हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
#ResultsOnABPIsrael Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडकानपुर में पालतू कुत्ते का जानलेवा हमला, बुजुर्ग ले ली जान, मालकिन अस्पताल में भर्ती

कानपुर में पालतू कुत्ते का जानलेवा हमला, बुजुर्ग ले ली जान, मालकिन अस्पताल में भर्ती

Kanpur News In Hindi: शहर के थाना रावतपुर के एक पॉश इलाके में एक जर्मन शेफर्ड डॉग ने अपनी ही मालकिन पर जानलेवा हमला कर उन्हें अधमरा कर दिया. महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

By : अशोक सिंह, कानपुर | Edited By: धीरज गुप्ता | Updated at : 05 May 2026 09:09 PM (IST)
Preferred Sources

कानपुर से एक ऐसी सनसनीखेज खबर सामने आई है जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी. एक पालतू जानवर जिसे वफादारी का प्रतीक माना जाता है, वह एक ही परिवार के लिए 'काल' बन गया है. शहर के थाना रावतपुर के एक पॉश इलाके में एक जर्मन शेफर्ड डॉग ने अपनी ही मालकिन पर जानलेवा हमला कर उन्हें अधमरा कर दिया.

यह घटना कानपुर की है, जहां 63 वर्षीय किरन त्रिवेदी अपने घर में मौजूद थीं, तभी उनके पालतू जर्मन शेफर्ड ने उन पर हमला कर दिया. कुत्ते ने किरन को इस कदर नोचा कि उनके हाथ, पैर और कमर पर गहरे जख्म हो गए हैं. आनन-फानन में उन्हें निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने उन्हें 29 टांके लगाए हैं. फिलहाल वह अस्पताल में जिंदगी की जंग लड़ रही हैं.

उत्तराखंड: राहुल गांधी का PA बन महिला से 25 लाख की ठगी, देहरादून से पकड़ा गया शातिर ठग

कुत्ते ने पिछले साल महिला की सास की ली थी जान

चौंकाने वाला सच तो यह है कि यह इस 'खूनी' कुत्ते का दूसरा हमला है. पिछले साल इसी जर्मन शेफर्ड ने किरन की 91 वर्षीय सास मोहिनी त्रिवेदी पर हमला किया था. उस हमले में बुजुर्ग मोहिनी देवी की जान चली गई थी. एक फिर खूंखार कुत्ते ने हमला कर जान लेने की कोशिश की है.

पिछले साल मौत के बाद नहीं खुली परिवार की नींद

दादी की मौत के बाद भी किरन के बेटे प्रशांत त्रिवेदी ने इस खूंखार हो चुके कुत्ते को घर से नहीं हटाया. परिवार की इसी लापरवाही का नतीजा आज प्रशांत की मां को भुगतना पड़ रहा है. जिस कुत्ते ने पहले घर की बुजुर्ग महिला को मार डाला, उसे घर में ही पालकर रखना अब पूरे परिवार के लिए जानलेवा साबित हो रहा है.

स्थानीय निवासियों में इस घटना को लेकर भारी रोष है. लोग सवाल उठा रहे हैं कि आखिर एक हिंसक जानवर को रिहायशी इलाके में दोबारा हमला करने का मौका क्यों दिया गया? क्या प्रशासन और परिवार अब भी किसी बड़ी अनहोनी का इंतजार कर रहे हैं?

जर्मन शेफर्ड जैसी नस्लें बहुत ऊर्जावान और सुरक्षात्मक होती हैं. यदि किसी कुत्ते ने एक बार जानलेवा हमला कर दिया है, तो उसे बिना पेशेवर ट्रेनिंग या निगरानी के घर में रखना बेहद खतरनाक है. इस मामले में कानूनी और सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से कुत्ते को तुरंत किसी शेल्टर होम या विशेषज्ञों के पास भेजना अनिवार्य है.

यूपी के मंत्री के गार्ड पर शादी का झांसा देकर रेप का आरोप, वाराणसी में केस दर्ज

About the author अशोक सिंह, कानपुर

अशोक सिंह 25 सालों से एबीपी न्यूज से जुड़े हैं. कानपुर की राजनीतिक, सामाजिक और क्राइम की खबरों पर नजर रखते हैं. दो जुड़वा बहनों की कहानी दिखाते हुए उन्होंने 3 दिन तक लाइव में अहम भूमिका निभाई थी. इसके लिए उन्हें सम्मानित भी किया गया. 
Read More
Published at : 05 May 2026 09:09 PM (IST)
Tags :
Kanpur News UP NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
कानपुर में पालतू कुत्ते का जानलेवा हमला, बुजुर्ग ले ली जान, मालकिन अस्पताल में भर्ती
कानपुर में पालतू कुत्ते का जानलेवा हमला, बुजुर्ग ले ली जान, मालकिन अस्पताल में भर्ती
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बंगाल में BJP की जीत पर बृजभूषण शरण सिंह बोले, 'अगर एक व्यक्ति को क्रेडिट देना हो तो उसका नाम...'
बंगाल में BJP की जीत पर बृजभूषण शरण सिंह बोले, 'अगर एक व्यक्ति को क्रेडिट देना हो तो उसका नाम...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'पहले गोरखपुर के नाम से लोग डरते थे लेकिन आज...', टू-लेन ब्रिज के उद्घाटन पर बोले CM योगी
'पहले गोरखपुर के नाम से लोग डरते थे लेकिन आज...', टू-लेन ब्रिज के उद्घाटन पर बोले CM योगी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'सनातन का अपमान करने वालों का सूपड़ा साफ...', बंगाल चुनाव के नतीजों पर बोले CM योगी आदित्यनाथ
'सनातन का अपमान करने वालों का सूपड़ा साफ...', बंगाल चुनाव के नतीजों पर बोले CM योगी आदित्यनाथ
Advertisement

