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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'ज्यादा एजुकेटेड लोगों के बीच छोटा महसूस होता है', अक्षय कुमार का खुलासा, बोले- 'किताबें पढ़ते वक्त आंखों में आंसू आ जाते हैं'

'ज्यादा एजुकेटेड लोगों के बीच छोटा महसूस होता है', अक्षय कुमार का खुलासा, बोले- 'किताबें पढ़ते वक्त आंखों में आंसू आ जाते हैं'

Akshay Kumar: अक्षय कुमार ने हाल ही में बताया कि वे ज्यादा पढ़े-लिखे लोगों के बीच हीन भावना महसूस करते हैं. उन्होंने ये भी बताया कि उन्होंने अपनी पत्नी ट्विंकल की लिखी एक भी किताब नहीं पढ़ी है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: निशा शर्मा | Updated at : 31 Mar 2026 10:18 AM (IST)
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अक्षय कुमार इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म भूत बंगला को लेकर सुर्खियो में हैं. इस बीच एक्टर व्हील ऑफ द फॉर्च्यून शो भी होस्ट कर रहे हैं. वहीं शो के एक एपिसोड के दौरान खिलाड़ी कुमार ने अजीब खुलासा किया. उन्होंने बताया कि जब भी वे बहुत ज़्यादा पढ़े-लिखे लोगों से मिलते हैं, तो उन्हें अक्सर हीन भावना महसूस होती है.  

पढ़े-लिखे लोगों के बीच खुद को छोटा महसूस करते हैं अक्षय
दरअसल शो में एक बहुत पढ़ी-लिखी कंटेस्टेंट सोनाली से बातचीत के दौरान, अक्षय ने उनकी अच्छी एजुकेशन की तारीफ़ की और कहा कि जिन लोगों ने बहुत अच्छी शिक्षा हासिल की है और जिनके पास मल्टीपल एजुकेशनल डिग्री हैं, उनके सामने उन्हें कभी-कभी खुद को बहुत छोटा महसूस होता है. एक्टर ने कहा, “कोई भी इंसान, खास तौर पर मुझे जैसा जो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, मैं कभी-कभी बहुत छोटा महसूस करता हूं आप जैसे लोगों के सामने.” उन्होंने आगे कहा, “कभी-कभी मैं सोचता हूं मुझे पढ़ना चाहिए. अब महसूस होता है कि काश मैं पढ़ा होता. लेकिन अब जब पढ़ना चाहता हूं तब भी नहीं पढ़ सकता, क्योंकि मुझे पढ़ना अच्छा ही नहीं लगता, बस इतनी सी बात है.”

किताबे पढ़ते हुए आंखों से निकलने लगते हैं आंसू
उन्होंने आगे अपनी पत्नी ट्विंकल खन्ना के राइटर होने के बारे में बताया और कहा, “मेरी पत्नी लेखिका है, वो किताबें लिखती है. एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार लिख चुकी है और अब एक और लिख रही है. उन्होंने बताया कि उन्होंने ट्विंकल की लिखी एक भी किताब नहीं पढ़ी है. अक्षय ने कहा,“आप विश्वास नहीं करेंगे, मैंने एक भी किताब नहीं पढ़ी है. जब भी मैं पढ़ने बैठता हूं, पता नहीं क्या होता है, आंखों से आंसू निकलने लगते हैं.”

सुपरस्टार ने पढ़ाई के बारे में और रियलिस्टिक होते हुए कहा कि ज़िंदगी में पढ़ाई बहुत ज़रूरी है और वह हमेशा अपने बच्चों को जितना हो सके पढ़ने के लिए हिम्मत देते हैं. उन्होंने यह भी बताया कि ट्विंकल ने हाल ही में अपनी मास्टर डिग्री पूरी की है और अब वह पीएचडी करने की प्लानिंग कर रही हैं. उन्होंने एक जरूरी मैसेज के साथ निष्कर्ष निकाला, "मैं बस ये कहना चाहता हूं कि पढ़ो, पढ़ना बहुत जरूरी है. मुझे जैसे लोगों को फॉलो मत करो, सोनाली जैसे लोगों को फॉलो करो."

अक्षय कुमार अपकमिंग फिल्में
अक्षय कुमार की अपकमिंग फिल्मों की बात करें तो उनकी प्रियदर्शन निर्देशित भूत बंगला जल्द ही रिलीज होने वाली है. इसके अलावा वे हैवान और हेरा-फेरी 3 में भी नजर आएंगे. 

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Published at : 31 Mar 2026 10:18 AM (IST)
Tags :
Akshay Kumar Twinkle Khanna Bhooth Bangla
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