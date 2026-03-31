आज रात से UP में सफर होगा महंगा, एक्सप्रेसवे पर देना होगा ज्यादा टोल टैक्स, कितना बढ़ेगा दाम?

उत्तर प्रदेश में लोगों की जेब पर अब एक और झटका लगने जा रहा है. अगर आप नेशनल हाईवे और एक्सप्रेस वे से सफर करते हैं तो अब से ये और मंहगा होने जा रहा है. नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी NHAI ने टोल दरों में बढ़ोतरी कर दी है. वार्षिक संशोधन के तहत ये फैसला लिया गया है. बढ़ी हुई दरें आज रात 12 बजे से (बुधवार, 1 अप्रैल, समय- 00:00) लागू कर दी जाएंगी.

नेशनल हाईवे अथॉरिटी द्वारा तय की गई नई दरें आज रात से ही लागू कर दी जाएंगी. एक अप्रैल से खासतौर से मेरठ से जुड़ने वाले सभी प्रमुख मार्गों का इस्तेमाल करने के लिए आपको और ज्यादा क़ीमत चुकानी पड़ सकती है. दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेस समेत प्रदेश के चार प्रमुख मार्गों पर टोल की दरें बढ़ाई गई हैं. जानकारी के मुताबिक़ टोल दरों में 5 रुपये से लेकर 45 तक की बढ़ोतरी की है.

हाईवे पर सफर करना होगा महंगा

नई टोल दरें मासिक और वार्षिक पास धारकों पर लागू नहीं होगी. फिलहाल इन कार्ड धारकों को मंहगी दरों से राहत मिलती रहेगी. उनके लिए टोल में किसी तरह की बढ़ोतरी नहीं की गई है. नए फैसले के बाद एक अप्रैल से दिल्ली और गाजियाबाद आने जाने वाले यात्रियों को सराय काले खां से मेरठ तक के सफ़र के लिए अधिक भुगतान देना होगा.

NHAI ने बढ़ाई टोल दरें

इस तरह मेरठ से बुलंदशहर के रूट पर चलने वाले वाहन चालकों के टोल में भी बढ़ोतरी की गई है. इस रूट से गुजरने वाले निजी और कमर्शियल वाहनों को पहले से अधिक टोल टैक्स चुकाना होगा. मेरठ से बुलंदशहर हाईवे पर भी प्राइवेट और कमर्शियल वाहनों के टोल टैक्स में बढ़ोतरी कर दी गई है. इसी तरह मेरठ-नजीबाबाद मार्ग पर लोगों की जेब पर भार बढ़ जाएगा.

हाईवे पर टोल टैक्स में 5 रुपये से 45 रुपये तक की बढ़ोतरी की गई है. ये दरें वाहनों की श्रेणी पर निर्भर करती हैं. जैसे कार, बस और ट्रकों के आधार पर अलग-अलग दरें बढ़ाई गई हैं. लेकिन इन मार्गों पर जो लोग मासिक और वार्षिक पास बनवाकर गुजरते हैं उन्हें फ़िलहाल इससे राहत दी गई है.

Kanpur News: कानपुर में 100 साल पुराना जर्जर मकान भरभराकर गिरा, मलबे में दबे कई लोग, मचा हड़कंप