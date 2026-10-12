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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड'ठोस सबूत हैं तो...', ज्ञानेश कुमार के बचाव में उतरे बृजभूषण सिंह

'ठोस सबूत हैं तो...', ज्ञानेश कुमार के बचाव में उतरे बृजभूषण सिंह

पूर्व बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का बचाव किया है. उन्होंने कहा कि अगर विपक्ष के पास ठोस सबूत हैं तो उन्हें सुप्रीम कोर्ट जाकर अपील करनी चाहिए.

Written By : कृष्ण कुमार |  Updated at : 12 Oct 2026 01:04 PM (IST)
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चुनाव आयोग और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को लेकर विपक्ष के विरोध प्रदर्शन पर पूर्व भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने तीखी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि जब विपक्षी दल चुनाव जीतते हैं तो उन्हें चुनाव आयोग अच्छा लगता है, लेकिन हारने पर वही आयोग खराब हो जाता है. अगर विपक्ष के पास कोई ठोस सबूत है तो उन्हें सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए. 

बृजभूषण सिंह ने आरोप लगाया कि विपक्ष जनता की समस्याओं के बजाय सीईसी ज्ञानेश कुमार को निशाना बना रहा है. उन्होंने ज्ञानेश कुमार का बचाव करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद संसद ने प्रक्रिया बनाई और उसी के तहत ज्ञानेश कुमार की नियुक्ति हुई है. राहुल गांधी के प्रदर्शन से दिल्ली में आम लोगों, कारोबारियों, विद्यार्थियों और नौकरीपेशा लोगों को परेशानी हो रही है. 

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विरोधी दलों के प्रदर्शन पर उठाए सवाल

बीजेपी नेता ने कहा कि आपके पास अगर कोई सबूत है, कोई साक्ष्य है, तो आप सुप्रीम कोर्ट जाइए. क्योंकि अगर कहीं कानून का उल्लंघन होता है तो सुप्रीम कोर्ट ही अंतिम रास्ता है. लेकिन, आपके आंदोलन की टाइमिंग क्या है? ये राग तो आप बहुत दिन से अलाप रहे हैं. लेकिन टाइमिंग देखिए, एक उद्योगपति का एक बयान आता है और राहुल गांधी उसे रीट्वीट करते हैं. यहीं पर संदेह पैदा हो जाता है कि आंदोलन किया नहीं जा रहा है, ये आंदोलन कराया जा रहा है.  

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कॉकरोच पार्टी के आह्वान पर उन्होंने कहा कि उनका आंदोलन भी कराया जा रहा है. आज आप दिल्ली को बंधक बना लिया है. हफ्ते भर से सब कुछ डिस्टर्ब है. सब लोग इससे परेशान है, हम चाहते हैं कि भारत सरकार दिल्ली पांच-दस किमी दूर कोई मैदान सुनिश्चित कर दें ताकि ये वहां पर प्रदर्शन करते रहें. 

अगर ठोस सबूत हैं तो सुप्रीम कोर्ट जाएं- बृजभूषण

बृजभूषण ने कहा कि ये भी देश में पहली घटना है कि आंदोलनकारी चीफ जस्टिस से मिलना चाहते हैं. राष्ट्रपति से मिलना चाहते थे, वो मिलीं और इन्होंने अपनी बात रखी. अब ये सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं छोड़ना चाहते. जजों से मिलना चाहते हैं, उनको प्रभावित करना चाहते हैं. न्यायपालिका जो निष्पक्ष है, उसको भी दबाव में लेना चाहते हैं.

विरोधी दलों को निशाना बनाते हुए उन्होंने कहा कि जब ये लोग जीत जाते हैं तो इनको चुनाव आयोग की व्यवस्था सूट करती है. जब ये हार जाते हैं तो अपनी हार को छिपाने के लिए, जनता को भ्रमित करने के लिए सारा भार चुनाव आयोग पर डाल देते हैं. हमने देखा हैं पहले कैसे चुनाव होते थे. आज अगर किसी का तीन जगह नाम है तो एक जगह हो गया, इसमें क्या दिक्कत है? 

About the author कृष्ण कुमार

कृष्ण कुमार साल 2013 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हैं. गोंडा में जिला संवाददाता के तौर पर काम कर रहे हैं. गोंडा की राजनीति, अपराध और अन्य बड़ी खबरों पर नजर रखते हैं. कृष्ण कुमार ने अवध यूनिवर्सिटी फैजाबाद से पत्रकारिता की पढ़ाई की और गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं. एबीपी से जुड़ने से पहले कृष्ण कुमार ने अन्य चैनलों में भी काम किया है.
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Published at : 12 Oct 2026 01:04 PM (IST)
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