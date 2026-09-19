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UP बीजेपी ने जिला प्रभारियों के नाम का किया ऐलान, देखें पूरी लिस्ट
उत्तर प्रदेश बीजेपी ने संगठनात्मक स्तर पर जिला प्रभारियों की नई सूची जारी की है. इसमें बृज, कानपुर, पश्चिम, अवध, काशी और गोरखपुर क्षेत्र के जिला प्रभारियों की जिम्मेदारी तय की गई है.
उत्तर प्रदेश बीजेपी ने संगठनात्मक बदलाव के तहत जिला प्रभारियों की सूची जारी कर दी है. पार्टी ने बृज, कानपुर, पश्चिम, अवध, काशी और गोरखपुर क्षेत्र के लिए नए जिला प्रभारियों की जिम्मेदारी तय की है। सूची में शामिल नेताओं को संबंधित जिलों में संगठन को मजबूत करने और पार्टी की गतिविधियों को गति देने की जिम्मेदारी सौंपी गई है.
(खबर अपडेट की जा रही है)
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