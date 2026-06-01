अलीगढ़ में शोभायात्रा के दौरान बवाल, स्टंट कर रहे युवकों को रोकने पर दरोगा से मारपीट

उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में अहिल्याबाई होल्कर शोभा यात्रा के दौरान उस समय अफरा-तफरी मच गयी, जब ट्रैक्टर से स्टंट कर रहे युवकों को रोकने के लिए एक दरोगा ने कोशिश की, लेकिन भीड़ में बेकाबू युवको ने दरोगा के साथ ही मारपीट शुरू कर दी. इस पूरी घटना का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

पुलिस ने मामला दर्ज कर चार लोगों को हिरासत में लिया है, मौके पर अब शान्ति है और यातायात भी सुचारू हो गया है. घटना रविवार दोपहर की बताई जा रही है. इस घटना ने पुलिस के साथ मारपीट से कई सवाल खड़े कर दिए हैं.

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क्या है पूरा मामला ?

जानकारी के मुताबिक, थाना सासनीगेट क्षेत्र के सासनी गेट चौराहे पर अहिल्याबाई होलकर शोभा यात्रा में कुछ युवकों द्वारा ट्रैक्टर और मोटरसाइकिल से तेज रफ्तार में खतरनाक स्टंटबाज़ी की जा रही थी. स्टंट के कारण आगरा-मथुरा रोड समेत आसपास के मार्गों पर जाम जैसी स्थिति बन गई और आम लोगों की सुरक्षा को खतरा उत्पन्न हो गया.

मौके पर मौजूद एक दरोगा ने स्टंट बाजो को रोकने की कोशिश की तो उसके साथ मारपीट कर दी गई. सूचना पर पहुंची सासनीगेट पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए स्टंट कर रहे युवकों को रोका और चार लोगों को हिरासत में लिया. घायल दरोगा को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है. पुलिस के अनुसार लापरवाहीपूर्ण तरीके से वाहन चलाने से किसी भी समय बड़ा हादसा हो सकता था.

चार लोगों को हिरासत में लिया गया

पुलिस अधीक्षक नगर आदित्य बंसल ने बताया कि कार्रवाई के बाद मौके पर शांति व्यवस्था कायम है तथा यातायात सुचारू रूप से संचालित हो रहा है. चार लोगों को हिरासत में लिया गया है. आमजन का आवागमन सामान्य है और आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है. इस मामले में आयोजकों पर भी अब कार्रवाई की मांग हो रही है.

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