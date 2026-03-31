नीतीश कुमार के इस्तीफे पर फर्जी हस्ताक्षर? RJD ने खड़े किए सवाल, कहा- 'छोटे पद का…'

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीते सोमवार (30 मार्च, 2026) को एमएलसी के पद से इस्तीफा दिया था. उनके इस इस्तीफे के बाद आरजेडी एमएलसी सुनील कुमार सिंह ने हस्ताक्षर को लेकर सवाल उठाया है. सुनील सिंह ने आज (मंगलवार) अपने सोशल मीडिया से इस संबंध में पोस्ट किया है.

हालांकि पोस्ट में कहीं भी नीतीश कुमार का जिक्र नहीं है लेकिन निशाना उन्हीं पर है. सुनील कुमार सिंह ने फेसबुक पोस्ट में लिखा है, "छोटे पद का भी इस्तीफा ऑथराइज्ड पर्सन के सामने देना होता है, अतः जांच होनी चाहिए कि इस्तीफा पत्र पर हस्ताक्षर असली है या नकली."

इस्तीफा पत्र लेकर संजय गांधी पहुंचे थे विधान परिषद

बता दें कि आरजेडी की ओर से यह सवाल इसलिए उठाया जा रहा है क्योंकि विधान परिषद में इस्तीफा पत्र जेडीयू के एमएलसी संजय गांधी पहुंचे थे. नीतीश कुमार ने इस्तीफा पत्र उनके हाथों भिजवाया था. इसे स्वीकार भी कर लिया गया है. अब आरजेडी के इस बयान को सियासी तौर पर देखा जा रहा है.

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अशोक चौधरी पर भी सुनील सिंह ने किया हमला

नीतीश कुमार के इस्तीफे पर बीते सोमवार को मीडिया से बातचीत में उनके करीबी नेता अशोक चौधरी रोते नजर आए थे. इस पर भी सुनील कुमार सिंह ने फेसबुक पोस्ट में तंज कसा है. अशोक चौधरी का नाम लिए बिना उन्होंने लिखा है, "ब्लूटूथ बच्चा के घड़ियाली आंसू का मतलब क्या है? जो पूरी पटकथा का असली साजिशकर्ता में एक है!"

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