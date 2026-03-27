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CM योगी ने किया कन्या पूजन, पांव पखारे, उपहार देकर लिया आशीर्वाद, देखें तस्वीरें
UP News In Hindi: सीएम योगी ने श्रीराम नवमीं के अवसर पर परंपरागत तरीके से कन्याओं का पूजन किया. योगी आदित्यनाथ ने कन्याओं भोजन कराकर आशिर्वाद लिया और गिफ्ट देकर विदा किया.
सीएम योगी ने किया कन्या पूजन
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Published at : 27 Mar 2026 09:04 PM (IST)
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प्रेम कुमारJournalist
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