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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडकरहल में BJP को ठाकुरों का साथ, फिर भी सपा से पीछे क्यों? समझिए 2027 से पहले पूरा चुनावी गणित

करहल में BJP को ठाकुरों का साथ, फिर भी सपा से पीछे क्यों? समझिए 2027 से पहले पूरा चुनावी गणित

2022 विधानसभा चुनाव में करहल सीट पर सपा के अखिलेश यादव चुनाव जीते. सपा ने बीजेपी के एसपी सिंह बघेल को लगभग 68 हजार वोटों से चुनाव हरा दिया. बसपा को लगभग 15 हजार वोट मिले.

Written By : विशाल पाण्डेय |  Updated at : 12 Oct 2026 01:11 PM (IST)
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करहल सीट की विधानसभा संख्या 110 है. करहल विधानसभा सीट सपा का ऐसा गढ़ है, जहाँ सपा लगातार विधानसभा चुनाव जीत रही है. समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव भी 2022 में करहल से विधायक बने और फिर 2024 में सांसद बन जाने के बाद करहल सीट से सपा के तेजप्रताप यादव विधायक हैं.

करहल विधानसभा सीट पर बीजेपी सिर्फ एक बार साल 2002 में जीती है. 1993 में सपा पहली बार करहल विधानसभा सीट जीती. 1993 के बाद 1996, 2007, 2012, 2017 और 2022 में सपा यहाँ से चुनाव में जीत दर्ज कर चुकी है. बसपा अब तक एक बार भी करहल में नहीं जीती है. कांग्रेस पार्टी आखिरी बार करहल में 1980 में चुनाव जीती थी.

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2026 में SIR के बाद करहल विधानसभा सीट पर 3,61,701 मतदाता बचे हैं. 2024 लोकसभा चुनाव में करहल विधानसभा सीट पर 3,79,618 मतदाता थे. SIR के बाद करहल विधानसभा सीट पर 17,917 मतदाता कम हुए हैं. 

2022 विधानसभा चुनाव में करहल सीट से समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव विधायक बने. बीजेपी ने केन्द्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल को प्रत्याशी बनाया. बसपा ने कुलदीप नारायण को टिकट दिया. कांग्रेस ने अखिलेश यादव के ख़िलाफ़ प्रत्याशी नहीं उतारा. 

2022 विधानसभा चुनाव में करहल विधानसभा सीट के चुनावी नतीजे-

1. सपा- 1,48,196
2. बीजेपी- 80,692
3. बसपा- 15,701

2022 विधानसभा चुनाव में करहल सीट पर सपा के अखिलेश यादव चुनाव जीते. सपा ने बीजेपी के एसपी सिंह बघेल को लगभग 68 हजार वोटों से चुनाव हरा दिया. बसपा को लगभग 15 हजार वोट मिले.

2022 विधानसभा चुनाव में करहल विधानसभा सीट पर सपा को 50 फीसदी शाक्य और निषाद वोट मिला. सपा के साथ 25 प्रतिशत ब्राह्मण और 15 प्रतिशत बनिया मतदाता भी आए. सपा को यादव और मुस्लिम वोट एक साथ मिले. सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को एससी समाज 15 हजार वोट छोड़कर बाकी सारा वोट मिला.  अखिलेश यादव को थोड़ा थोड़ा वोट सभी जातियों का मिला. चाहे वो पाल, प्रजापति, नाई, ठाकुर समाज का ही वोट क्यों ना हो.

2022 विधानसभा चुनाव में करहल विधानसभा सीट पर बीजेपी ब्राह्मण, शाक्य, निषाद और पाल वोटों में जबरदस्त नुकसान हुआ. इसके अलावा बीजेपी को एससी समाज का वोट करहल में नहीं मिला. बीजेपी को ठाकुर वोट एकतरफा मिले. इसके अलावा 50 फीसदी शाक्य, 85 प्रतिशत बनिया और 75 फीसदी ब्राह्मण वोट मिले. बीजेपी को पाल समाज का भी लगभग 60 फीसदी वोट हासिल हुआ. 

2022 विधानसभा चुनाव में बसपा को एससी समाज में सिर्फ 15 हजार वोट मिले, बाकी सारे वोट सपा के साथ चले गए.

