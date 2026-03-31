Vaibhav Sooryavanshi Achieved Unique Feat: आईपीएल 2026 के तीसरे मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई सुपर किंग्स की टीमों के बीच मुकाबला हुआ. इस मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स की ओर से खेलते हुए 15 साल के सलामी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने सिर्फ 15 गेंदों में अर्धशतक बनाया. इसी के साथ वैभव आईपीएल के इतिहास में सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले संयुक्त रूप से तीसरे बल्लेबाज बन गए हैं. इस लिस्ट में यशस्वी जायसवाल टॉप पर हैं, जिन्होंने साल 2023 में राजस्थान रॉयल्स की तरफ से खेलते हुए कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ महज 13 गेंदों में अर्धशतक लगाया था.

वैभव सूर्यवंशी ने तोड़े कई रिकॉर्ड

आईपीएल के इतिहास में सबसे तेज अर्धशतक लगाने की फेहरिस्त में केएल राहुल, पैट कमिंस और रोमारियो शेफर्ड संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर हैं. इन खिलाड़ियों ने ये कारनामा 14-14 गेंदों में किया है. इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर वैभव सूर्यवंशी से पहले यूसुफ पठान, सुनील नरेन, निकोलस पूरण और जेक फ्रेजर-मैकगर्क हैं, जिन्होंने 15-15 गेंदों पर अर्धशतक लगाया है. हालांकि, जेक फ्रेजर-मैकगर्क ने दो बार ऐसा कारनामा किया है.

First ball of IPL 2025: SIX 😮‍💨

Second ball of IPL 2026: SIX 😮‍💨pic.twitter.com/oJjCeUhf5p — Rajasthan Royals (@rajasthanroyals) March 30, 2026

दोनों सीजन में वैभव ने की धमाकेदार शुरुआत

वैभव सूर्यवंशी ने आईपीएल के दोनों सीजन में धमाकेदार शुरुआत की है. आईपीएल 2025 में लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ वैभव सूर्यवंशी ने डेब्यू किया था. उन्होंने अपने आईपीएल करियर की पहली ही गेंद पर शार्दुल ठाकुर की गेंदबाजी पर छक्का जड़ा था. अब आईपीएल 2026 में वैभव ने मैट हेनरी की पहली गेंद पर चौका और दूसरी गेंद पर लंबा छक्का लगाया. यानी उन्होंने दोनों ही सीजन में धमाकेदार शुरुआत की है.

सूर्यवंशी ने ये रिकॉर्ड भी किया अपने नाम

राजस्थान रॉयल्स की ओर से सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले खिलाड़ियों में यशस्वी जायसवाल टॉप पर हैं, जिन्होंने सिर्फ 13 गेंद का सामना करते हुए ये कारनामा किया था. वैभव सूर्यवंशी का नाम लिस्ट में दूसरे और तीसरे स्थान पर है, क्योंकि इस मैच से पहले उन्होंने साल 2025 में गुजरात टाइटंस के खिलाफ महज 17 गेंदों में ये कारनामा किया था. जोस बटलर ने साल 2018 में दिल्ली डेयरडेविल्स के खिलाफ 18 गेंदों में अर्धशतक पूरा किया था.