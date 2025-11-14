बिहार में हार की जिम्मेदार NDA नहीं कोई और? सपा चीफ अखिलेश यादव ने यह क्या कह दिया!

बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन को करारी हाल मिलते दिखाई दे रही है, जिसे लेकर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने अब चुनाव आयोग और स्पेशल इंटेंसिव रिविजन यानी एसआईआर पर हार का ठीकरा फोड़ा है. सपा नेता ने कहा कि बिहार में जो खेल एसआईआर ने किया वो अब यूपी में नहीं होने दिया जाएगा.

सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि अलग-अलग राज्यों में जिस तरह से एसआईआर के नाम के चुनावी साजिश की जा रही हैं उसे उत्तर प्रदेश में करने से रोका जाएगा. इसके लिए वो अब पीडीए प्रहरी बनाएंगे जो इस पूरी प्रक्रिया पर नजर रखेंगे. सपा नेता ने भारतीय जनता पार्टी को राजनीतिक दल नहीं बल्कि भाजपा छल बताया.

सपा अध्यक्ष ने SIR पर फोड़ा ठीकरा

अखिलेश ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट कर लिखा- 'बिहार में जो खेल SIR ने किया है वो प. बंगाल, तमिलनाडू, यूपी और बाक़ी जगह पर अब नहीं हो पायेगा क्योंकि इस चुनावी साज़िश का अब भंडाफोड़ हो चुका है. अब आगे हम ये खेल, इनको नहीं खेलने देंगे. CCTV की तरह हमारा ‘PPTV’ मतलब ‘पीडीए प्रहरी’ चौकन्ना रहकर भाजपाई मंसूबों को नाकाम करेगा. भाजपा दल नहीं छल है'

बिहार में जबरदस्त जीत की ओर एनडीए

सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव लगातार बिहार चुनाव को लेकर एक्टिव बने हुए हैं. उन्होंने दोनों चरणों में राजद नेता तेजस्वी यादव के नेतृत्व वाले महागठबंधन के समर्थन में कई रैलियां और जनसभाएं भी की थी लेकिन आज जब वोटों की गिनती हो रही हैं तो अब तक काउंटिंग में बीजेपी और नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली एनडीए बड़ी जीत की ओर बढ़ रही है.

बिहार की 243 सीटों पर दोपहर 12.30 बजे तक हुई काउंटिंग में एनडीए 189 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है जबकि महागठबंधन 50 सीटों पर आगे चल रहा हैं. अगर नतीजा भी ऐसा ही रहता है तो राष्ट्रीय जनता दल के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं होगा.

