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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाSC में ज्ञानेश कुमार के खिलाफ याचिका दाखिल करेंगे राहुल गांधी, बोले- 'CJI ने कहा है कि...'

SC में ज्ञानेश कुमार के खिलाफ याचिका दाखिल करेंगे राहुल गांधी, बोले- 'CJI ने कहा है कि...'

राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि दिल्ली को जेल बना दिया गया है. INDIA गठबंधन 12 अक्टूबर को SIR, कथित वोट चोरी और CEC ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट तक मार्च करेगा.

Written By : सौरव कुमार |  Updated at : 12 Oct 2026 12:45 PM (IST)
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मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे SIR को लेकर विपक्षी दलों का विरोध तेज हो गया है. कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोमवार (12 अक्तूबर) को INDIA गठबंधन के मार्च से पहले मीडिया से बात की. उन्होंने आरोप लगाया कि दिल्ली को जेल में बदल दिया गया है और लोगों को राजधानी आने से रोका जा रहा है. विपक्ष का कहना है कि वह चुनाव प्रक्रिया से जुड़े अपने सवालों को सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचाना चाहता है.

राहुल गांधी ने कहा कि वोटर लिस्ट और कथित वोट चोरी के मुद्दे पर पिछले 4-5 दिनों से दिल्ली में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं. उन्होंने कहा कि चुनाव प्रक्रिया को लेकर लोगों की नाराजगी लंबे समय से थी, लेकिन अब यह खुलकर सामने आ रही है. राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि दिल्ली में 20-30 हजार पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है और दूसरे शहरों से आने वाले लोगों को रोका जा रहा है.

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उन्होंने कहा कि सरकार को विरोध प्रदर्शनों से डरना नहीं चाहिए और लोगों को अपनी बात रखने का मौका मिलना चाहिए. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि केंद्र सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को बचा रही है.

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About the author सौरव कुमार

4 सालों से डिजिटल मीडिया में काम कर रहे हैं. साल 2022 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हुए हैं. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डेस्क की भी जिम्मेदारी संभालते हैं. सेंट्रल यूनिर्वसिटी ऑफ साउथ बिहार से 2022 में पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातक की डिग्री हासिल की. राजनीति, चुनाव, सामाजिक विषयों और साहित्य में रुचि है. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर जोर देते हैं. राजनीति से जुड़ी खबरों पर लगातार लिख रहे हैं
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Published at : 12 Oct 2026 12:25 PM (IST)
Tags :
Rahul Gandhi Breaking News Abp News INDIA Gyanesh Kumar
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