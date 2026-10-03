आराधना मिश्रा से पहले कौन थीं यूपी में कांग्रेस की महिला प्रदेश अध्यक्ष? कैसा था कार्यकाल

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी ने प्रदेश संगठन में बड़े बदलाव करते हुए विधायक आराधना मिश्रा मोना का यूपी कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बनाया. पार्टी ने उनके जिरह एक तरफ ब्राह्मण वोटरों को लुभाने की कोशिश की है तो वहीं महिला चेहरे को आगे करके महिला वोट बैंक को भी साधने की कोशिश की है. आराधना मिश्रा से पहले भी कांग्रेस महिला चेहरे पर भरोसा जता चुकी है. आईए बताते हैं कि उनके कार्यकाल में पार्टी का प्रदर्शन कैसा रहा था.

आराधना मिश्रा उत्तर प्रदेश की दूसरी महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बनी हैं. उनसे पहले रीता बहुगुणा जोशी भी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पर पर रह चुकी हैं, उनका कार्यकाल 2007 से 2012 तक रहा, जो काफी संघर्ष वाला रहा.

कैसा रहा रीता बहुगुणा जोशी का कार्यकाल

रीता बहुगणा जोशी को जब यूपी प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया तब मायावती के नेतृत्व में बसपा की सरकार थी. इस दौरान वो मायावती सरकार के खिलाफ काफी मुखर रहीं. मुरादाबाद में एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने दलित महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों का जिक्र करते हुए मायावती पर आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी थी, जिसके चलते उन्हें जेल भी जाना पड़ा था. बाद में उन्हें सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी पड़ी थी.

रीता जोशी के कार्यकाल में दो बार मुख्य रूप से चुनाव हुए हैं. पहला 2009 में हुए लोकसभा चुनाव और दूसरा 2012 विधानसभा चुनाव. 2009 में कांग्रेस पार्टी ने 68 सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़ा और 21 सीटों पर जीत दर्ज की. जो 1999 के बाद यूपी में कांग्रेस का सबसे अच्छा प्रदर्शन था. इस जीत को रीता बहुगुणा जोशी और राहुल गांधी के नेतृत्व का असर माना गया और पार्टी में रीता बहुगुणा का कद भी बढ़ गया.

रीता बहुगणा जोशी जब यूप प्रदेश अध्यक्ष थी तब 2012 का विधानसभा चुनाव हुआ. इस दौरान कांग्रेस ने यूपी की 403 विधानसभा सीटों में से 355 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिनमें 28 सीटों पर जीत दर्ज की. इस चुनाव में कांग्रेस का लोकदल के साथ गठबंधन था. इसके बाद रीता बहुगणा जोशी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था और इस समय वह बीजेपी में हैं.

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