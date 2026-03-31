Kanpur News: कानपुर में 100 साल पुराना जर्जर मकान भरभराकर गिरा, मलबे में दबे कई लोग, मचा हड़कंप
Kanpur House Collapsed: उत्तर प्रदेश के कानपुर में सोमवार, 30 मार्च की रात एक जर्जर मकान भरभराकर गिर पड़ा. इस मकान के नीचे चाय की दुकान थी. हादसे के वक्त वहां कई लोग बैठे थे.
उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक 100 साल पुराना जर्जर मकान भरभराकर ढह गया. इस हादसे में कई लोग दब गए, जिसके बाद आसपास के इलाके में हड़कंप मच गया. स्थानीय लोगों ने तत्काल इसकी सूचना बजरिया पुलिस थाने में दी, जिसके बाद पुलिस ने मलबे से चार लोगों को रेस्क्यू कर बाहर निकाला और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया.
ये घटना कानपुर के बेकनगंज इलाके की है. बताया जा रहा है कि ये मकान काफी पुराना था और जर्जर हालत में था. इस मकान के भूतल में एक चाय की दुकान और मोबाइल की दुकान थी, जिसकी वजह से यहां पर काफी भीड़ रहती थी.
भरभराकर गिरा 100 साल पुराना मकान
सोमवार की रात क़रीब दस बजे भी जब ये हादसा हुआ तो कई लोग चाय की दुकान पर बैठे हुए थे, इसी दौरान मकान का थोड़ा बहुत मलबा गिरने लगा. जिसके बाद कुछ लोग वहां से भाग गए लेकिन, कुछ लोगों ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया तभी अचानक मकान के एक तरफ़ का हिस्सा भरभराकर नीचे आ गिरा.
VIDEO | Uttar Pradesh: Dilapidated three-storey building collapses in Kanpur; four injured.#Kanpur #UPNews— Press Trust of India (@PTI_News) March 31, 2026
(Full video available on PTI Videos - https://t.co/n147TvrpG7) pic.twitter.com/K9FsOscLGm
चार लोगों का रेस्क्यू
इस हादसे में दुकान चलाने वाला मंजूर, दुकान पर काम करने वाला सलीम और वहां खड़े आसपास के लोग तारिक, रियाज अहमद और दिलशाद समेत कुछ अन्य लोग भी मलबे के नीचे आ गए, जिसके बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई. मौके पर पहुंची पुलिस और दमकल कर्मियो ने तत्काल मौके पर पहुंचकर हालात संभाले और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया.
रेस्क्यू टीम ने अब तक चार लोगों को मलबे से बाहर निकाल लिया है. चारों को पास के अस्पताल में भेजा गया है जहां उनका इलाज चल रहा है. जानकारी के मुताबिक़ ये मकान क़रीब सौ साल पुराना बताया जा रहा है. 20 साल पहले बेकनगंज के ही रहने वाले अयूब ने इसे खरीदा था. इस मकान में मंजूर किराये पर रहता था और नीचे चाय की दुकान चलाता था.
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Source: IOCL