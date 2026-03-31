हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटआईपीएल 2025 में पहली गेंद और 2026 में दूसरे गेंद पर जड़ा छक्का, वैभव सूर्यवंशी के अनोखे कारनामे के बारे में जानिए

आईपीएल 2025 में पहली गेंद और 2026 में दूसरे गेंद पर जड़ा छक्का, वैभव सूर्यवंशी के अनोखे कारनामे के बारे में जानिए

चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ वैभव सूर्यवंशी ने महज 15 गेंदों पर अर्धशतक जड़ा. इस सीजन उन्होंने अपनी दूसरी ही गेंद पर छक्का लगाया, जबकि पिछले सीजन उन्होंने अपनी पहली ही गेंद पर ये कारनामा किया था.

By : एबीपी लाइव | Edited By: अमन कुमार मिश्रा | Updated at : 31 Mar 2026 10:37 AM (IST)
Preferred Sources

Vaibhav Sooryavanshi Achieved Unique Feat: आईपीएल 2026 के तीसरे मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई सुपर किंग्स की टीमों के बीच मुकाबला हुआ. इस मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स की ओर से खेलते हुए 15 साल के सलामी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने सिर्फ 15 गेंदों में अर्धशतक बनाया. इसी के साथ वैभव आईपीएल के इतिहास में सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले संयुक्त रूप से तीसरे बल्लेबाज बन गए हैं. इस लिस्ट में यशस्वी जायसवाल टॉप पर हैं, जिन्होंने साल 2023 में राजस्थान रॉयल्स की तरफ से खेलते हुए कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ महज 13 गेंदों में अर्धशतक लगाया था.

वैभव सूर्यवंशी ने तोड़े कई रिकॉर्ड

आईपीएल के इतिहास में सबसे तेज अर्धशतक लगाने की फेहरिस्त में केएल राहुल, पैट कमिंस और रोमारियो शेफर्ड संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर हैं. इन खिलाड़ियों ने ये कारनामा 14-14 गेंदों में किया है. इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर वैभव सूर्यवंशी से पहले यूसुफ पठान, सुनील नरेन, निकोलस पूरण और जेक फ्रेजर-मैकगर्क हैं, जिन्होंने 15-15 गेंदों पर अर्धशतक लगाया है. हालांकि, जेक फ्रेजर-मैकगर्क ने दो बार ऐसा कारनामा किया है.

दोनों सीजन में वैभव ने की धमाकेदार शुरुआत

वैभव सूर्यवंशी ने आईपीएल के दोनों सीजन में धमाकेदार शुरुआत की है. आईपीएल 2025 में लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ वैभव सूर्यवंशी ने डेब्यू किया था. उन्होंने अपने आईपीएल करियर की पहली ही गेंद पर शार्दुल ठाकुर की गेंदबाजी पर छक्का जड़ा था. अब आईपीएल 2026 में वैभव ने मैट हेनरी की पहली गेंद पर चौका और दूसरी गेंद पर लंबा छक्का लगाया. यानी उन्होंने दोनों ही सीजन में धमाकेदार शुरुआत की है.

सूर्यवंशी ने ये रिकॉर्ड भी किया अपने नाम

राजस्थान रॉयल्स की ओर से सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले खिलाड़ियों में यशस्वी जायसवाल टॉप पर हैं, जिन्होंने सिर्फ 13 गेंद का सामना करते हुए ये कारनामा किया था. वैभव सूर्यवंशी का नाम लिस्ट में दूसरे और तीसरे स्थान पर है, क्योंकि इस मैच से पहले उन्होंने साल 2025 में गुजरात टाइटंस के खिलाफ महज 17 गेंदों में ये कारनामा किया था. जोस बटलर ने साल 2018 में दिल्ली डेयरडेविल्स के खिलाफ 18 गेंदों में अर्धशतक पूरा किया था.

Published at : 31 Mar 2026 10:37 AM (IST)
Tags :
Rajasthan Royals Cricket News YASHASVI JAISWAL IPL 2026 RR Vs CSK Vaibhav Sooryavanshi
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
आईपीएल 2025 में पहली गेंद और 2026 में दूसरे गेंद पर जड़ा छक्का, वैभव सूर्यवंशी के अनोखे कारनामे के बारे में जानिए
आईपीएल 2025 में पहली गेंद और 2026 में दूसरे गेंद पर जड़ा छक्का, वैभव सूर्यवंशी के अनोखे कारनामे के बारे में जानिए
क्रिकेट
IPL 2026 Points Table: राजस्थान रॉयल्स ने आरसीबी से छीनी नंबर-1 की सीट, सीएसके की हार के बाद प्वाइंट्स टेबव का हाल देखिए
IPL 2026 Points Table: राजस्थान रॉयल्स ने आरसीबी से छीनी नंबर-1 की सीट, सीएसके की हार के बाद प्वाइंट्स टेबव का हाल देखिए
क्रिकेट
NZ Vs Ban: बांग्लादेश के खिलाफ व्हाइट-बॉल सीरीज के लिए न्यूजीलैंड टीम का ऐलान, फिशर-टिकनर की हुई वापसी
NZ Vs Ban: बांग्लादेश के खिलाफ व्हाइट-बॉल सीरीज के लिए न्यूजीलैंड टीम का ऐलान, फिशर-टिकनर की हुई वापसी
क्रिकेट
RR Vs CSK Highlights: राजस्थान रॉयल्स के गेंदबाजों के बाद वैभव सूर्यवंशी ने बरपाया कहर, एमएस धोनी के बिना बुरी तरह फेल हुई सीएसके
राजस्थान रॉयल्स के गेंदबाजों के बाद वैभव सूर्यवंशी ने बरपाया कहर, एमएस धोनी के बिना बुरी तरह फेल हुई सीएसके
Advertisement

