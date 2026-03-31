ईरान के सामने झुका अमेरिका? ट्रंप के वो 12 सिग्नल, जो बता रहे खत्म हो रही जंग!

मिडिल ईस्ट में जारी जंग के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार (30 मार्च) को फिर संकेत दिया है कि युद्ध जल्द ही समाप्त हो सकता है. इससे पहले 12 मौकों पर ट्रंप ईरान के साथ युद्ध को जल्द खत्म करने के सिग्नल दे चुके हैं. हालांकि, उनका यह मैसेज पूरी तरह क्लियर नहीं है. वह अमेरिकी लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि यह संघर्ष लंबे समय तक चलने वाले युद्ध में तब्दील नहीं होगा, लेकिन जंग पांचवें सप्ताह में है, जो उनकी तय समय सीमा (चार से पांच सप्ताह) के विपरीत है.

Axios की रिपोर्ट के मुताबिक व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लीविट ने 25 मार्च को कहा, 'हम ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के मुख्य उद्देश्यों को पूरा करने के बहुत करीब हैं और यह सैन्य अभियान बिना किसी रुकावट के जारी है. विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने सोमवार (30 मार्च) को कहा कि 'सभी उद्देश्य समय से पहले या समय पर पूरे हो रहे हैं और कुछ ही हफ्तों में इन्हें हासिल कर लिया जाएगा.'

ट्रंप ने कब-कब किया युद्ध खत्म होने का जिक्र

1- अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार (30 मार्च) को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ पर पोस्ट कर लिखा, ईरान की तर्कसंगत सरकार के साथ उनकी बातचीत जारी है. साथ ही धमकी दी कि अगर युद्ध समाप्त होने के लिए कोई समझौता नहीं हुआ तो वह ईरान के बिजली संयंत्र और सैन्य ठिकानों पर हमला करेंगे.

2- 26 मार्च को ट्रंप ने कैबिनेट बैठक के दौरान कहा था, वे (ईरान) हार चुके हैं, वे वापसी नहीं कर सकते.'

3- ट्रंप ने 24 मार्च को दावा किया था कि ईरान का युद्ध पहले ही खत्म हो चुका है और ईरान में सत्ता परिवर्तन होगा.

4- अमेरिकी राष्ट्रपति ने 23 मार्च को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ पर किए पोस्ट में ईरान युद्ध के जल्द खत्म होने के संकेत दिए थे. उन्होंने लिखा, 'अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते को लेकर अच्छी और सार्थक बातचीत हुई है.'

5 - फॉक्स न्यूज को दिए इंटरव्यू में 13 मार्च को ट्रंप ने कहा था कि युद्ध तब खत्म होगा, जब 'उनको अंदर से महसूस होगा.' उन्होंने कहा कि मुझे नहीं लगता कि इसको खत्म होने में ज्यादा समय लगेगा.

6- 12 मार्च को उन्होंने युद्ध को लेकर कहा, 'ईरान हार की कगार पर खड़ा है. इसका मतलब यह नहीं है कि हम इसे तुरंत खत्म कर देंगे.'

7 - ट्रंप ने 11 मार्च को AXIOS से बातचीत के दौरान कहा, ईरान युद्ध जल्द ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि "लक्ष्य करने के लिए व्यावहारिक रूप से कुछ भी नहीं बचा है.' उन्होंने कहा कि 'जब मैं चाहूंगा युद्ध तब समाप्त हो जाएगा.'

8 - 11 मार्च को ही एक अन्य जगह ट्रंप ने कहा कि 'आप कभी भी यह कहना पसंद नहीं करते कि आप बहुत जल्दी जीत गए. हम जीत गए. पहले ही घंटे में सब कुछ समाप्त हो गया.'

9 - 9 मार्च को रिपब्लिकन इश्यूज कॉन्फ्रेंस में यूएस प्रेसिडेंट ने संकेत दिए कि कि अमेरिका पहले ही युद्ध जीत चुका है. उन्होंने कहा, 'हम कई मायनों में पहले ही जीत चुके हैं, लेकिन हमने पूरी जीत हासिल नहीं की है.'

10 - ट्रंप ने 9 मार्च को कहा कि ईरान युद्ध 'बहुत जल्द' खत्म हो जाएगी. ईरान "पूरी तरह से खत्म हो चुका है, हम इसे अभी एक जबरदस्त सफलता कह सकते हैं.'

11 - 2 मार्च को ट्रंप ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान फिर से ईरान युद्ध को लेकर सफलता का जिक्र किया. उन्होंने कहा, 'हम आसानी से जीत हासिल करेंगे. चाहे कुछ भी करना पड़े.

12 - युद्ध शुरू होने के बाद, 2 मार्च को एबीसी न्यूज़ को दिए एक इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा कि यह अभियान एक पूर्ण सफलता थी. उन्होंने कहा, 'यह काम मेरे अलावा कोई और नहीं कर सकता था, और आप यह जानते हैं.'