वीडियोज

Met Gala 2026 के अजीब नियम: No Onion-Garlic, No Selfie, No Spouse यहां Fashion से ज्यादा Rules चलते हैं
Pitt Siyapa Review: सोनम बाजवा और परमवीर चीमा की अनोखा कॉन्सेप्ट और शानदार कॉमेडी फिल्म
West Bengal New CM Update: बंगाल का अगला सीएम कौन?! | Suvendu Adhikari
क्या यूपी-पंजाब में भी BJP करेगी ‘खेल’?
क्या यूपी-पंजाब में भी BJP करेगी ‘खेल’? | UP Election 2027
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'हम लड़ाई नहीं चाहते, लेकिन...', प्रोजेक्ट फ्रीडम को लेकर अमेरिका ने ईरान को दे दी खुली धमकी
'हम लड़ाई नहीं चाहते, लेकिन...', प्रोजेक्ट फ्रीडम को लेकर अमेरिका ने ईरान को दे दी खुली धमकी
टेलीविजन
युजवेंद्र चहल संग तलाक के बाद धनश्री वर्मा को फिर हुआ प्यार? पोस्ट शेयर कर दिया ये हिंट
युजवेंद्र चहल संग तलाक के बाद धनश्री वर्मा को फिर हुआ प्यार? पोस्ट शेयर कर दिया ये हिंट
आईपीएल 2026
IPL 2026 के बाद हार्दिक पांड्या से छिनेगी कप्तानी? MI के मैनेजमेंट ने दिया जवाब 
IPL 2026 के बाद हार्दिक पांड्या से छिनेगी कप्तानी? MI के मैनेजमेंट ने दिया जवाब 
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'पहले लोग गोरखपुर के नाम से लोग डरते थे लेकिन आज...', टू-लेन ब्रिज के उद्घाटन पर बोले CM योगी
'पहले लोग गोरखपुर के नाम से लोग डरते थे लेकिन आज...', टू-लेन ब्रिज के उद्घाटन पर बोले CM योगी
इंडिया
इंडिगो फ्लाइट में पावर बैंक ब्लास्ट, धुआं-धुआं केबिन, इमरजेंसी एग्जिट से स्लाइड्स के जरिए यात्रियों को निकाला
इंडिगो फ्लाइट में पावर बैंक ब्लास्ट, धुआं-धुआं केबिन, इमरजेंसी एग्जिट से स्लाइड्स के जरिए यात्रियों को निकाला
बॉलीवुड
'भाई मैंने आपका क्या बिगाड़ा है?' बंगाल बीपेजी प्रमुख के बयान पर अनुपम खेर ने किया रिएक्ट, देखें वीडियो
'भाई मैंने आपका क्या बिगाड़ा है?' बंगाल बीपेजी प्रमुख के बयान पर अनुपम खेर ने किया रिएक्ट
क्रिकेट
ममता बनर्जी पर फूटा क्रिकेटर मनोज तिवारी का गुस्सा, TMC छोड़ने पर खोला बड़ा राज; कहा- 5 करोड़...
ममता पर फूटा मनोज तिवारी का गुस्सा, TMC छोड़ने पर खोला बड़ा राज; कहा- 5 करोड़...
राशिफल
Kal Ka Rashifal: 6 मई 2026 बुधवार को वृश्चिक राशि को मिलेगा रुका हुआ धन और कुंभ का चमकेगा भाग्य, जानें कल का राशिफल
कल का राशिफल (6 मई 2026): सिद्ध और बुधादित्य योग का दुर्लभ संयोग, बुधवार को इन 4 राशियों का चमकेगा भाग्य, जानें कल का पंचांग
ENT LIVE
Met Gala 2026 Protest: Fake Urine Bottles को लेकर Jeff Bezos के खिलाफ बवाल
Met Gala 2026 Protest: Fake Urine Bottles को लेकर Jeff Bezos के खिलाफ बवाल
ENT LIVE
Pitt Siyapa Review:सोनम बाजवा और परमवीर चीमा की कॉमेडी से भरपूर फैमिली एंटरटेनर
Pitt Siyapa Review:सोनम बाजवा और परमवीर चीमा की कॉमेडी से भरपूर फैमिली एंटरटेनर
ENT LIVE
Karan Johar Look: मेट गाला में करण जौहर का डेब्यू, राजा रवि वर्मा से इंस्पायर्ड कॉस्ट्यूम ने जीता फैंस का दिल
Karan Johar Look: मेट गाला में करण जौहर का डेब्यू, राजा रवि वर्मा से इंस्पायर्ड कॉस्ट्यूम ने जीता फैंस का दिल
ENT LIVE
Mammootty & Mohanlal का जलवा: ‘Patriot’ में फिर गूंजा साउथ के Legends का दबदबा
Mammootty & Mohanlal का जलवा: ‘Patriot’ में फिर गूंजा साउथ के Legends का दबदबा
ENT LIVE
Glory Review: Pulkit Samrat और Divyenndu की जोरदार एक्टिंग, सीरीज हुई हिट
Glory Review: Pulkit Samrat और Divyenndu की जोरदार एक्टिंग, सीरीज हुई हिट
Embed widget