उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ में रविवार देर रात एक दर्दनाक घटना हुई. पिलखुवा-फगौता मार्ग पर लोक निर्माण विभाग और ठेकेदार की लापरवाही से एक बाइक सवार की खुले गहरे गड्ढे में गिर गया. हादसे में बाइक सवार की मौत हो गई. हादसा सिद्धिविनायक अस्पताल के पास हुआ.

निर्माण स्थल पर नहीं था कोई बैरिकेडिंग

जानकारी के अनुसार अचपल गढ़ी के रहने वाले 42 वर्षीय विजय कुमार देर रात अपनी ड्यूटी खत्म कर बाइक से घर लौट रहे थे. पिलखुवा-फगौता मार्ग पर दिन में ही पीडब्ल्यूडी के ठेकेदार ने पुलिया निर्माण के लिए एक गहरा गड्ढा खुदवाया था. बताया जा रहा है कि अंधेरा होने के बावजूद निर्माण स्थल पर न तो कोई बैरीकेडिंग की गई थी, न ही कोई चेतावनी संकेतक लगाया गया था. जिस वजह से रात के सन्नाटे और घने अंधेरे में विजय कुमार की बाइक सीधे इस गहरे गड्ढे में जा गिरी.

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घटना के बाद विजय की चीख-पुकार सुनकर स्थानीय लोग घटना स्थल पर पहुंचे और उन्होंने तुरंत इसकी सूचना पुलिस को सूचना दी. सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने लहूलुहान हालत में विजय को पहले सिद्धिविनायक अस्पताल में भर्ती कराया. जहां से चिकित्सकों ने हालत गंभीर होने पर युवक तुरंत रामा मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

बताया जा रहा है कि विजय अपने पीछे पत्नी और दो बच्चों को रोता-बिलखता छोड़ गए हैं. इस घटना के बाद मृतक के परिजनों और ग्रामीणों में ठेकेदार और पीडब्ल्यूडी अधिकारियों के खिलाफ रोष है. ग्रामीणों ने उन पर कार्रवाई करते हुए हत्या का मुकदमा दर्ज करने की मांग की है. इस तरह के हादसे निर्माण सस्थाओं के असंवेदनशीलता सवाल उठाते हैं.

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