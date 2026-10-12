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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडकौन हैं कांग्रेस की ममता चौधरी, जिनका अजय राय से हुआ पंगा

कौन हैं कांग्रेस की ममता चौधरी, जिनका अजय राय से हुआ पंगा

ममता चौधरी ने एबीपी न्यूज से बातचीत में बताया कि वो 2006 से कांग्रेस से जुड़ी है. इस पार्टी में 20 साल का राजनीतिक सफर है. कई प्रदेश अध्यक्षों के साथ काम किया है.

Written By : निखिल साहू |  Updated at : 12 Oct 2026 12:49 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में प्रदेश अध्यक्ष आराधना मिश्रा मोना के पदभार ग्रहण समारोह पूरे यूपी में चर्चा में है. चर्चा आराधना मिश्रा के नाम से ज्यादा महिला कांग्रेस नेता ममता चौधरी और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अजय राय की हो रही है.

ममता का आरोप है कि पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अजय राय और उनके समर्थकों ने उनके साथ अभद्रता और मारपीट की. वहीं, दूसरी तरफ अजय का कहना है कि ममता की तरफ से पहले अभद्र शब्दों का इस्तेमाल किया गया.

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ममता चौधरी ने एबीपी न्यूज से बातचीत में बताया कि वो 2006 से कांग्रेस से जुड़ी है. इस पार्टी में 20 साल का राजनीतिक सफर है. कई प्रदेश अध्यक्षों के साथ काम किया है. लगातार संगठन को मजबूत करने के लिए काम करती रही हैं, लेकिन पार्टी मुख्यालय में महिला कार्यकर्ताओं के साथ जो हुआ, वह गलत है.

तीन बार से लखनऊ नगर निगम की पार्षद है

ममता चौधरी का राजनीतिक कैरियर 2006 में लखनऊ नगर निगम के पार्षद चुनाव से शुरू हुआ था. वो नगर निगम के मालवीय नगर वार्ड से चुनाव लड़ती है. मौजूदा समय नगर निगम में कांग्रेस पार्षद दल की नेता भी हैं. इसके साथ ही उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महिला संगठन के मध्य क्षेत्र की अध्यक्ष के रूप में जिम्मेदारी संभाल रही हैं.

2022 में मोहनलालगंज से लड़ा विधानसभा चुनाव

कांग्रेस ने 2022 के विधानसभा चुनाव में ममता चौधरी को मोहनलालगंज की सुरक्षित सीट से उम्मीदवार बनाया था. चुनाव में उन्हें 2,990 वोट मिले थे. विधानसभा चुनाव के बाद भी वह लखनऊ नगर निगम और कांग्रेस संगठन में सक्रिय रहीं.

विवाद पर ममता चौधरी ने दिया बयान

ममता चौधरी ने विवाद को लेकर कहा कि उन्हें समझ नहीं आया कि अजय राय ने अचानक महिलाओं पर नाराजगी क्यों जताई. जबकि वो आराधना मिश्रा मोना के स्वागत की व्यवस्था में जुटी थी. इसी दौरान पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अजय राय आए और कहने लगे 'अपनी औकात में रहो' इसके बाद मैने उन्हें ये सब बोलने से रोका तो उनके समर्थक महिला कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट करने लगे. जूते-चप्पल चलाए. 

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About the author निखिल साहू

निखिल साहू (Nikhil sahu) उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बीते 8 वर्षों से सक्रिय पत्रकारिता में हैं. पत्रकारिता में स्नातक किया है. 6 वर्षों का प्रिंट मीडिया का अनुभव है. जिसमें दैनिक भास्कर, नवभारत टाइम, 4पीएम और स्वतंत्र प्रिंट शामिल है. डिजिटल मीडिया में गहरी पकड़ है, राजनीति, क्राइम, डेवलपमेंट और स्वास्थ की खबरों पर खास पकड़ है. ग्राउंड-जीरो रिपोर्टिंग का अनुभव है.
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Published at : 12 Oct 2026 12:49 PM (IST)
Tags :
Ajay Rai UP News CONGRESS Mamta Chaudhary
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