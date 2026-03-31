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Fuel Consumption: मिडिल ईस्ट में चल रहे तनाव का असर ईंधन की कीमतों और सप्लाई चेन पर भी पड़ा है. संयुक्त राज्य अमेरिका दुनिया के किसी भी दूसरे देश के तुलना में सबसे ज्यादा तेल की खपत करता है. आइए जानते हैं कि यहां कितने तेल की खपत होती है और मिडिल ईस्ट तनाव का असर कैसे पड़ रहा है.

ईंधन की खपत में अमेरिका सबसे आगे

अमेरिका में रोजाना 20 मिलियन बैरल से ज्यादा तेल की खपत होती है. यह वैश्विक खपत का लगभग 20% है. ऐसा अमेरिका की विशाल अर्थव्यवस्था, मजबूत औद्योगिक आधार और परिवहन पर उसकी भारी निर्भरता की वजह से है. रोजाना यात्रा करने वाले लाखों लोगों से लेकर विशाल लॉजिस्टिक्स नेटवर्क तक ईंधन की मांग लगातार ऊंची बनी रहती है. इस भारी खपत का मतलब है कि वैश्विक तेल सप्लाई में कोई भी रुकावट सीधे तौर पर ना सिर्फ अमेरिका को बल्कि पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था को प्रभावित करती है.

वैश्विक ईंधन पर मध्य पूर्व के तनाव का असर

मिडिल ईस्ट दुनिया के सबसे जरूरी तेल उत्पादक क्षेत्रों में से एक है. यहां कोई भी अस्थिरता तेजी से वैश्विक ऊर्जा बाजारों में अनिश्चितता पैदा कर देती है. संघर्ष और भूराजनीतिक जोखिम अक्सर कच्चे तेल की कीमतों में भारी उतार-चढ़ाव की वजह बनते हैं. यहां तक कि तनाव बढ़ने की आशंका भी घबराहट में खरीदारी और सट्टेबाजी की वजह से कीमतों में बढ़ोतरी को बढ़ावा दे सकती हैं.

होर्मुज स्ट्रेट एक संकरा लेकिन काफी जरूरी जलमार्ग है. यहां से दुनिया की लगभग 20% तेल सप्लाई गुजरती है. यहां कोई भी रुकावट वैश्विक सप्लाई लाइनों को ठप कर सकती है. इसी वजह से तेल और एलपीजी की भारी कमी होती है.

वैश्विक ईंधन कीमतों के रुझान

मिडिल ईस्ट में चल रहे तनाव का असर दुनिया भर में पहले से ही दिखाई दे रहा है. कई देशों ने पेट्रोल की कीमतों में काफी बढ़ोतरी की है. ऑस्ट्रेलिया में कीमतों में लगभग 32% की भारी बढ़ोतरी दर्ज की गई है. इसी के साथ पाकिस्तान में 25% की बढ़ोतरी हुई है. अमेरिका में भी 24% की बढ़ोतरी देखने को मिली है और चीन की कीमतों में 10% का उछाल आया है.

अगर भारत की बात करें तो सरकार ने साफ किया है कि देश में फिलहाल ईंधन की कोई कमी नहीं है. बढ़ती वैश्विक कीमतों के असर को कम करने के लिए सरकार ने टैक्स में कटौती की है. ताकि उपभोक्ताओं के लिए पेट्रोल और डीजल की कीमतें काफी हद तक स्थिर बनी रहें.

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