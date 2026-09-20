हामिद अंसारी के बयान पर मौलाना रशीदी बोले- सबको न कहें बुरा
हामिद अंसारी के बयान पर मौलाना साजिद रशीदी ने असहमति जताते हुए कहा कि मुट्ठी भर लोगों की वजह से पूरे समुदाय को गलत नहीं ठहराया जाना चाहिए.
पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरु का पुराना बयान दोहराना, जिसमें उन्होंने 'भारत को असली खतरा कम्युनिज्म से नहीं, हिन्दू दक्षिण पंथी सांप्रदायिकता से है.' यह बयान अब राजनीतिक तूल पकड़ चुका है. इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जब वे उपराष्ट्रपति थे तो कभी मुसलामानों पर नहीं बोला.
मौलाना साजिद रशीदी ने अपने बयान में कहा, "हामिद अंसारी उपराष्ट्रपति थे तो अपने पूरे कार्यकाल में इन्होने कभी मुसलमान के लिए एक लफ्ज नहीं बोला. लेकिन जब से ये उपराष्ट्रपति पद से हटे हैं. उसके बाद से कई सारे बयान मुसलमानों को लेकर दे चुके हैं. मौलाना रशीदी ने आगे कहा कि सवाल ये है कि हिंदू या मुसलमान कुछ लोग हैं, सबको नहीं कहा जा सकता. सब लोग कहते हैं कि मुसलमान आतंकवादी होते हैं, ये इस्लाम आतंकवाद का मजहब है. ये तो सेम वैसे ही हो गया कि हिन्दू जिस तरह हिन्दू की वजह से ये सब कुछ हो रहा है, तो ऐसा नहीं बोलना चाहिए,"
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मौलाना साजिद रशीदी ने कहा कि मेरा ये मानना है कि जो लोग हैं, वो मुट्ठी भर हैं और उनकी वजह से जो अच्छे लोग हैं, उनको भी बुरा भला नहीं कहना चाहिए. कुल मिलाकार मौलाना ने हामिद अंसारी के बयान से अपनी असहमति जताई.
क्या कहा था हामिद अंसारी ने ?
पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी नई दिल्ली के इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर में आयोजित तीसरे एजी नुरानी मेमोरियल लेक्चर में शामिल हुए थे. इस कार्य्रकम का नाम ‘रिमेंबरिंग अ पॉलीमैथ: द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ अब्दुल गफूर नूरानी’था. कार्यक्रम में बोलते हुए हामिद अंसारी ने पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरु को कोट किया. जिसमें उन्होंने पूर्व विदेश सचिव जगत सिंह गुंडेविया के दस्तावेज के हवाला देते हुए कहा, "नेहरु ने चेतावनी दी थी कि भारत को असली खतरा कम्युनिज्म से बल्कि, हिंदू दक्षिणपंथी सांप्रदायिकता से था." इसके अलावा भी हामिद अंसारी ने आज के कई मुद्दों पर अपनी राय रखी.
बीजेपी और हिंदू संगठनों ने जताई आपत्ति
हमदी अंसारी के बयान पर केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने टिप्पणी करते हुए कहा कि यही सबसे बड़ी समस्या है. वे कट्टरपंथियों, धार्मिक उन्मादियों और अलगाववादियों पर एक भी शब्द नहीं बोलेंगे. उधर विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता सुरेन्द्र जैन ने कहा कि हामिद अंसारी ने एक बार फिर इस महान देश और इसकी शानदार परंपराओं का अपमान करने की हिम्मत की हिया. उन्होंने कहा कि यहां कट्टरपंथी वामपंथी उग्रवाद की तुलना में दक्षिणपंथी हिंदू सांप्रदायिकता अधिक खतरनाक है. अगर हिंदू सांप्रदयिक या कट्टरपंथी होते हैं, तो हामिद अंसारी ऐसा बयान देने की हिम्मत नहीं करते.
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