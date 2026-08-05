'जो बाबर और बाबरी मस्जिद के समर्थक हैं उन्हें...', सपा पर केशव मौर्य का बड़ा हमला

यूपी विधानसभा का मानसून सत्र सोमवार (3 अगस्त) से शुरू होने के बाद हंगामेदार रहा. इस बीच समाजवादी पार्टी और विपक्षी विधायकों ने मिलकर राम मंदिर के मुद्दे पर सवाल उठाए. हंगामे के बीच सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई. राम मंदिर के मुद्दे को लेकर सपा के हंगामे पर डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने तीखा हमला बोला है.

राम मंदिर के मुद्दे पर केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, "जो बाबर और बाबरी मस्जिद के समर्थक हैं, उन्हें राम मंदिर के चढ़ावे या चंदे पर बोलने का कोई नैतिक आधार नहीं है. उन्हें बोलने का नैतिक अधिकार नहीं है. बोलना है तो ज्ञानवापी मंदिर पर बोलें. ज्ञानवापी तोड़कर बनाई गई, उस पर बोलें. सपा इसकी भारी कीमत चुकाएगी. सपा का साफ होना तय है."

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समाजवादी पार्टी पर केशव प्रसाद मौर्य का हमला

केशव प्रसाद मौर्य ने आगे कहा, "समाजवादी पार्टी एक ऐसा राजनीतिक दल है, जिसका लोकतांत्रिक परंपराओं पर कोई भरोसा नहीं रहा है. जिस तरह से सपा ने मंगलवार (4 अगस्त) को सदन के अंदर जो अपमान किया, उसकी कड़ी से कड़ी निंदा की जानी चाहिए." उन्होंने कहा, "वह सदन का समय बर्बाद करना चाहते हैं."

मदरसों को लेकर केशव मौर्य का विवादित बयान

उत्तर प्रदेश सरकार मदरसों में उच्च शिक्षा पर रोक लगाने की तैयारी में है. योगी सरकार मंगलवार को कैबिनेट में एक प्रस्ताव लाने जा रही है जिसके तहत मदरसों में दी जाने वाली कामिल यानी ग्रेजुएशन और फाजिल यानी पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री पर रोक लगा दी जाएगी. प्रस्ताव पास होने के बाद मदरसों में सिर्फ 12वीं तक ही पढ़ाई हो सकेगी.

इस बीच डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने मदरसा शिक्षा को लेकर एक विवादित बयान दे दिया है. मीडिया से बातचीत में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, यह सच है कि मदरसा शिक्षा से कई बड़े आतंकवादी निकले हैं, चाहे उन्होंने भारत में हमले किए हों या दुनिया में कहीं और. यह सब मदरसा शिक्षा का ही नतीजा है.

उन्होंने कहा, मैंने पहले भी कहा है और आज फिर दोहराता हूं कि जो कोई भी मदरसा शिक्षा लेता है, वह 'भारत माता की जय' नहीं कहता, 'वंदे मातरम' नहीं गाता और उसकी सोच आतंकवादी जैसी हो जाती है. फिलहाल उत्तर प्रदेश में मदरसा बोर्ड से मान्यता प्राप्त मदरसों में कामिल और फाजिल की डिग्री दी जाती है. इन्हें क्रमशः ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के समकक्ष माना जाता है. लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद राज्य सरकार इन्हें बंद करने जा रही है.

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