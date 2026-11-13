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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडवाराणसी में देव दीपावली को लेकर तैयारियां तेज, 11 लाख दियों से जगमग होगी काशी

वाराणसी में देव दीपावली को लेकर तैयारियां तेज, 11 लाख दियों से जगमग होगी काशी

वाराणसी में कार्तिक पूर्णिमा पर मनाए जाने वाले देव दीपावली को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं. इस बार 24 नवंबर को देव दीपावली मनाई जाएगी. इस दौरान 11 लाख से अधिक दिए जलाए जाएंगे.

Written By : निशांत चतुर्वेदी, वाराणसी |  Updated at : 13 Nov 2026 08:17 AM (IST)
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कार्तिक माह की पूर्णिमा को मनाए जाने वाला देव दीपावली हर गुजरते वर्ष के साथ काशी में और भव्य रूप लेता नजर आ रहा है. इस बार 24 नवंबर को वाराणसी के गंगा घाट पर देव दीपावली के भव्य आयोजन की तैयारी है, जिसमें गंगा घाट को 11 लाख दियो से सजाया जाएगा. इसके अलावा 24 नवंबर की शाम चेत सिंह घाट पर लेजर शो, दशास्वमेध घाट पर महाआरती और काशी विश्वनाथ धाम के ठीक सामने ग्रीन आतिशबाजी होगी. 

वाराणसी में देव दीपावली को लेकर गंगा घाट पर होने वाले आयोजन पर खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विभागीय अधिकारियों को महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिया है. ABP News को मिली जानकारी के अनुसार 20 से 23 नवंबर तक वाराणसी के नमो घाट पर गंगा महोत्सव का आयोजन होगा. इसके बाद कार्तिक पूर्णिमा 24 नवंबर को काशी के सभी गंगा घाट पर देव दीपावली मनाई जाएगी, जिसमें लाखों लोगों के पहुंचने का अनुमान है. 

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इस बार देव दीपावली पर 11 लाख अधिक दियो और रौशनी से गंगा घाट जगमग होंगे. 20 से 25 नवंबर तक पूरे शहर में विशेष स्वच्छता अभियान भी चलाया जाएगा. ताकि शहर में आने वाले श्रद्धालुओं को किसी तरह की समस्या का सामना ना करना पड़े. देव दीपावली पर आने वाले लोगों के स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर भी इंतज़ाम किए गए हैं. इसके तहत आपात स्थिति के लिए 14 अस्पतालों का ग्रीन कॉरिडोर तैयार किया जाएगा. 

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10 जोन और 21 सेक्टर में बंटेगा सुरक्षा घेरा

प्राप्त जानकारी के अनुसार वाराणसी में देव दीपावली आयोजन के दौरान टू वे लेन सिस्टम से नाव का संचालन होगा. इसके अलावा 10 जोन और 21 सेक्टर में सुरक्षा घेरा को बांटा गया है. भीड़ को नियंत्रित करने के लिए 27 वॉच टॉवर और ड्रोन से निगरानी की जाएगी. इसके साथ ही ट्रैफिक जाम से शहर को बचाने के लिए भी डायवर्जन पॉइंट और पार्किंग स्थल बनाया जाएगा .

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि देव दीपावली के आयोजन में अधिकाधिक स्थानीय लोगों को सहभागी बनाया जाए. देश-विदेश से आने वाले श्रद्धालु और पर्यटक यहां से एक अविस्मरणीय और सुखद अनुभव लेकर लौटें, यह सुनिश्चित करना सभी का सामूहिक दायित्व है.

Published at : 13 Nov 2026 08:17 AM (IST)
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