लखनऊ में गोमती का जलस्तर बढ़ने से रिवर फ्रंट में भरा पानी, एंट्री पर लगी रोक

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से बहने वाली गोमती नदी इन दिनों उफान पर है. नदी का जल स्तर इतना बढ़ गया है कि गोमती रिवर फ़्रंट में भी पानी भर गया है, जिसके चलते यहां पर्यटकों की आवाजाही भी बंद कर दी गई है. नदी का पानी बढ़ने से रिवर फ्रंट के दोनों तरफ पाथ-वे समेत कई हिस्सों में जलभराव हो गया. जिसे देखते हुए लखनऊ विकास प्राधिकरण ने ये क़दम उठाया है.

गोमती रिवर फ़्रंट लखनऊ शहर का प्रमुख पर्यटन स्थल हैं. यहां बड़ी संख्या में लोग घूमने और सुबह-सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए आते हैं. लेकिन पहाड़ों पर हो रही बारिश और अलग-अलग बैराजों से छोड़े गए पानी की वजह से लखनऊ में इसका जलस्तर काफी बढ़ गया है और ये खतरे के निशान के क़रीब पहुँच गया है. जिसके चलते प्राधिकरण ने लोगों की सुरक्षा को देखते हुए रिवर फ्रंट को अग्रिम आदेशों तक बंद कर दिया है.

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गोमती रिवर फ़्रंट पर भरा पानी

जानकारी के मुताबिक़ गोमती रिवर फ़्रंट के निचले हिस्सों तक नदी का पानी पहुँच गया है. ऐसे में पर्यटकों के घूमने के लिए बनाए गए पाथवे, जॉगिंग ट्रैक, ग्रीनरी लॉन और बैठने की शेड्स भी पानी में डूब गए हैं. बोट्स प्वाइंट् के पास भी पानी भर गया है. जिसके बाद पार्क की सुरक्षा को देखते हुए फ़्रंट के सभी एंट्री गेटों पर ताला लगा दिया गया है.

गोमती रिवर फ़्रंट का लोकार्पण पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने साल 2016 में किया था. ये उनका ड्रीम प्रोजेक्ट भी माना जाता रहा है. करीब 8 किलोमीटर के दायरे में फैले है. प्राधिकरण के मुताबिक रिवर फ्रंट के LHS और RHS दोनों हिस्सों में गोमती का पानी बढ़ने से पाथ-वे आदि स्थानों पर जलभराव हो गया. हालांकि, अभी तक किसी तरह की क्षति की सूचना नहीं है.

टिकटिंग भी पूरी तरह बंद

सुरक्षा के मद्देनजर रिवर फ्रंट में आम लोगों की एंट्री पर रोक लगा दी गई है. इस दौरान टिकटिंग पूरी तरह बंद रहेगी और किसी भी आगंतुक को प्रवेश नहीं दिया जाएगा. LDA अधिकारियों के मुताबिक, नदी का जलस्तर सामान्य होने और स्थिति की समीक्षा के बाद रिवर फ्रंट को दोबारा खोला जाएगा.

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