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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडजौहर विश्वविद्यालय के छात्र इस यूनिवर्सिटी में ले सकेंगे प्रवेश, 20 जुलाई से होंगे रजिस्ट्रेशन

जौहर विश्वविद्यालय के छात्र इस यूनिवर्सिटी में ले सकेंगे प्रवेश, 20 जुलाई से होंगे रजिस्ट्रेशन

Jauhar University: रामपुर की जौहर यूनिवर्सिटी में प्रथम वर्ष के छात्र अब गुरू जंभेश्वर यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकेंगे. डीएम के अनुरोध पर जीजेयू में 20 जुलाई से फिर रजिस्ट्रेशन खोले जाएंगे.

Written By : आरती सुमन |  Updated at : 17 Jul 2026 11:39 AM (IST)
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उत्तर प्रदेश के रामपुर में स्थित जौहर यूनिवर्सिटी के 38 भवनों को ध्वस्त करने का आदेश दिया गया है. जिसे लेकर जहां एक तरफ प्रदेश की सियासत गरमा गई है तो वहीं दूसरी तरफ़ इस यूनिवर्सिटी के छात्रों के भविष्य को लेकर भी चिंता बढ़ गई हैं. इस बीच प्रशासन ने यूनिवर्सिटी में प्रथम वर्ष के स्नातक और परास्नातक के छात्रों को राहत दी है. ये छात्र गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी में दाखिला ले सकेंगे. 

रामपुर के डीएम ने इसकी जानकारी देते हुए बताया है कि जौहर यूनिवर्सिटी के 38 भवन गिराए जाने के आदेश के बाद सैकड़ों छात्रों की आगे की पढ़ाई और भविष्य को लेकर सवाल उठ रहे हैं, जिसे देखते हुए प्रशासन ने ये फैसला लिया हैं. इसके तहत जौहर यूनिवर्सिटी में प्रथम वर्ष के छात्र अब गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी (जीजेयू) में दाखिला ले सकेंगे. इसके लिए 20 जुलाई से विशेष रूप से एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन खोला जाएगा. 

गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकेंगे छात्र

दरअसल जीजेयू में फिलहाल स्नातक और परास्नातक के प्रथम वर्ष में प्रवेश की प्रक्रिया की अंतिम तारीख़ 15 जुलाई खत्म हो चुकी हैं और अभी वहां सीटें लॉक करने की प्रक्रिया चल रही है. लेकिन जौहर यूनिवर्सिटी का प्रकरण सामने आने के बाद डीएम ने यहां के कुलपति प्रो सचिन माहेश्वरी से अनुरोध किया था, ताकि छात्रों का भविष्य प्रभावित न हो. 

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20 जुलाई से रजिस्ट्रेशन खोलने की तैयारी

डीएम के अनुरोध पर जीजेयू के कुलपति ने फिर से स्नातक और परास्नातक में प्रवेश ले चुके छात्रों के लिए 20 जुलाई में फिर से विशेष पंजीयन खोलने का फैसला लिया है. इन छात्रों को अब जीजेयू में एडमिशन मिल सकेगा वहीं प्रशासन जौहर यूनिवर्सिटी में दी गई फ़ीस को भी इन छात्रों का फीस वापस कराएगा. 

प्रथम वर्ष के अलावा सेकेंड और थर्ड ईयर में पढ़ने वाले छात्रों का क्या होगा इसे लेकर अभी तक स्थिति साफ़ नहीं हो सकी है. ये छात्र पिछली परीक्षाएं जौहर यूनिवर्सिटी में दे चुके हैं. ऐसे में इन छात्रों को कहां हस्तांतरित किया जाएगा इसे लेकर अभी कोई पुख्ता फैसला नहीं हो पाया है. इनके हस्तांतरण की प्रक्रिया पर एडमिशन काउंसिलिंग फैसला करेगी. 

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About the author आरती सुमन

आरती सुमन, एबीपी लाइव में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सेक्शन के लिए बतौर कंसलटेंट राइटर कार्यरत हैं. उन्हें इलेक्ट्रॉनिक, यूट्यूब और डिजिटल मीडिया में 18 वर्षों से अधिक का व्यापक पत्रकारीय अनुभव है. राष्ट्रीय और दोनों राज्यों की राजनीति, सामाजिक-आर्थिक मुद्दों, क्राइम और यूटिलिटी खबरों की गहरी समझ है.
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Published at : 17 Jul 2026 11:39 AM (IST)
Tags :
Jauhar University UP NEWS Rampur News GJU
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