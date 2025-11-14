हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI

बिहार चुनाव रिजल्ट 2025

(Source:  ECI | ABP NEWS)
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडबिहार में हार की जिम्मेदार NDA नहीं कोई और? सपा चीफ अखिलेश यादव ने यह क्या कह दिया!

बिहार में हार की जिम्मेदार NDA नहीं कोई और? सपा चीफ अखिलेश यादव ने यह क्या कह दिया!

Bihar Election Results 2025: सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बिहार चुनाव में हार का ठीकरा एसआईआर पर फोड़ दिया है, उन्होंने दावा किया बिहार में एसआईआर ने खेल किया है.

By : एबीपी यूपी डेस्क | Updated at : 14 Nov 2025 01:05 PM (IST)
Preferred Sources

बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन को करारी हाल मिलते दिखाई दे रही है, जिसे लेकर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने अब चुनाव आयोग और स्पेशल इंटेंसिव रिविजन यानी एसआईआर पर हार का ठीकरा फोड़ा है. सपा नेता ने कहा कि बिहार में जो खेल एसआईआर ने किया वो अब यूपी में नहीं होने दिया जाएगा. 

सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि अलग-अलग राज्यों में जिस तरह से एसआईआर के नाम के चुनावी साजिश की जा रही हैं उसे उत्तर प्रदेश में करने से रोका जाएगा. इसके लिए वो अब पीडीए प्रहरी बनाएंगे जो इस पूरी प्रक्रिया पर नजर रखेंगे. सपा नेता ने भारतीय जनता पार्टी को राजनीतिक दल नहीं बल्कि भाजपा छल बताया. 

सपा अध्यक्ष ने SIR पर फोड़ा ठीकरा

अखिलेश ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट कर लिखा- 'बिहार में जो खेल SIR ने किया है वो प. बंगाल, तमिलनाडू, यूपी और बाक़ी जगह पर अब नहीं हो पायेगा क्योंकि इस चुनावी साज़िश का अब भंडाफोड़ हो चुका है. अब आगे हम ये खेल, इनको नहीं खेलने देंगे. CCTV की तरह हमारा ‘PPTV’ मतलब ‘पीडीए प्रहरी’ चौकन्ना रहकर भाजपाई मंसूबों को नाकाम करेगा. भाजपा दल नहीं छल है' 

बिहार में जबरदस्त जीत की ओर एनडीए

सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव लगातार बिहार चुनाव को लेकर एक्टिव बने हुए हैं. उन्होंने दोनों चरणों में राजद नेता तेजस्वी यादव के नेतृत्व वाले महागठबंधन के समर्थन में कई रैलियां और जनसभाएं भी की थी लेकिन आज जब वोटों की गिनती हो रही हैं तो अब तक काउंटिंग में बीजेपी और नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली एनडीए बड़ी जीत की ओर बढ़ रही है. 

बिहार की 243 सीटों पर दोपहर 12.30 बजे तक हुई काउंटिंग में एनडीए 189 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है जबकि महागठबंधन 50 सीटों पर आगे चल रहा हैं.  अगर नतीजा भी ऐसा ही रहता है तो राष्ट्रीय जनता दल के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं होगा.  

दिल्ली-एनसीआर की सांसों पर गहराया संकट! लगातार चौथे दिन गंभीर श्रेणी में हवा, 400 के पार AQI  

Published at : 14 Nov 2025 01:05 PM (IST)
Tags :
Akhilesh Yadav Up News Samajwadi Party Bihar Election Result 2025
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिहार
बिहार चुनाव में जन सुराज का हाल बेहाल? चनपटिया से मनीष कश्यप भी काफी पीछे, BJP को बढ़त
बिहार चुनाव में जन सुराज का हाल बेहाल? चनपटिया से मनीष कश्यप भी काफी पीछे, BJP को बढ़त
क्रिकेट
IND vs SA Live Score: 120 पर पवेलियन लौटी साउथ अफ्रीका की आधी टीम, बुमराह ने किया जोरजी को आउट
Live: 120 पर पवेलियन लौटी साउथ अफ्रीका की आधी टीम, बुमराह ने किया जोरजी को आउट
इंडिया
Bihar Election Results: मुस्लिम बहुल सीटों का क्या है रिजल्ट? ये है ओवैसी की पतंग का हाल
Bihar Election Results: मुस्लिम बहुल सीटों का क्या है रिजल्ट? ये है ओवैसी की पतंग का हाल
इंडिया
'PK नहीं फेल हुई जनता', बिहार चुनाव में तगड़ी हार पर प्रशांत किशोर की पार्टी ने जारी किया बयान
'PK नहीं फेल हुई जनता', बिहार चुनाव में तगड़ी हार पर प्रशांत किशोर की पार्टी ने जारी किया बयान
Advertisement

