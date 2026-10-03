बृजभूषण सिंह का राहुल गांधी पर हमला, बोले- 'डिस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स'

उत्तर प्रदेश के कैसरगंज लोकसभा सीट से से भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के चुनाव आयोग और बीजेपी पर लगाए जा रहे ‘वोट चोरी’ के आरोपों को लेकर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कांग्रेस सकरात्मक राजनीति के बजाय ‘डिस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स’कर रही है.

बृज भूषण शरण सिंह ने चुनाव आयोग का बचाव करते हुए उसे एक निष्पक्ष संवैधानिक संस्था बताया और राहुल गांधी व विपक्ष के आरोपों को सिरे से नकार दिया. इसके साथ ही उन्होंने विमान हाईजैक की कोशिश से बचाने वाले पायलट स्मित मच्छार की बहादुरी की सराहना की और गर्व की बात कही. बृज भूषण शरण सिंह गोंडा में पत्रकारों से बात कर रहे थे, जहां उन्होंने यह बयान दिया.

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राहुल गांधी पर भड़के

राहुल गांधी के चुनाव आयोग पर लगाए जा रहे आरोपों को लेकर बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि चुनाव आयोग एक निष्पक्ष संवैधानिक संस्था है और उसके पद पर बैठे लोगों पर लगातार ‘वोट चोरी’ करवाने जैसे आरोप लगाना गंभीर बात है. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की बात को कोई गंभीरता से नहीं लेता.

बृजभूषण ने कांग्रेस पर भी निशाना साधते हुए कहा कि पार्टी का अब कोई जनाधार नहीं रह गया है. उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस सकारात्मक राजनीति के बजाय ‘डिस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स’ कर रही है. उन्होंने कहा कि एक बार बच्चों के कंधे पर बैठकर तीर चल गया और अब उसी के सहारे राजनीति की जा रही है. उन्होंने राहुल गांधी के ‘वोट चोरी’ जैसे आरोपों को उधार के शब्द बताते हुए कांग्रेस की राजनीतिक शैली पर सवाल उठाए.

पायलट स्मित मच्छार की बहादुरी की सराहना

विमान को हाईजैक की कोशिश से बचाने वाले पायलट स्मित मच्छार की बहादुरी की भी उन्होंने सराहना की. बृजभूषण शरण सिंह ने पायलट की बहादुरी का जिक्र करते हुए कहा कि पायलट ने अपनी सूझबूझ और साहस से बड़ी संख्या में लोगों की जान बचाने का काम किया. उन्होंने कहा कि इस घटना से पूरे देश का मान बढ़ा है और देश को पायलट की बहादुरी पर गर्व है.

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