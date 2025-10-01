'स्वागत नहीं करोगे हमारा..' इरफान सोलंकी की रिहाई के बाद समर्थकों ने यूं किया स्वागत

उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में सीसामऊ विधानसभा सीट से विधायक रहे समाजवादी पार्टी के नेता इरफान सोलंकी 33 महीने जेल में रहने के बाद मंगलवार शाम को रिहा हो गए. रिहाई के बाद इरफान सोलंकी के पक्ष में सोशल मीडिया पर वीडियो और पोस्ट्स की बाढ़ आ गई है.

खुद इरफान ने सोशल मीडिया दो तस्वीरें शेयर की. एक तस्वीर के कैप्शन में सोलंकी ने लिखा कि - स्वागत नहीं करोगे हमारा... एक अन्य तस्वीर सोलंकी ने पत्नी नसीम सोलंकी के साथ साझा की है. इसके अलावा सोशल मीडिया पर कई वीडियो में इरफान के कानपुर पहुंचने का वीडियो शेयर किए गए हैं.

एक वीडियो में देखा जा सकता है कि इरफान के स्वागत के लिए समर्थकों और कार्यकर्ताओं का हुजूम उमड़ा हुआ था.

अधिकारियों ने बताया कि मंगलवार सुबह करीब 10 बजे जेल में आधिकारिक आदेश पहुंचने के बाद सोलंकी की रिहाई की औपचारिकता शुरू हो गई.

बरेली हिंसा के दो आरोपियों का एनकाउंटर, बवाल में शामिल होने शाहजहांपुर से आए थे इदरीस और इकबाल

सोलंकी की विधायक पत्नी नसीम सोलंकी बच्चों और सास खुर्शीदा बेगम के साथ उन्हें लेने महाराजगंज जेल पहुंचीं थीं. मंगलवार शाम 6:15 बजे जेल का फाटक खुला, नसीम और बच्चे इरफान की ओर दौड़े. इरफान ने सभी को गले लगा लिया. इरफान के समर्थक जेल के बाहर मौजूद थे. समर्थकों ने नारेबाजी की.

यह न्याय की जीत है- इरफान सोलंकी

इरफान कार से बाहर आए और कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाया. उन्होंने कहा कि “यह न्याय की जीत है, न्याय हुआ है, मुझे अपने अल्लाह पर भरोसा था, है और रहेगा.”

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने चार दिन पहले, सोलंकी को गैंगस्टर अधिनियम के एक मामले में जमानत दे दी थी. पहले उनकी रिहाई अगले दिन के लिए निर्धारित थी, लेकिन हाईकोर्ट के दस्तावेजों को जेल में स्थानांतरित करने में देरी के कारण तीन दिन की देरी हुई.

इरफान सोलंकी दो दिसंबर, 2022 से जेल में हैं और उन पर कुल 10 मामले दर्ज हैं. उपचुनाव के बाद, उनकी पत्नी नसीम सोलंकी पति की सीसामऊ सीट से विधायक चुनी गईं.