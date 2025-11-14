'मगध जीता, अवध भी जीतेंगे...2027 में 2017 दोहराएंगे', अखिलेश यादव को केशव प्रसाद मौर्य का जवाब

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बिहार चुनाव के रुझानों में एनडीए की बढ़त के लिए एसआईआर प्रक्रिया पर सवाल उठाए जिस पर उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने पलटवार किया है. डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने दावा किया बिहार की तरह 2027 में भी उत्तर प्रदेश में भी एनडीए की जीत होगी.

केशव प्रसाद मौर्य ने बिहार चुनाव प्रचंड जीत पर अपनी खुशी जाहिर की और कहा कि मगध के बाद अब अवध क्षेत्र में भी एनडीए ही जीत का परचम लहराएगी. डिप्टी सीएम ने एक्स पर लिखा- 'मगध जीता, अवध भी जीतेंगे. 2027 में 2017 दोहराएंगे!'

डिप्टी सीएम ने कहा- बिहार में जंगलराज, कट्टावाद, परिवारवाद ये सब हार चुका है और सुशासन, विकास और ग़रीब कल्याण जीत चुका है. इसके लिए बिहार की एक-एक जनता का दिल से आभार है और वहां कार्यकर्ताओं को भी बधाई देते हैं उन्होंने बहुत मेहनत की है. अखिलेश यादव अब इससे भी बुरी हार यूपी में हारेंगे.

इससे पहले समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बिहार में एनडीए की जीत के पीछे एसआईआर के खेल को लेकर सवाल उठाए थे, उन्होंने कहा कि अलग-अलग राज्यों में एसआईआर के नाम पर चुनावी साज़िश की जा रही है. उसे उत्तर प्रदेश में होने से रोका जाएगा और सपा इसके लिए पीडीए प्रहरी बनाएगी जो पूरी प्रक्रिया पर नजर रखेंगे.

अखिलेश यादव ने SIR पर उठाए थे सवाल

अखिलेश यादव ने एक्स पर लिखा- 'बिहार में जो खेल SIR ने किया है वो प. बंगाल, तमिलनाडू, यूपी और बाक़ी जगह पर अब नहीं हो पायेगा क्योंकि इस चुनावी साज़िश का अब भंडाफोड़ हो चुका है. अब आगे हम ये खेल, इनको नहीं खेलने देंगे. CCTV की तरह हमारा ‘PPTV’ मतलब ‘पीडीए प्रहरी’ चौकन्ना रहकर भाजपाई मंसूबों को नाकाम करेगा. भाजपा दल नहीं छल है'

बता दें कि बिहार में एक बार फिर से एनडीए सरकार बनाने जा रही है. अब तक के आंकड़ों के मुताबिक एनडीए 200 सीटों पर आगे चल रही है जबकि महागठबंधन महज 37 सीटों पर सिमटता हुआ दिख रहा है. अन्य के खाते में 6 सीटें जा सकती हैं. जिस तरह के नतीजे आ रहे हैं उससे बिहार में एनडीए की सूनामी है जिसके आगे महागठबंधन ढेर हो गया है.

