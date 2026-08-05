'केशव मौर्य को अक्ल है या नहीं?' मदरसों पर विवादित बयान से पटना में बवाल
Keshav Prasad Maurya News: केशव मौर्य के इस बयान पर पटना के समनपुरा स्थित एक मदरसे के बाहर कुछ लोगों से जब हमने बातचीत की तो उन्होंने कहा कि ऐसा बयान सिर्फ राजनीतिक रोटी सेंकने के लिए दिया जाता है.
उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का मदरसों को लेकर दिया गया बयान लगातार सुर्खियों में है. उन्होंने अपने एक बयान में कहा था कि मदरसा कोई भी हो आतंकी पैदा करता है. इस बयान पर कई सियासी बयानबाजी के बाद आम नागरिकों की भी प्रतिक्रियाएं देकने को मिल रही है.
केशव प्रसाद मौर्य के इस बयान पर पटना के समनपुरा स्थित एक मदरसे के बाहर कुछ लोगों से जब हमने बातचीत की तो उन्होंने कहा कि ऐसा बयान सिर्फ राजनीतिक रोटी सेंकने के लिए दिया जाता है. मदरसे में पढ़ाई अच्छी होती है.
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'मदरसे में पढ़ने वाले आतंकवादी नहीं मोहम्मद वादी'
केशव मौर्य के बयान को लेकर पूछे गए सवाल पर रोस आलम नाम के एक शख्स ने कहा, "मदरसे में पढ़ने वाले आतंकवादी नहीं मोहम्मद वादी होते हैं. ऐसे बयान देने वालों को अकल है या नहीं."
वहीं, इस सवाल पर एक अन्य व्यक्ति शमसाद खान ने कहा, "मदरसा में अच्छी पढ़ाई होती है. जिन्होंने ऐसा बयान दिया है उनको एक बार मदरसा में पढ़ना चाहिए. सिर्फ राजनीति रोटी सेंकने के लिए इस तरह की बयानबाजी की जाती है. देश पर अगर आपदा आएगी तो मुसलमान भी लाठी लेकर खड़ा होगा."
क्या कहा था केशव मौर्य ने?
केशव मौर्य ने कहा था कि मदरसा बांग्लादेश का हो, चाहे पाकिस्तान का हो या चाहे भारत का हो, देखा जाये तो मदरसा अघोषित तौर पर आतंकवादियों को पैदा करने वाली फैक्ट्री है. मौर्य ने ये बयान बांग्लादेश में मदरसों को लेकर लेखिका तस्लीमा नसरीन की हालिया टिप्पणियों को लेकर की थी. उनके इस बयान पर कई दलों ने अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं.
सपा विधायक अतुल प्रधान ने केशव प्रसाद मौर्य के बयान पर कहा था कि ये राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के मामले से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए इस तरह का बयान दे रहे हैं. इसके बाद जमीयत उलेमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने भी इसपर तीखी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि मदरसों को आतंकवाद का अड्डा बताना सांप्रदायिकता और नफरत की राजनीति की पराकाष्ठा है.
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