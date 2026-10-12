किशनी में सपा का मजबूत किला, BJP के लिए मुश्किल क्यों है यहां जीत की राह?

किशनी सीट की विधानसभा संख्या 109 है. किशनी सीट एससी समाज के लिए आरक्षित है लेकिन किशनी विधानसभा सीट यादव, शाक्य, ठाकुर और एससी बाहुल्य है. 2022 विधानसभा चुनाव में किशनी (सु) विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी जीती थी और 2024 में भी सपा ही जीती.

किशनी (सु) विधानसभा सीट 1993 से लगातार समाजवादी पार्टी ही जीत रही है. यानी बीते 7 विधानसभा चुनाव सपा ही लगातार किशनी में जीती है. कांग्रेस पार्टी आखिरी बार किशनी में 1985 में जीती थी. बीजेपी का किशनी विधानसभा सीट पर अब तक खाता नहीं खुला है. बसपा भी एक बार भी किशनी नहीं जीती है.

2026 में SIR के बाद किशनी (सु) विधानसभा सीट पर 2,94,376 मतदाता बचे हैं. 2024 लोकसभा चुनाव किशनी विधानसभा सीट पर 3,14,699 मतदाता थे. SIR के बाद किशनी विधानसभा सीट पर 20,323 मतदाता घटे हैं.

2022 विधानसभा चुनाव में किशनी (सु) सीट से सपा के इंजीनियर बृजेश कठेकिया विधायक बने. बीजेपी ने प्रिया दिवाकर को टिकट दिया. बसपा ने प्रभु दयाल और कांग्रेस ने विजय नारायण सिंह को प्रत्याशी बनाया.

2022 विधानसभा चुनाव में किशनी (सु) विधानसभा सीट के चुनावी नतीजे-

1. सपा- 97,070

2. बीजेपी- 77,919

3. बसपा- 16,755

4. कांग्रेस- 1,570

2022 विधानसभा चुनाव में किशनी विधानसभा सीट से सपा के बृजेश कठेरिया विधायक बने. सपा ने बीजेपी की प्रिया दिवाकर को लगभग 20 हजार वोटों के अंतर से चुनाव हरा दिया. बीएसपी को लगभग 16 हजार वोट हासिल हुए तो कांग्रेस 2 हजार वोट भी नहीं ला पाई.

2022 विधानसभा चुनाव में किशनी विधानसभा सीट पर सपा को यादव, मुस्लिम, कठेरिया, पाल वोट एक साथ मिले. सपा को एससी समाज में कठेरिया से अतिरिक्त भी लगभग 7-8 हजार वोट मिले. कुछ सामान्य वर्ग का वोट भी सपा को मिला.

2022 विधानसभा चुनाव में किशनी सीट पर बीजेपी को ठाकुर, पंडित, बनिया, शाक्य और लोधी समाज का वोट एकतरफा मिला. बीजेपी को एससी समाज में धोबी समाज का भी वोट हासिल हुआ.

2022 विधानसभा चुनाव में किशनी विधानसभा सीट पर बसपा को एससी समाज में अपने मूल कैडर का वोट मिला. इसमें बसपा को सिर्फ 1-2 हजार वोटों का ही नुकसान हुआ.

2024 लोकसभा चुनाव में किशनी विधानसभा सीट के चुनावी नतीजे-

1. सपा- 1,04,820

2. सपा- 69,995

3. बसपा- 13,521

2024 लोकसभा चुनाव में भी किशनी विधानसभा सीट पर सपा ने जीत दर्ज की. सपा ने बीजेपी को लगभग 35 हजार वोटों से चुनाव हरा दिया. 2022 के मुकाबले 2024 में सपा की जीत का अंतर बढ़ा.

2024 लोकसभा चुनाव में किशनी विधानसभा सीट पर सपा को कठेरिया समेत एससी समाज में लगभग 26 हजार वोट हासिल हुआ. सपा को यादव और मुस्लिम वोट एक साथ मिले. वहीं सपा के साथ पाल समेत शाक्य और लोधी वोटों का भी 10-10 फीसदी वोट चला गया. जिससे बीजेपी को 2022 के मुकाबले 2024 में 8 हजार वोट कम मिले और सपा बड़े अंतर से चुनाव जीत गई.

2024 लोकसभा चुनाव में किशनी विधानसभा सीट पर बीजेपी को शाक्य और लोधी वोटों में 10 प्रतिशत का नुकसान हुआ. हालांकि किशनी में बीजेपी को ठाकुर, पंडित, बनिया का वोट एकतरफा गया. बीजेपी को एससी समाज में धोबी समाज का वोट भी मिला.

2024 लोकसभा चुनाव में किशनी विधानसभा सीट पर बसपा को अपने मूल कैडर के वोटों में 7 हजार वोटों का नुकसान हुआ.

किशनी विधानसभा सीट के जातीय समीकरण (अनुमानित)-

1. यादव- 70 हजार

2. एससी- 65 हजार

3. ठाकुर- 45 हजार

4. शाक्य- 40 हजार

5. ब्राह्मण- 20 हजार

6. पाल- 15 हजार

7. निषाद- 10 हजार

8. मुस्लिम- 9 हजार

9. बनिया- 8 हजार

10. लोधी- 14 हजार

11. नाई- 4 हजार

12. कायस्थ- 2 हजार

13. प्रजापति- 2 हजार

किशनी विधानसभा सीट यादव और एससी बाहुल्य जरूर है. लेकिन हार जीत में शाक्य, ठाकुर, पंडित, लोधी और निषाद मतदाता बड़ी भूमिका निभाते हैं, एससी समाज में बसपा के कैडर से अलग जो मतदाता हैं, वो जिस दल की तरफ जाते हैं, उसका पलड़ा भारी कर देते हैं. एससी समाज में कठेरिया और धोबी मतदाता भी बीजेपी और सपा की हार जीत में एक बड़ी भूमिका निभाते हैं. 2027 विधानसभा चुनाव में किशनी विधानसभा सीट पर सपा का पलड़ा भारी है..