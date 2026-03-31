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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडलखनऊ में IPL फैंस के लिए खुशखबरी, मैच के दिन देर रात 12:30 बजे तक चलेगी मेट्रो सेवा

लखनऊ में IPL फैंस के लिए खुशखबरी, मैच के दिन देर रात 12:30 बजे तक चलेगी मेट्रो सेवा

Lucknow Metro: लखनऊ मेट्रो ने आईपीएल मैच प्रेमियों को बड़ी खुशखबरी दी है. इस फैसले के तहत लखनऊ सुपर जायंट्स के मैच वाले दिनों में देर रात 12.30 बजे तक मेट्रो सेवा चलेगी

By : नितीश कुमार पाण्डेय | Updated at : 31 Mar 2026 11:30 AM (IST)
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आईपीएल 2026 की शुरुआत हो गई हैं. इस दौरान राजधानी लखनऊ के इकाना स्टेडियम में भी कई मुकाबले रखे गए हैं. जिसे देखते हुए लखनऊ मेट्रो ने आईपीएल मैच प्रेमियों को बड़ी खुशखबरी दी है. इस फैसले के तहत लखनऊ सुपर जायंट्स के मैच वाले दिनों में देर रात 12.30 बजे तक मेट्रो सेवा चलेगी. इसके साथ ही स्पेशल फ़ीडर बसों का भी इंतज़ाम किया गया है. 

दरअसल लखनऊ मेट्रो इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के दौरान लखनऊ सुपर जायंट्स टीम के साथ आधिकारिक कनेक्टिविटी पार्टनर के तौर पर जुड़ा हुआ है. आईपीएल मैचों का समय शाम 7.30 बजे से शुरू होता है जिसकी वजह से ये मुकाबला दे रात तक चलता है. इसे देखते हुए हुई लखनऊ मेट्रो ने देर रात 12.30 बजे तक मेट्रो सेवा संचालित करने का फैसला लिया है. 

देर रात तक स्टेडियम तक चलेंगी फीडर बसें

इन मैचों के दौरान इकाना स्टेडियम तक स्पेशल फीडर बसें भी संचालित की जाएंगी जो इंदिरा नगर और ट्रांसपोर्ट नगर से हर 15 मिनट में चलेंगी. जिससे लोग ट्रैफिक से बचकर आसानी से स्टेडियम और अपने घर तक आ जा सकेंगे. मेट्रो सेवा संचालित होने की वजह से देर रात भी लोग सुरक्षित अपने घर लौट पाएंगे. 

लखनऊ में इस बार आईपीएल के सात रोमांचक मुकाबलों का आयोजन होगा. ये मुकाबले 1, 12, 22, 26 अप्रैल और 7, 15, 23 मई को होंगे. इस बारे में जानकारी देते हुए यूपीएमआरसी के प्रबंध निदेशक सुशील कुमार ने कहा कि यूपी मेट्रो कॉर्पोरेशन यात्रियों को सुरक्षित और विश्वस्तरीय सुविधाएं देने के लिए प्रतिबद्ध है. उन्होंने आग्रह किया कि लोग मध्यरात्रि में भी मेट्रो सेवाओं का आनंद ले सकते हैं.

आईपीएल मैचों को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखने को मिलता है. अक्सर लोग बड़ी संख्या में मैच देखने के लिए पहुंचते हैं लेकिन, मैच के देर रात तक चलने की वजह से लोगों को आवाजाही में दिक्कत न हो इसके लिए ही ये फैसला लिया गया है. 

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Published at : 31 Mar 2026 11:30 AM (IST)
Tags :
UP NEWS LUCKNOW NEWS IPL 2026
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