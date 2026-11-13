राष्ट्रपति भवन के गार्ड पर गोली चलाने वाले दोनों आरोपी गिरफ्तार, मुठभेड़ में एक घायल

उत्तर प्रदेश के बागपत में दीपावली की रात राष्ट्रपति भवन में तैनात सुरक्षा गार्ड पर जानलेवा हमला करने वाले आरोपियों का आखिरकार पुलिस से सामना हो ही गया. जिस दुस्साहस के साथ बदमाशों ने गांव में गोलियां बरसाकर राष्ट्रपति भवन के सुरक्षा गार्ड सौरभ तोमर को लहूलुहान किया था, अब उसी मामले में फरार चल रहे दोनों आरोपी पुलिस के शिकंजे में हैं.

रमाला पुलिस ने आज सुबह मुठभेड़ के बाद दोनों को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस की जवाबी फायरिंग में मुख्य आरोपी धीरज गोली लगने से घायल हो गया, जबकि उसका भाई प्रवीण तोमर ऊर्फ मोनू गन्ने के खेत में छिपकर भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पुलिस की घेराबंदी ने उसके मंसूबों पर पानी फेर दिया.

पुलिस ने दोनों पर किया था 10-10 हजार का इनाम घोषित

पूरा मामला गोपालपुर खड़ाना गांव का 8 नवंबर का है. दीपावली की रात पटाखे छुड़ाने से शुरू हुआ विवाद देखते ही देखते गोलियों और लाठी-डंडों की जंग में बदल गया था. आरोप है कि धीरज और उसके भाई प्रवीण ने तमंचों से फायरिंग करते हुए राष्ट्रपति भवन में तैनात सुरक्षा गार्ड सौरभ कुमार को गोली मार दी थी.

हमले में सौरभ गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जबकि उनके भाई विनीत के सिर पर भी डंडे से वार कर उन्हें घायल कर दिया गया था. घटना के बाद दोनों आरोपी फरार हो गए थे. पुलिस ने दोनों पर 10-10 हजार रुपये का इनाम घोषित किया था.

धीरेंद्र शास्त्री की कथा से पहले राजा भैया ने लिया बड़ा फैसला, शामिल होंगे पाकिस्तानी हिंदू

जवाबी फायरिंग में धीरज घायल, दूसरे को भी दबोचा

आज सुबह रमाला पुलिस को सूचना मिली कि दोनों इनामी आरोपी बूढ़पुर रेलवे स्टेशन जाने वाले रास्ते पर एक ट्यूबवेल के पीछे छिपे हुए हैं. पुलिस टीम ने तत्काल मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की तो आरोपियों ने पुलिस टीम पर ही गोलियां चला दीं. पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी फायरिंग की, जिसमें धीरज घायल हो गया. वहीं दूसरा आरोपित प्रवीण गन्ने के खेत में घुसकर छिपने लगा. पुलिस ने घेराबंदी और तलाश अभियान चलाकर उसे भी दबोच लिया.

पुलिस ने दोनों के कब्जे से वारदात में इस्तेमाल किए गए 315 बोर के दो अवैध तमंचे, दो जिंदा और तीन खोखा कारतूस बरामद किए हैं. घायल धीरज को उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया है. पुलिस के मुताबिक धीरज का पुराना आपराधिक इतिहास भी है. उस पर हत्या के प्रयास समेत तीन मुकदमे दर्ज हैं. दीपावली की रात राष्ट्रपति भवन के सुरक्षा गार्ड पर गोली चलाकर दहशत फैलाने वाले दोनों इनामी आरोपित अब पुलिस की गिरफ्त में हैं.