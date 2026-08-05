तमिलनाडु में महिलाओं को मिलेगा सोने का सिक्का, विजय सरकार का बड़ा ऐलान

तमिलनाडु की विजय सरकार ने बजट 2026-27 में महिलाओं को बड़ा तोहफा दिया है. टीवीके सरकार ने बजट में महिलाओं के लिए सोने का सिक्का और सिल्क साड़ी योजना के लिए 812 करोड़ रुपये का प्रस्ताव रखा है.

सीएम विजय ने विधानसभा चुनाव के घोषणापत्र में महिलाओं को तोहफा देने का ऐलान किया था. अब बजट में इसके लिए ऐलान किया गया है.

तमिलनाडु के वित्त मंत्री एन. मैरी विल्सन ने बुधवार को विधानसभा में टीवीके सरकार का पहला बजट पेश किया. विल्सन ने मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय की सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने टेंडर में कुछ दलों और लोगों को मिलने वाला ‘कट’ (कमीशन) बंद कराया है.

हज सब्सिडी बढ़ाई

उन्होंने कहा कि राज्य को ‘वित्तीय संकट’ से उबारने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं. एन. मैरी विल्सन ने कहा कि पहली बार हज पर जाने वाले लोगों के लिए सब्सिडी 25,000 रुपये से बढ़ाकर 35,000 रुपये की जाएगी.

उन्होंने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट) को समाप्त करने की मांग की. विल्सन ने केंद्र सरकार से 12वीं कक्षा के अंकों के आधार पर प्रवेश की पुरानी व्यवस्था बहाल करने का आग्रह किया.