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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाराहुल गांधी ने ज्ञानेश कुमार के सामने रखी शर्त, बोले- 'आप अपराधी नहीं, आपको छोड़ देंगे...'

राहुल गांधी ने ज्ञानेश कुमार के सामने रखी शर्त, बोले- 'आप अपराधी नहीं, आपको छोड़ देंगे...'

एसआईआर के मुद्दे और सीईसी ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर कांग्रेस समेत पूरा विपक्ष मोदी सरकार पर हमलावर है. राहुल गांधी ने कहा कि आपने गलती की है. रिजाइन करके हट जाइए.

Written By : संतोष सिंह |  Updated at : 12 Oct 2026 01:05 PM (IST)
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एसआईआर के मुद्दे और सीईसी ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर कांग्रेस समेत पूरा विपक्ष मोदी सरकार पर हमलावर है. नेता विपक्ष राहुल गांधी ने सोमवार (12 अक्टूबर) को कहा कि ज्ञानेश कुमार के मैसैज आते हैं. वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस देख ऱहे हैं. राहुल गांधी ने आगे कहा कि आप (ज्ञानेश कुमार) अप्रूवर बन जाइए. आपने गलती की है. रिजाइन करके हट जाइए. हो सकता है हम तब भी आपको माफ कर दें.

राहुल गांधी ने कहा कि मेरा मैसेज है कि आप अप्रूवर बन जाइए क्योंकि आप मुख्य अपराधी नहीं हैं. आपने गलती की है फिर भी हम आपको छोड़ सकते हैं. हम जानते हैं कि आप पर दबाव है. उन्होंने आगे कहा कि हम लोगों को माफ करते हैं, हम क्रूर लोग नहीं हैं. राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वोट चोरी के लिए पिछले 4-5 दिनों से पब्लिक मूवमेंट चला रही है, जबकि रेसिस्टेंस बहुत पहले से थी और ये 10-12 साल से थी लेकिन अब सामने आ रहा है.

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About the author संतोष सिंह

संतोष सिंह पिछले एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय है. एबीपी न्यूज में नेशनल और इंटरनेशनल खबरें लिखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज़ पर फोकस रहता है. एबीपी न्यूज से पहले इनशॉर्ट्स में बतौर 5 साल सब एडिटर सेवाएं दे चुके हैं, जहां उन्होंने ब्रेकिंग न्यूज, कंटेंट राइटिंग में अनुभव हासिल किया. साल 2015 में जागरण कॉलेज ऑफ मास कम्युनिकेशन से पीजी डिप्लोमा इन टीवी जर्नलिज्म किया है. संपर्क करें- santosh.jimmc@gmail.com, एक्स हैंडल- https://x.com/SantuPal000
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Published at : 12 Oct 2026 12:59 PM (IST)
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