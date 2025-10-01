बरेली हिंसा के दो आरोपियों का एनकाउंटर, बवाल में शामिल होने शाहजहांपुर से आए थे इदरीस और इकबाल 

बरेली हिंसा मामले में शामिल दो आरोपियों का एनकाउंटर हुआ है. दोनों आरोपियों के पैर में गोली लगी है. इनके नाम इदरीस और इकबाल हैं. दोनों ने पहले पुलिस पर फायरिंग की थी. दोनों आरोपियों के पास से एसपी सिटी के गनर से लूटी गई गन भी बरामद हुई है.

एनकाउंटर सीबीगंज थाना क्षेत्र के बंडीया नहर के पास हुआ. इदरीस और इकबाल को मुठभेड़ के बाद पुलिस ने दबोच लिया है. अब दोनों पुलिस हिरासत में हैं. बताया जा रहा है कि जब पुलिस इन तक पहुंची तो बचने के लिए दोनों ने पुलिस पर फायरिंग की. जवाबी फायरिंग में दोनों आरोपियों के पैर में गोली लगी.

बरेली हिंसा में अब तक 75 गिरफ्तार

बरेली पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अब तक 75 आरोपियों को अरेस्ट किया जा रहा है. माना जा रहा है कि अभी सैकड़ों गिरफ्तारियां और होनी हैं. अब तक 73 लोग अरेस्ट किए गए थे. इदरीस और इकबाल को मिलाकर गिरफ्तार आरोपियों की संख्या 75 हो गई है. अभी और भी धड़पकड़ जारी है.

पुलिस ने बताया है कि इदरीस और इकबाल शाहजहांपुर के रहने वाले हैं. इदरीस पर पहले से ही 30 मुकदमे दर्ज थे. वहीं, इकबाल पर भी 17 केस दर्ज हैं. दोनों बरेली में बवाल में शामिल होने के लिए शाहजहांपुर आए थे. इदरीस के पास से एंटी फ्लेयर गन भी बरामद हुई है. फिलहाल, पुलिस ने प्राथमिक उपचार के बाद दोनों को हिरासत में ले लिया है. अब इनसे पूछताछ की जाएगी और अभी भी पुलिस के हाथ से फरार लोगों की जानकारी जुटाई जाएगी.

बरेली हिंसा में 3000 लोगों के खिलाफ FIR

बरेली पुलिस अभी सैकड़ों और लोगों को गिरफ्तार कर सकती हैं, क्योंकि हिंसा मामले में जो एफआईआर फाइल की गई है, उसमें नामजद और अज्ञात लोगों को मिलाकर कुल 3000 लोगों के साक्ष्य पुलिस के पास हैं.

मौलाना तौकीर रजा ही है मास्टरमाइंड

शुरुआती जांच में मास्टरमाइंड के रूप में तौकीर रजा का ही नाम निकल कर सामने आया था. तौकीर और उसके तमाम सहयोगियों पर आरोप है कि हिंसा की योजना लंबे समय से बनाई जा रही थी. पुलिस को पहले ही जानकारी मिली थी कि प्रदर्शन के नाम पर कोई अनहोनी हो सकती है. पुलिस ने समझाने की भी कोशिश की थी, लेकिन उनकी बात नहीं मानी गई थी. इसके बाद हिंसा भड़क गई जो करीब आधे घंटे तक चली.