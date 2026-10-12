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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलHome TipsRice Storage Tips: बाजार से लाते हैं चावल, ऐसे जानें कितने दिन में हो जाएगा खराब?

Rice Storage Tips: बाजार से लाते हैं चावल, ऐसे जानें कितने दिन में हो जाएगा खराब?

Pantry Rice Storage: ज्यादातर घरों में चावल एक बार में ज्यादा मात्रा में खरीदकर रख लिए जाते हैं. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि बाजार से खरीदकर लाए गए कच्चे चावल कितने दिनों तक सही रहते हैं?.

Written By : सोनम |  Updated at : 12 Oct 2026 10:19 AM (IST)
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How To Tell If Raw Rice Has Gone Bad: चावल भारतीय घरों की रसोई में इस्तेमाल होने वाले सबसे आम अनाजों में से एक है. दाल-चावल हो, पुलाव, बिरयानी या फिर खिचड़ी, कई तरह के व्यंजनों में चावल का इस्तेमाल किया जाता है. यही वजह है कि ज्यादातर घरों में चावल एक बार में ज्यादा मात्रा में खरीदकर रख लिए जाते हैं. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि बाजार से खरीदकर लाए गए कच्चे चावल कितने दिनों तक सही रहते हैं? क्या पैकेट पर लिखी तारीख निकलने के बाद चावल खराब हो जाते हैं? और घर में रखे चावल को देखकर कैसे पता चलेगा कि अब इन्हें इस्तेमाल नहीं करना चाहिए?

दरअसल, सूखे चावल की शेल्फ लाइफ काफी लंबी होती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि इन्हें हमेशा के लिए रखा जा सकता है. चावल कितने समय तक ठीक रहेंगे, यह उनकी किस्म, उन्हें रखने की जगह और स्टोरेज के तरीके पर काफी निर्भर करता है. सफेद चावल आमतौर पर ब्राउन, लाल या काले चावल की तुलना में ज्यादा समय तक सुरक्षित रह सकते हैं.

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पैकेट पर लिखी तारीख का क्या मतलब है?

बाजार से चावल खरीदते समय पैकेट पर बेस्ट बिफोर या दूसरी तारीख लिखी होती है. यह जरूरी नहीं कि उस तारीख के अगले दिन चावल खराब हो जाएं. यह तारीख मुख्य रूप से चावल की गुणवत्ता बनाए रखने से जुड़ी होती है. अगर चावल को सही तरीके से सूखी और साफ जगह पर रखा गया है, तो कई मामलों में वे इस तारीख के बाद भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं. हालांकि, तारीख के साथ-साथ चावल की स्थिति देखना भी जरूरी है. अगर उनमें नमी आ गई है, फफूंद दिखाई दे रही है या अजीब गंध आ रही है, तो केवल तारीख देखकर उन्हें इस्तेमाल नहीं करना चाहिए.


Rice Storage Tips: बाजार से लाते हैं चावल, ऐसे जानें कितने दिन में हो जाएगा खराब?

कौन से चावल कितने समय तक चल सकते हैं?

सफेद चावल को अगर अच्छी तरह बंद डिब्बे में ठंडी, सूखी और अंधेरी जगह पर रखा जाए, तो यह लंबे समय तक चल सकता है. वहीं ब्राउन राइस, ब्लैक राइस और रेड राइस जैसी साबुत अनाज वाली किस्मों की शेल्फ लाइफ तुलनात्मक रूप से कम होती है. इसका कारण यह है कि इन चावलों में अनाज की बाहरी परत और प्राकृतिक तेल मौजूद रहते हैं. समय बीतने के साथ ये तेल खराब होकर चावल में बासी या खराब गंध पैदा कर सकते हैं. इसलिए ऐसे चावल खरीदने के बाद उन्हें बहुत लंबे समय तक रखने के बजाय अपेक्षाकृत जल्दी इस्तेमाल करना बेहतर होता है.


Rice Storage Tips: बाजार से लाते हैं चावल, ऐसे जानें कितने दिन में हो जाएगा खराब?

नमी से चावल को सबसे ज्यादा खतरा

चावल को खराब करने वाली सबसे बड़ी वजहों में नमी शामिल है. अगर चावल वाले डिब्बे में पानी या नमी पहुंच जाए, तो उसमें फफूंद लगने की संभावना बढ़ सकती है. इसलिए चावल को हमेशा पूरी तरह सूखे और एयरटाइट कंटेनर में रखना चाहिए. चावल को गैस, ओवन या किसी गर्म उपकरण के बिल्कुल पास रखने से भी बचें. ज्यादा गर्मी चावल की गुणवत्ता को प्रभावित कर सकती है, खासकर उन किस्मों को जिनमें प्राकृतिक तेल अधिक होता है.

चावल में कीड़े लग जाएं तो क्या करें?

कई बार लंबे समय तक रखे चावल में छोटे-छोटे कीड़े या घुन दिखाई देने लगते हैं. चावल में छेद, जाले जैसे निशान या छोटे कीड़े नजर आएं तो उसे ध्यान से जांचना चाहिए. अगर संक्रमण ज्यादा है, तो ऐसे चावल को इस्तेमाल करने से बचना बेहतर है. इस समस्या से बचने के लिए बाजार से चावल लाने के बाद उन्हें खुले पैकेट में रखने के बजाय साफ और एयरटाइट कंटेनर में ट्रांसफर किया जा सकता है. कंटेनर को रखने वाली जगह भी सूखी और साफ होनी चाहिए.

खराब चावल की पहचान कैसे करें?

कच्चे चावल को इस्तेमाल करने से पहले उसे एक बार जरूर देख लें. अगर चावल से सामान्य से अलग खट्टी या बासी तेल जैसी गंध आ रही है, तो इसे इस्तेमाल न करें. इसी तरह चावल के दानों पर फफूंद, असामान्य रंग, नमी या गांठ दिखाई दे तो भी सावधानी बरतनी चाहिए. अगर चावल में कीड़े या उनके लार्वा दिखाई दें, पैकेट में छोटे छेद हों या दाने असामान्य तरीके से चिपके हुए हों, तो इन्हें इस्तेमाल करने से बचना बेहतर है. खराब चावल को पहचानने के लिए उसे चखकर जांचने की कोशिश बिल्कुल न करें.

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चावल को लंबे समय तक कैसे रखें?

बाजार से चावल खरीदकर लाने के बाद सबसे पहले उन्हें सूखी और साफ जगह पर रखें. अगर पैकेट खोल दिया है, तो चावल को एयरटाइट कांच या फूड-ग्रेड प्लास्टिक कंटेनर में रखा जा सकता है. कंटेनर को सीधे धूप और नमी से दूर रखें. इसके साथ ही, एक साथ बहुत ज्यादा चावल खरीदकर महीनों तक रखने के बजाय अपनी जरूरत के हिसाब से स्टॉक करना बेहतर है. अगर घर में पहले से चावल रखा है, तो नया पैकेट खोलने से पहले पुराने चावल का इस्तेमाल करें. इससे लंबे समय तक रखा हुआ चावल खराब होने से बचाया जा सकता है और खाने की बर्बादी भी कम होगी.

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About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
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Published at : 12 Oct 2026 10:19 AM (IST)
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