करहल विधानसभा सीट मैनपुरी लोकसभा सीट का हिस्सा है. 2024 लोकसभा चुनाव में सपा ने डिंपल यादव और बीजेपी ने जयवीर सिंह को टिकट दिया.

2024 लोकसभा चुनाव में करहल विधानसभा सीट के नतीजे-

1. सपा- 1,34,049
2. बीजेपी- 76,509
3. बसपा- 13,623

2024 लोकसभा चुनाव में भी करहल विधानसभा सीट से सपा ही जीती. सपा ने बीजेपी को लगभग 58 हजार हजार वोटों से चुनाव हरा दिया. बसपा का वोट और कम हुआ और बसपा को 13 हजार वोट मिल गए.

2024 लोकसभा चुनाव में करहल विधानसभा सीट पर सपा को 50 फीसदी शाक्य और निषाद वोट मिला. सपा के साथ 25 प्रतिशत ब्राह्मण और 15 प्रतिशत बनिया मतदाता भी आए. सपा को यादव और मुस्लिम वोट एक साथ मिले. डिंपल यादव को एससी समाज का 13 हजार वोट छोड़कर बाकी सारा वोट मिला. अखिलेश की तरह डिंपल को भी को थोड़ा थोड़ा वोट सभी जातियों का मिला. चाहे वो पाल, प्रजापति, नाई, ठाकुर समाज का ही वोट क्यों ना हो. पाल समाज का वोट भी सपा को मिला. 

2024 लोकसभा चुनाव में करहल विधानसभा सीट पर बीजेपी को  ब्राह्मण, शाक्य, निषाद और पाल वोटों में जबरदस्त नुकसान हुआ. इसके अलावा बीजेपी को एससी समाज का वोट करहल में नहीं मिला. बीजेपी को ठाकुर वोट एकतरफा मिले. इसके अलावा 50 फीसदी शाक्य, 85 प्रतिशत बनिया और 75 फीसदी ब्राह्मण वोट मिले. बीजेपी को पाल समाज का भी लगभग 50 फीसदी वोट ही हासिल हुआ. 2022 की तुलना में 2024 में पाल समाज का वोट और कम मिला.  

2024 लोकसभा चुनाव में करहल विधानसभा सीट पर बसपा को उसके मूल कैडर के वोट में भारी नुकसान हुआ. 

करहल विधानसभा सीट के जातीय समीकरण (अनुमानित)-

1. यादव- 1.10 लाख
2. शाक्य- 60 हजार
3. ठाकुर- 45 हजार
4. एससी- 35 हजार
5. पाल- 30 हजार
6. ब्राह्मण- 20 हजार
7. मुस्लिम- 15 हजार
8. लोधी- 10 हजार
9. निषाद- 10 हजार
10. बनिया- 10 हजार
11. नाई- 5 हजार
12. कायस्थ- 2 हजार
13. प्रजापति- 2 हजार
14. राठौर (ओबीसी)- 2 हजार
15. अन्य- 5 हजार

करहल विधानसभा सीट यादव, शाक्य और ठाकुर बाहुल्य है. पाल, निषाद, लोधी और ब्राह्मण मतदाता बड़ी भूमिका निभाते हैं. एससी समाज का वोट बहुत निर्णायक है. सामान्य वर्ग का वोट लगभग 77 हजार के आसपास है. कुल ओबीसी मतदाता लगभग 2.30 लाख हैं, जिसमें 1.10 लाख यादव मतदाता हैं. मुस्लिम मतदाता लगभग 15 हजार के आसपास हैं.

About the author विशाल पाण्डेय

साल 2013 से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. संसद भवन, भारतीय राजनीति, विदेश नीति और ग्राउंड रिपोर्ट पर फोकस. उत्तर प्रदेश की सियासत पर पैनी नज़र रखते हैं. इजराइल-ईरान युद्ध, इजराइल-हमास युद्ध, चीन-ताइवान तनाव, तुर्किए भूकंप ग्राउंड ज़ीरो से कवर चुके हैं. इजराइल वॉर डायरी पुस्तक के लेखक भी हैं. यूपी विधानसभा चुनाव 2027 पर यूपी चुनाव का विशाल विश्लेषण नाम से एक विशेष कार्यक्रम भी होस्ट करते हैं.
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Published at : 12 Oct 2026 01:11 PM (IST)
Tags :
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