वीडियोज

Bihar Election 2025 Result: कांग्रेस और VIP के स्ट्राइक रेट को लेकर क्या बोले एक्सपर्ट्स?
Bihar Election 2025 Result : नतीजे देख खुशी से झूम उठे Muslim ! । Tejashwi । Nitish । PM Modi
Bihar Election 2025 Result: बहुमत का आंकड़ा पार करते Jalebi खाने लगे Jitan Ram Manjhi । Nitish
Bihar Election 2025 Result: ताजा आंकड़ों के बाद बीजेपी दफ्तर में जश्न की तस्वीरें | NDA | Nitish
Bihar Election 2025 Result: बिहार में Congress के स्ट्राइक रेट ने चौंकाया । Nitish । JDU । RJD
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
बिहार
बिहार चुनाव में जन सुराज का हाल बेहाल? चनपटिया से मनीष कश्यप भी काफी पीछे, BJP को बढ़त
बिहार चुनाव में जन सुराज का हाल बेहाल? चनपटिया से मनीष कश्यप भी काफी पीछे, BJP को बढ़त
क्रिकेट
IND vs SA Live Score: 120 पर पवेलियन लौटी साउथ अफ्रीका की आधी टीम, बुमराह ने किया जोरजी को आउट
Live: 120 पर पवेलियन लौटी साउथ अफ्रीका की आधी टीम, बुमराह ने किया जोरजी को आउट
इंडिया
Bihar Election Results: मुस्लिम बहुल सीटों का क्या है रिजल्ट? ये है ओवैसी की पतंग का हाल
Bihar Election Results: मुस्लिम बहुल सीटों का क्या है रिजल्ट? ये है ओवैसी की पतंग का हाल
इंडिया
'PK नहीं फेल हुई जनता', बिहार चुनाव में तगड़ी हार पर प्रशांत किशोर की पार्टी ने जारी किया बयान
'PK नहीं फेल हुई जनता', बिहार चुनाव में तगड़ी हार पर प्रशांत किशोर की पार्टी ने जारी किया बयान
बिजनेस
बिहार चुनाव के नतीजे के बीच आज सस्ता हुआ सोना, जानें 24 और 22 कैरेट गोल्ड की कितनी कम हुई कीमत?
बिहार चुनाव के नतीजे के बीच आज सस्ता हुआ सोना, जानें 24 और 22 कैरेट गोल्ड की कितनी कम हुई कीमत?
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
बॉलीवुड
पत्नी के कमेंट पर गोविंदा ने हाथ जोड़कर मांगी थी माफी, अब सुनीता आहूजा बोलीं- 'मैं कभी नहीं चाहती कि...'
गोविंदा ने हाथ जोड़कर मांगी थी माफी, अब सुनीता आहूजा बोलीं- 'मैं कभी नहीं चाहती कि...'
हेल्थ
Bihar Election Results Stress: बिहार चुनाव के नतीजों से लगा सदमा तो न हो परेशान, ये 8 टिप्स ठीक करेंगे दिमागी सेहत
बिहार चुनाव के नतीजों से लगा सदमा तो न हो परेशान, ये 8 टिप्स ठीक करेंगे दिमागी सेहत
ENT LIVE
कनु बहल इंटरव्यू: आगरा | बॉलीवुड का पतन, दक्षिण सिनेमा का उदय | कंटारा बॉक्स, दक्षिण बनाम बॉलीवुड
कनु बहल इंटरव्यू: आगरा | बॉलीवुड का पतन, दक्षिण सिनेमा का उदय | कंटारा बॉक्स, दक्षिण बनाम बॉलीवुड
ENT LIVE
धर्मेंद्र ने खुलकर की अपनी बात | अनकही कहानियाँ, यादगार पल और भी बहुत कुछ
धर्मेंद्र ने खुलकर की अपनी बात | अनकही कहानियाँ, यादगार पल और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
सिद्धू मूसेवाला के जाने के बाद अमृत मान को याद आया कि वह वर्ल्ड टूर के लिए कितने उत्साहित हैं।
सिद्धू मूसेवाला के जाने के बाद अमृत मान को याद आया कि वह वर्ल्ड टूर के लिए कितने उत्साहित हैं।
ENT LIVE
फर्स्ट कॉपी सीजन 2 रिव्यू: मुनव्वर फारुकी का शानदार काम, वेब सीरीज मिस कर देगी तो रिग्रेट होगा
फर्स्ट कॉपी सीजन 2 रिव्यू: मुनव्वर फारुकी का शानदार काम, वेब सीरीज मिस कर देगी तो रिग्रेट होगा
ENT LIVE
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत,और बहुत कुछ
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत,और बहुत कुछ
Embed widget