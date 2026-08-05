केशव मौर्य के मदरसे वाले बयान पर गिरिराज सिंह की प्रतिक्रिया, 'कुछ गलत…'
Giriraj Singh on Keshav Prasad Maurya: केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने केशव प्रसाद मौर्य के बयान का समर्थन किया है. उन्होंने सपा से लेकर कांग्रेस तक पर हमला किया है.
उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य (Keshav Prasad Maurya) ने मदरसे को लेकर जो बयान दिया है उस पर एक नई सियासत शुरू हो गई है. उन्होंने अपने एक बयान में कहा है कि मदरसा कोई भी हो आतंकी ही पैदा करता है. उनके इस बयान पर विपक्ष के नेता एक तरफ घेर रहे हैं तो दूसरी ओर बीजेपी इसे सही ठहरा रही है.
कुछ गलत नहीं कहा: गिरिराज
केशव प्रसाद मौर्य के मदरसे वाले बयान पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने प्रतिक्रिया दी है. बुधवार (05 अगस्त, 2026) को गिरिराज सिंह से इस पर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि उन्होंने (केशव मौर्य) कुछ गलत नहीं कहा.
केशव प्रसाद मौर्य का पूरा बयान क्या है?
मदरसा पर केशव प्रसाद ने पत्रकारों से यह कहा है कि, "मदरसा चाहे बांग्लादेश का हो, या पाकिस्तान का, या भारत का हो, मदरसा को वास्तव में अगर देखा जाए तो अघोषित तौर से आतंकवादियों को पैदा करने की फैक्ट्री है." मौर्य के इसी बयान पर अब बयानबाजी शुरू हो गई है.
'दम है तो किसी मुस्लिम संत…'
दूसरी ओर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने सपा के चढ़ावा चोरी को लेकर किए गए प्रदर्शन पर कहा कि चोर चोरी की बात कर रहा है. सपा और कांग्रेस राम मंदिर नहीं गए. ये लोग साधु-संतों का अपमान कर रहे हैं. दम है तो किसी मुस्लिम संत के बारे में बोलकर दिखाएं.
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राहुल गांधी पर भी किया हमला
वहीं FCRA बिल पर अमेरिकी सांसद के ट्वीट पर गिरिराज सिंह ने कहा, "ये बिल बाहर से जो नाजायज पैसे लाकर भारत को तोड़ने की कोशिश करते हैं उनके खिलाफ है... मिर्ची लगेगी राहुल गांधी को… मिर्ची लगेगी उन्हें जो उनके पैसों पर पल रहे…"
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