राम मंदिर में अब आसानी से मिलेंगे दर्शन आरती पास, जानें फुलट डिटेल्स

अयोध्या स्थित राम मंदिर में आरती के लिए पास की सुविधा को आसान कर दिया गया है. मंदिर प्रशासन ने पास के लिए तत्काल सुविधा शुरू कर दी है. श्रद्धालुओं के लिए अब मंदिर के गेट पर ही यात्री सुविधा केंद्र पर ही काउंटर बना दिया गया है. राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और अन्य लोगों की आईडी बंद होने के चलते दर्शन पास के लिए श्रद्धालुओं को समस्याएं हो रही थीं. इसको देखते हुए मंदिर प्रशासन की ओर से आसान व्यवस्था शुरू की गई है.

अब से राम मंदिर के मेन गेट पर काउंटर बनाया गया है. जिससे श्रद्धालु काउंटर पर आकर अपना पास बनवा सकते हैं. फिलहाल पास की संख्या को कम रखा गया है, लेकिन इसको आगे बढ़ाया जाएगा. आरती दर्शन के लिए यह पास बिड़ला धर्मशाला के सामने यात्री सुविधा केंद्र में बने काउंटर से बनवाया जा सकता है. इसको बनाने के लिए समय सीमा भी तय की गई है. यात्रियों के लिए यह पास सुबह 9 बजे से बनना शुरू होगा.

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जल्द और आसानी से कैसे बनेगा पास

आरती दर्शन के यह पास बिड़ला गेट पर बने काउंटर पर बनेगा.

भोग आरती और मंगला आरती के लिए एक दिन पहले पास बनेगा.

शयन आरती का पास उसी दिन बनेगा.

पास बनाने का समय सुबह 9 बजे से शुरू हो जाएगा.

इसके लिए आधार कार्ड और गोद वाले बच्चों के लिए मां-बाप का फोटो लगेगा.

एडवांस पास सिर्फ ऑनलाइन बनेगा.

कितने लोगों को मिलेगा दर्शन पास

रामलला की आरती के लिए पास की संख्या भी निर्धारित की गई है. रामलला आरती के लिए 45 और राम परिवार आरती दर्शन के लिए 15 पास की संख्या निर्धारित की गई है. इसका मतलब है कि एक समय में 45 लोग रामलला की आरती दर्शन कर सकेंगे वहीं 15 लोग राम परिवार के आरती दर्शन कर सकेंगे.

वहीं मंदिर प्रशासन की ओर से कहा गया है कि रामलला और राम परिवार के आरती दर्शन के लिए तीन अलग-अलग समयों में पास बनाए गए हैं. इसमें सुबह 4 बजे मंगला आरती और श्रृंगार आरती सुबह 6 बजे के लिए निर्धारित की गई है. इन दोनों आरती के लिए एक दिन पहले पास बनाया जाएगा.

इसके अलावा शयन आरती के लिए रात 9 बजे का समय तय किया गया है. इसके लिए पास उसी दिन बनाया जाएगा. फिलहाल शयन दैनिक पास पर रोक लगी हुई है. जिसको शुरू करने पर मंथन चल रहा है. बताया गया है कि ट्रस्टियों के द्वारा रेफर किए गए पास ही फिलहाल बनाए जा रहे हैं.

रामलला के लिए 2743 लोगों के पास जारी हो चुके हैं. सभी पास की समीक्षा की जा रही है. 6 महीने के लिए वैध इन पास के नवीनीकरण की प्रक्रिया चल रही है. जिनके पास की वैधता खत्म हो रही है वह उसे रिन्यू भी कर सकते हैं.

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