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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियातमिलनाडु में महिलाओं को मिलेगा सोने का सिक्का, विजय सरकार का बड़ा ऐलान

तमिलनाडु में महिलाओं को मिलेगा सोने का सिक्का, विजय सरकार का बड़ा ऐलान

Tamil Nadu Budget 2026: तमिलनाडु के वित्त मंत्री एन. मैरी विल्सन ने विधानसभा में 2026-27 का बजट पेश किया. इस दौरान उन्होंने कहा कि राज्य को वित्तीय संकट से उबारने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं.

Written By : जीवन प्रकाश |  Updated at : 05 Aug 2026 11:18 AM (IST)
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तमिलनाडु की विजय सरकार ने बजट 2026-27 में महिलाओं को बड़ा तोहफा दिया है. टीवीके सरकार ने बजट में महिलाओं के लिए सोने का सिक्का और सिल्क साड़ी योजना के लिए 812 करोड़ रुपये का प्रस्ताव रखा है.

सीएम विजय ने विधानसभा चुनाव के घोषणापत्र में महिलाओं को तोहफा देने का ऐलान किया था. अब बजट में इसके लिए ऐलान किया गया है.

तमिलनाडु के वित्त मंत्री एन. मैरी विल्सन ने बुधवार को विधानसभा में टीवीके सरकार का पहला बजट पेश किया. विल्सन ने मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय की सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने टेंडर में कुछ दलों और लोगों को मिलने वाला ‘कट’ (कमीशन) बंद कराया है.

हज सब्सिडी बढ़ाई

उन्होंने कहा कि राज्य को ‘वित्तीय संकट’ से उबारने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं. एन. मैरी विल्सन ने कहा कि पहली बार हज पर जाने वाले लोगों के लिए सब्सिडी 25,000 रुपये से बढ़ाकर 35,000 रुपये की जाएगी.

उन्होंने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट) को समाप्त करने की मांग की.  विल्सन ने केंद्र सरकार से 12वीं कक्षा के अंकों के आधार पर प्रवेश की पुरानी व्यवस्था बहाल करने का आग्रह किया. 

Input By : पीटीआई
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About the author जीवन प्रकाश

जीवन प्रकाश एबीपी लाइव में बतौर इनपुट लीड काम कर रहे हैं. वो करीब 8 सालों से एबीपी में कार्यरत है. ब्रेकिंग न्यूज के साथ चुनाव और राजनीतिक मुद्दों पर खास ध्यान रखते हैं. पत्रकारिता जगत में करीब 10 सालों का अनुभव है. माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय (MCU) से मास कम्युनिकेशन में 2015 में मास्टर की डिग्री ली. पत्रकारिता में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के बढ़ते प्रभाव को समझने की कोशिश कर रहे हैं. फैक्ट चेक और सोशल मीडिया को लेकर कई वर्कशॉप किए हैं. संपर्क के लिए मेल आईडी- jeevanp@abpnetwork.com.
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Published at : 05 Aug 2026 11:06 AM (IST)
Tags :
Vijay Tamil Nadu Budget Breaking News Abp News TVK
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