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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडराम मंदिर में अब आसानी से मिलेंगे दर्शन आरती पास, जानें फुलट डिटेल्स

राम मंदिर में अब आसानी से मिलेंगे दर्शन आरती पास, जानें फुलट डिटेल्स

Ram Mandir Aarti Pass Process: राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और अन्य लोगों की आईडी बंद होने के चलते पास के लिए श्रद्धालुओं को समस्याएं हो रही थीं. अब मंदिर प्रशासन ने पास के लिए आसानी कर दी है.

Written By : फियाज उल मुस्तफा |  Updated at : 05 Aug 2026 12:48 PM (IST)
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अयोध्या स्थित राम मंदिर में आरती के लिए पास की सुविधा को आसान कर दिया गया है. मंदिर प्रशासन ने पास के लिए तत्काल सुविधा शुरू कर दी है. श्रद्धालुओं के लिए अब मंदिर के गेट पर ही यात्री सुविधा केंद्र पर ही काउंटर बना दिया गया है. राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और अन्य लोगों की आईडी बंद होने के चलते दर्शन पास के लिए श्रद्धालुओं को समस्याएं हो रही थीं. इसको देखते हुए मंदिर प्रशासन की ओर से आसान व्यवस्था शुरू की गई है.

अब से राम मंदिर के मेन गेट पर काउंटर बनाया गया है. जिससे श्रद्धालु काउंटर पर आकर अपना पास बनवा सकते हैं. फिलहाल पास की संख्या को कम रखा गया है, लेकिन इसको आगे बढ़ाया जाएगा. आरती दर्शन के लिए यह पास बिड़ला धर्मशाला के सामने यात्री सुविधा केंद्र में बने काउंटर से बनवाया जा सकता है. इसको बनाने के लिए समय सीमा भी तय की गई है. यात्रियों के लिए यह पास सुबह 9 बजे से बनना शुरू होगा.

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जल्द और आसानी से कैसे बनेगा पास

  • आरती दर्शन के यह पास बिड़ला गेट पर बने काउंटर पर बनेगा.
  • भोग आरती और मंगला आरती के लिए एक दिन पहले पास बनेगा.
  • शयन आरती का पास उसी दिन बनेगा.
  • पास बनाने का समय सुबह 9 बजे से शुरू हो जाएगा.
  • इसके लिए आधार कार्ड और गोद वाले बच्चों के लिए मां-बाप का फोटो लगेगा.
  • एडवांस पास सिर्फ ऑनलाइन बनेगा.

कितने लोगों को मिलेगा दर्शन पास

रामलला की आरती के लिए पास की संख्या भी निर्धारित की गई है. रामलला आरती के लिए 45 और राम परिवार आरती दर्शन के लिए 15 पास की संख्या निर्धारित की गई है. इसका मतलब है कि एक समय में 45 लोग रामलला की आरती दर्शन कर सकेंगे वहीं 15 लोग राम परिवार के आरती दर्शन कर सकेंगे. 

वहीं मंदिर प्रशासन की ओर से कहा गया है कि रामलला और राम परिवार के आरती दर्शन के लिए तीन अलग-अलग समयों में पास बनाए गए हैं. इसमें सुबह 4 बजे मंगला आरती और श्रृंगार आरती सुबह 6 बजे के लिए निर्धारित की गई है. इन दोनों आरती के लिए एक दिन पहले पास बनाया जाएगा. 

इसके अलावा शयन आरती के लिए रात 9 बजे का समय तय किया गया है. इसके लिए पास उसी दिन बनाया जाएगा. फिलहाल शयन दैनिक पास पर रोक लगी हुई है. जिसको शुरू करने पर मंथन चल रहा है. बताया गया है कि ट्रस्टियों के द्वारा रेफर किए गए पास ही फिलहाल बनाए जा रहे हैं.

रामलला के लिए 2743 लोगों के पास जारी हो चुके हैं. सभी पास की समीक्षा की जा रही है. 6 महीने के लिए वैध इन पास के नवीनीकरण की प्रक्रिया चल रही है. जिनके पास की वैधता खत्म हो रही है वह उसे रिन्यू भी कर सकते हैं.

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About the author फियाज उल मुस्तफा

फियाज उल मुस्तफा उत्तर प्रदेश के रामपुर से ताल्लुक रखते हैं. उन्होंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पीजी टीवी जर्नलिज्म किया है, जबकि रोहिलखंड विश्वविद्यालय, बरेली से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है. फियाज उल मुस्तफा को राजनीतिक और एंटरटेनमेंट बीट्स पर काम करने का अनुभव है. वर्तमान में वे एबीपी न्यूज की डिजिटल टीम का हिस्सा हैं, जहां वे देश के विभिन्न राज्यों से जुड़ी अपराध और राजनीतिक खबरें लिखते और एडिट करते हैं. इस दौरान उन्हें रिपोर्टिंग, कॉपी एडिटिंग और न्यूजरूम ऑपरेशन्स का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त हो रहा है. वे खबरों को सरल, साफ और तथ्य के साथ लोगों तक पहुंचाने में विश्वास रखते हैं. रामपुर के छोटे से गांव से निकलकर फियाज ने अपनी अलग खास पहचान बनाई है, वह न्यूज रूम में अपनी शानदार छवि को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं.
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Published at : 05 Aug 2026 12:48 PM (IST)
Tags :
UP NEWS RAM MANDIR Ayodhya NEWS
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