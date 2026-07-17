वाराणसी: नशे में धुत विदेशी टूरिस्ट का हंगामा, दवा मंडी में काटा बवाल; पुलिस ने हिरासत में लिया

वाराणसी में नशे धुत विदेशी सैलानी जमकर बवाल काटा है, विदेशी सैलानी ने लोगों के घरों में घुसकर हंगामा किया है. जिसके बाद स्थानीय लोगों ने उसकी खातिरदारी भी कर दी. हालांकि, जब स्थिति इसके बाद भी काबू नहीं हुई तो पुलिस को उक्त मामले की सूचना दी गई. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया. घटना से जुड़ा वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है और यह मामला वाराणसी के मैदागिन क्षेत्र का बताया जा रहा है.

नशे में धुत होकर स्थानीय लोगों के उत्पात के बारे में तो आपने खूब सुना होगा लेकिन लेकिन वाराणसी में एक विदेशी नागरिक ने दवा मंडी और घरों में नशे की हालत में जमकर तांडव मचाया है. इस दौरान लोगों ने उसकी पिटाई भी कर दी. जब स्थिति काबू में नहीं आई तो मामले की सूचना पुलिस को दी गई. पुलिस ने पकड़कर उसे समझाया और उचित कार्रवाई भी की.

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इटली से आए पर्यटक ने काटा बवाल "

ABP Live को मिली जानकारी के अनुसार, वाराणसी के मैदागिन स्थित सप्तसागर मंडी में इटली से आया एक विदेशी पर्यटक जमकर उत्पात मचाने लगा. न सिर्फ मंडी में बल्कि यह लोगों के घरों तक भी पहुंचकर उन्हें परेशान करने लगा. इस दौरान स्थानीय लोगों ने उसकी पिटाई भी कर दी. हालांकि, कुछ लोगों ने हस्तक्षेप करके उसे बचाया. इसके बाद इसकी सूचना स्थानीय पुलिस को दी गई. वहीं, सूचना मिलने के बाद पुलिस ने उस व्यक्ति को पकड़ लिया. यह इटली का नागरिक बताया जा रहा है.

नशे की वजह से बेसुध हुआ पर्यटक

वहीं, इटली के नागरिक द्वारा में वाराणसी के दवा मंडी इलाके में हंगामा मचाए जाने की सूचना पर पुलिस की तरफ से भी संज्ञान लिया गया है. वहीं, इस घटना पर वाराणसी पुलिस की तरफ से जानकारी दी है कि यह व्यक्ति इटली का रहने वाला है और प्रथम दृष्टया नशे की वजह से ऐसी हरकत कर रहा था. उसके खिलाफ उचित कार्रवाई की जा रही हैं. धार्मिक नगरी से काशी से सामने आई इस तस्वीर ने अपने पीछे कई सवाल खड़े कर दिए हैं.

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