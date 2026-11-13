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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडओवैसी-चंद्रशेखर गठबंधन के खिलाफ लगे पोस्टर, सपा ने बताया बीजेपी की बी टीम

ओवैसी-चंद्रशेखर गठबंधन के खिलाफ लगे पोस्टर, सपा ने बताया बीजेपी की बी टीम

रायबरेली में असदुद्दीन ओवैसी और चंद्रशेखर आज़ाद के गठबंधन को लेकर पोस्टर लगाए गए हैं. जिसमें दोनों नेताओं को बीजेपी की बी टीम बताया गया है. ये पोस्टर सपा लोहिया वाहिनी के प्रदेश सचिव ने लगाया है.

Written By : आरती सुमन |  Updated at : 13 Nov 2026 10:40 AM (IST)
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उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर असदु्द्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम और चंद्रशेखर आज़ाद की आज़ाद समाज पार्टी ने मिलकर तीसरे मोर्चे का ऐलान कर दिया है. इसे सामाजिक परिवर्तन मोर्चा का नाम दिया गया है. जिसे लेकर अब प्रदेश में सियासी पोस्टर वॉर शुरू हो गई हैं. सपा की लोहिया वाहिनी के नेता ने रायबरेली में एक पोस्टर लगाकर इस गठबंधन पर निशाना साधा है. 

रायबरेली में लखनऊ-प्रयागराज नेशनल हाईवे पर एक होर्डिंग लगाई गई है. जिसमें असदुद्दीन ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद को भारतीय जनता पार्टी की की 'बी' टीम बताया गया है. ये पोस्टर सपा लोहिया वाहिनी के प्रदेश सचिव राहुल निर्मल बागी ने लगवाया है. जिसमें उन्होंने दावा किया कि ओवैसी और चंद्रशेखर बीजेपी के इशारों पर काम कर रहे हैं. बसपा की तरह बीजेपी भी इनका भी खात्मा कर देगी. 

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ओवैसी-चंद्रशेखर को बताया बीजेपी की बी टीम

इस पोस्टर में सबसे ऊपर लिखा है- 'ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद पर भी भाजपा के इशारों पर काम करने के आरोप लग रहे हैं? जनता का गुमराह करने की राजनीति के बीच ये सवाल उठता है कि जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी को भाजपा ने खत्म कर दिया? उसी तरीके से इनको भी खत्म करेगी.' 

सपा लोहिया वाहिनी का ये पोस्टर अब चर्चा में आ गया है. वहीं इस पोस्टर पर राहुल निर्मल बागी ने कहा, "होर्डिंग लगाने का कारण यह है कि जिस तरीके से आज पूरे देश में पीडीए समाज की लड़ाई अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी लड़ रही है, उसमें इन्होंने कहीं न कहीं बीजेपी के इशारे पर गठबंधन किया है, जिससे कि एक समाज में वोट बांटने का काम कर सकें. 

राहुल निर्मल ने कहा कि ये लोग मुस्लिमों और दलितों को गुमराह करने के लिए काम कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि आज असली लड़ाई अगर कोई लड़ रहा है, तो समाजवादी पार्टी लड़ रही है. यह पूरी जनमानस की जनता कह रही है कि ये वोट बांटने का काम और भाजपा की बी टीम का काम कर रहे हैं.

About the author आरती सुमन

आरती सुमन, एबीपी लाइव में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सेक्शन के लिए बतौर कंसलटेंट राइटर कार्यरत हैं. उन्हें इलेक्ट्रॉनिक, यूट्यूब और डिजिटल मीडिया में 18 वर्षों से अधिक का व्यापक पत्रकारीय अनुभव है. राष्ट्रीय और दोनों राज्यों की राजनीति, सामाजिक-आर्थिक मुद्दों, क्राइम और यूटिलिटी खबरों की गहरी समझ है.
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Published at : 13 Nov 2026 10:40 AM (IST)
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