैविएट

जौहर यूनिवर्सिटी मामले में हाईकोर्ट पहुंचा RDA, बुलडोजर के आदेश को लेकर दाखिल की कैविएट

Rampur Jauhar University: रामपुर विकास प्राधिकरण ने कहा कि जौहर यूनिवर्सिटी के 38 भवन ध्वस्तीकरण के आदेश की वैधता चुनौती दी जा सकती है जिसे देखते हुए प्राधिकरण ने कैविएट दाखिल की है.

Written By : सौरभ मिश्रा |  Updated at : 17 Jul 2026 11:38 AM (IST)
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समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता रहे आजम खान की रामपुर स्थित जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर रामपुर विकास प्राधिकरण ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में कैविएट दाखिल की है. ये कैविएट यूनिवर्सिटी में अवैध निर्माण के खिलाफ ध्वस्तीकरण आदेश को संभावित कानूनी चुनौती को देखते हुए दी गई है. 
 
रामपुर विकास प्राधिकरण ने मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी परिसर में बिना स्वीकृत मानचित्र के बनाए गए 38 भवनों को लेकर जारी किए गए ध्वस्तीकरण नोटिस के बाद ये कैविएट दाखिल की है. आरडीए ने ये मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंचने से पहले कैविएट दाखिल किया है ताकि कोई भी फैसला लेने से पहले उनका पक्ष भी कोर्ट सुने.

आरडीए ने दाखिल की हाईकोर्ट में कैविएट

दरअसल रामपुर की जौहर यूनिवर्सिटी के अवैध तरीके से बनाए गए 38 भवनों के ध्वस्तीकरण के आदेश जारी हुए हैं. ऐसे में इस ध्वस्तीकरण के आदेश को कानूनी तौर पर चुनौती दिए जाने की संभावना बनी हुई है. जिसकी संभावना को देखते हुए विकास प्राधिकरण ने ये कैविएट दी है. इसमें कहा है कि प्रशासन ने 20 दिनों के अंदर अवैध निर्माण हटाने का नोटिस यूनिवर्सिटी को दिया गया है.

20 दिनों में अवैध निर्माण हटाने का आदेश

रामपुर विकास प्राधिकरण ने 15 जुलाई, 2026 को उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 की धारा 27(1) के तहत आदेश पारित किया है. अवैध निर्माणों को 20 दिनों के अंदर स्वतः हटाने का निर्देश दिया गया है. जौहर ट्रस्ट तय 20 दिनों की समय-सीमा के भीतर इस अवैध निर्माण को खुद नहीं हटाता है तो रामपुर विकास प्राधिकरण इसे अपने स्तर पर ध्वस्त कर देगा.

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दाखिल कैविएट के माध्यम से कहा गया है कि RDA को पूर्ण विश्वास और अंदेशा है कि इस ध्वस्तीकरण आदेश की वैधता और वैधानिकता को चुनौती देते हुए जौहर ट्रस्ट और उसके रजिस्ट्रार जल्द ही इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर कर सकते है.

इसलिए न्याय के सिद्धांत के तहत हाईकोर्ट द्वारा कोई भी अंतरिम राहत या स्टे ऑर्डर पारित करने से पहले RDA के अधिवक्ताओं को अपना पक्ष रखने का पूरा मौका दिया जाना चाहिए. माना जा रहा है कि अब जौहर यूनिवर्सिटी जल्द ही किसी भी तरह की राहत पाने के लिए ध्वस्तीकरण कार्रवाई से पहले हाईकोर्ट का रुख करेगी.

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About the author सौरभ मिश्रा

सौरभ मिश्रा प्रयागराज के निवासी हैं. वह पिछले 5 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं. अपने करियर की शुरुआत सौरभ ने 2020 में इंडिया अहेड से की, इसके बाद रिपब्लिक भारत में 2 महीने कार्य किया. सौरभ, वर्ष 2023 से अप्रैल 2025 तक मैं हिंदी खबर में एसोसिएट रिपोर्टर रहे. इन्होंने कई बड़े स्तरीय इवेंट और जन-सरोकार की खबरें कवर किए हैं. निष्पक्ष और तथ्य आधारित रिपोर्टिंग इनकी प्राथमिकता है.सौरभ ने पत्रकारिता जगत में पूरी ईमानदारी और मेहनत से काम किया है उन्हें हर दिन कुछ नया सीखना, लोगों से संवाद करना और समाज से जुड़े मुद्दों पर काम करना पसंद है. सौरभ ने स्नातक की पढ़ाई कानपुर यूनिवर्सिटी से की है और वर्तमान में भी पत्रकारिता से जुड़े हैं.
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Published at : 17 Jul 2026 11:37 AM (IST)
Tags :
UP NEWS Jauhar University AZam Khan Rampur News
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