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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडCM योगी ने किया कन्या पूजन, पांव पखारे, उपहार देकर लिया आशीर्वाद, देखें तस्वीरें

CM योगी ने किया कन्या पूजन, पांव पखारे, उपहार देकर लिया आशीर्वाद, देखें तस्वीरें

UP News In Hindi: सीएम योगी ने श्रीराम नवमीं के अवसर पर परंपरागत तरीके से कन्याओं का पूजन किया. योगी आदित्यनाथ ने कन्याओं भोजन कराकर आशिर्वाद लिया और गिफ्ट देकर विदा किया.

By : नीरज श्रीवास्‍तव  | Updated at : 27 Mar 2026 09:05 PM (IST)
UP News In Hindi: सीएम योगी ने श्रीराम नवमीं के अवसर पर परंपरागत तरीके से कन्याओं का पूजन किया. योगी आदित्यनाथ ने कन्याओं भोजन कराकर आशिर्वाद लिया और गिफ्ट देकर विदा किया.

सीएम योगी ने किया कन्या पूजन

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शक्ति की उपासना का महापर्व चैत्र नवरात्रि आज श्रीराम नवमीं के साथ समाप्त हो गया है.
शक्ति की उपासना का महापर्व चैत्र नवरात्रि आज श्रीराम नवमीं के साथ समाप्त हो गया है.
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मुख्यमंत्री एवं गोरक्षपीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ ने वासंतिक (चैत्र) नवरात्र की नवमी तिथि पर शुक्रवार को गोरक्षपीठ की परंपरा के अनुसार कन्या पूजन किया.
मुख्यमंत्री एवं गोरक्षपीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ ने वासंतिक (चैत्र) नवरात्र की नवमी तिथि पर शुक्रवार को गोरक्षपीठ की परंपरा के अनुसार कन्या पूजन किया.
Published at : 27 Mar 2026 09:04 PM (IST)
Tags :
UP NEWS Gorakhpur News Yogi Adityanath Ram Navami 2026

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