वीडियोज

Sansani: ईरान का 'प्रॉक्सी WAR'...इजरायल में हाहाकार ! | Iran-israel War | Donald Trump | ABP news
Amit Shah On Naxalite: नक्सलवाद को लेकर Congress पर बरसे अमित शाह | BJP | Breaking | ABP News
Chitra Tripathi: युद्ध के बीच ईरान की कैसी है स्थिति? | Israel Iran War | Trump | Netanyahu|Breaking
Bengal Election 2026: Mamata Banerjee का 'फिश कार्ड'..बंगाल में दिलाएगा जीत? | BJP | PM Modi
Sandeep Chaudhary: 1 करोड़ भारतीयों पर तलवार...देश में सियासी आर-पार? |War Update
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
तेल संकट में श्रीलंका, मालदीव, नेपाल की मदद.... भारत की तारीफ सुन बौखलाए PAK एक्सपर्ट, शहबाज सरकार से चिढ़े- आप क्यों नहीं...
तेल संकट में श्रीलंका, मालदीव, नेपाल की मदद.... भारत की तारीफ सुन बौखलाए PAK एक्सपर्ट, शहबाज सरकार से चिढ़े- आप क्यों नहीं...
बिहार
नीतीश कुमार के इस्तीफे पर फर्जी हस्ताक्षर? RJD ने खड़े किए सवाल, कहा- 'छोटे पद का…'
नीतीश कुमार के इस्तीफे पर फर्जी हस्ताक्षर? RJD ने खड़े किए सवाल, कहा- 'छोटे पद का…'
विश्व
ईरान के सामने झुका अमेरिका? ट्रंप के वो 12 सिग्नल, जो बता रहे खत्म हो रही जंग!
ईरान के सामने झुका अमेरिका? ट्रंप के वो 12 सिग्नल, जो बता रहे खत्म हो रही जंग!
आईपीएल 2026
15 गेंद पर अर्धशतक लगाने वाले वैभव सूर्यवंशी ने खोला सीएसके पर जीत का राज, कहा- 'आज का प्लान बस...'
15 गेंद पर अर्धशतक लगाने वाले वैभव सूर्यवंशी ने खोला सीएसके पर जीत का राज, कहा- 'आज का प्लान बस...'
बॉलीवुड
'ज्यादा एजुकेटेड लोगों के बीच छोटा महसूस होता है', अक्षय कुमार का खुलासा, बोले- 'किताबें पढ़ते वक्त आंखों में आंसू आ जाते हैं'
'ज्यादा एजुकेटेड लोगों के बीच छोटा महसूस होता है', अक्षय कुमार का खुलासा
चुनाव 2026
अल्पसंख्यकों पर ‘डैमोक्लीज़ की तलवार’, वेणुगोपाल का FCRA बिल पर हमला, केरल के ईसाई बहुल इलाकों में राहुल गांधी का प्रचार 
अल्पसंख्यकों पर ‘डैमोक्लीज़ की तलवार’, वेणुगोपाल का FCRA बिल पर हमला, केरल के ईसाई बहुल इलाकों में राहुल गांधी का प्रचार 
जनरल नॉलेज
Fuel Consumption: इस देश में होती है ईंधन की सबसे ज्यादा खपत, जानें मिडिल ईस्ट तनाव का‌ कैसे पड़ रहा असर?
इस देश में होती है ईंधन की सबसे ज्यादा खपत, जानें मिडिल ईस्ट तनाव का‌ कैसे पड़ रहा असर?
एग्रीकल्चर
Kitchen Gardening Tips: घर पर उगाएं ताजी-हरी लौकी, गर्मी के सीजन में नहीं पड़ेगी खरीदने की जरूरत
घर पर उगाएं ताजी-हरी लौकी, गर्मी के सीजन में नहीं पड़ेगी खरीदने की जरूरत
ENT LIVE
Dhurandhar 2 बनी North America की नंबर 1 भारतीय फिल्म
Dhurandhar 2 बनी North America की नंबर 1 भारतीय फिल्म
ENT LIVE
South की Film में दिखी पवन सिंह की पावर; अदिवी शेष की 'डकैत' के गाने में नजर आए भोजपुरी एक्टर
South की Film में दिखी पवन सिंह की पावर; अदिवी शेष की 'डकैत' के गाने में नजर आए भोजपुरी एक्टर
ENT LIVE
Akshay Kumar की Bhoot Bangla होगी Postpone?
Akshay Kumar की Bhoot Bangla होगी Postpone?
ENT LIVE
Namit Malhotra की 'रामायण' का सबसे बड़ा अपडेट,हनुमान जयंती पर जारी होगा 'रामायण' का पहला लुक
Namit Malhotra की 'रामायण' का सबसे बड़ा अपडेट,हनुमान जयंती पर जारी होगा 'रामायण' का पहला लुक
ENT LIVE
The Housemaid Review: Amazon Prime की ये फिल्म आपको देगी Thrill का Full Dose
The Housemaid Review: Amazon Prime की ये फिल्म आपको देगी Thrill का Full Dose
Embed widget