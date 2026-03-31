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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजFuel Consumption: इस देश में होती है ईंधन की सबसे ज्यादा खपत, जानें मिडिल ईस्ट तनाव का‌ कैसे पड़ रहा असर?

Fuel Consumption: इस देश में होती है ईंधन की सबसे ज्यादा खपत, जानें मिडिल ईस्ट तनाव का‌ कैसे पड़ रहा असर?

Fuel Consumption: मिडिल ईस्ट में तनाव अभी भी जारी है. इसका असर तेल की कीमतों और सप्लाई पर पड़ा है. आइए जानते हैं कि दुनिया में सबसे ज्यादा तेल की खपत किस देश में होती है.

By : स्पर्श गोयल | Updated at : 31 Mar 2026 10:03 AM (IST)
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Fuel Consumption: मिडिल ईस्ट में चल रहे तनाव का असर ईंधन की कीमतों और सप्लाई चेन पर भी पड़ा है. संयुक्त राज्य अमेरिका दुनिया के किसी भी दूसरे देश के तुलना में सबसे ज्यादा तेल की खपत करता है. आइए जानते हैं कि यहां कितने तेल की खपत होती है और मिडिल ईस्ट तनाव का असर कैसे पड़ रहा है.

ईंधन की खपत में अमेरिका सबसे आगे

अमेरिका में रोजाना 20 मिलियन बैरल से ज्यादा तेल की खपत होती है. यह वैश्विक खपत का लगभग 20% है. ऐसा अमेरिका की विशाल अर्थव्यवस्था, मजबूत औद्योगिक आधार और परिवहन पर उसकी भारी निर्भरता की वजह से है. रोजाना यात्रा करने वाले लाखों लोगों से लेकर विशाल लॉजिस्टिक्स नेटवर्क तक ईंधन की मांग लगातार ऊंची बनी रहती है. इस भारी खपत का मतलब है कि वैश्विक तेल सप्लाई में कोई भी रुकावट सीधे तौर पर ना सिर्फ अमेरिका को बल्कि पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था को प्रभावित करती है.

वैश्विक ईंधन पर मध्य पूर्व के तनाव का असर 

मिडिल ईस्ट दुनिया के सबसे जरूरी तेल उत्पादक क्षेत्रों में से एक है. यहां कोई भी अस्थिरता तेजी से वैश्विक ऊर्जा बाजारों में अनिश्चितता पैदा कर देती है. संघर्ष और भूराजनीतिक जोखिम अक्सर कच्चे तेल की कीमतों में भारी उतार-चढ़ाव की वजह बनते हैं. यहां तक कि तनाव बढ़ने की आशंका भी घबराहट में खरीदारी और सट्टेबाजी की वजह से कीमतों में बढ़ोतरी को बढ़ावा दे सकती हैं. 

होर्मुज स्ट्रेट एक संकरा लेकिन काफी जरूरी जलमार्ग है. यहां से दुनिया की लगभग 20% तेल सप्लाई गुजरती है. यहां कोई भी रुकावट वैश्विक सप्लाई लाइनों को ठप कर सकती है. इसी वजह से तेल और एलपीजी की भारी कमी होती है. 

वैश्विक ईंधन कीमतों के रुझान 

मिडिल ईस्ट में चल रहे तनाव का असर दुनिया भर में पहले से ही दिखाई दे रहा है. कई देशों ने पेट्रोल की कीमतों में काफी बढ़ोतरी की है. ऑस्ट्रेलिया में कीमतों में लगभग 32% की भारी बढ़ोतरी दर्ज की गई है. इसी के साथ पाकिस्तान में 25% की बढ़ोतरी हुई है. अमेरिका में भी 24% की बढ़ोतरी देखने को मिली है और चीन की कीमतों में 10% का उछाल आया है. 

अगर भारत की बात करें तो सरकार ने साफ किया है कि देश में फिलहाल ईंधन की कोई कमी नहीं है. बढ़ती वैश्विक कीमतों के असर को कम करने के लिए सरकार ने टैक्स में कटौती की है. ताकि उपभोक्ताओं के लिए पेट्रोल और डीजल की कीमतें काफी हद तक स्थिर बनी रहें.

यह भी पढ़ें: कुर्द लड़ाकों की महिला बटालियन कितनी खतरनाक, ISIS के लिए क्यों हैं ये सबसे बड़ा खौफ

About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
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Published at : 31 Mar 2026 10:03 AM (IST)
Tags :
Fuel Consumption Oil Demand Usa Oil
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