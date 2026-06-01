यूपी में चंगाई सभा की आड़ में धर्म परिवर्तन का खेल, मास्टरमाइंड के खिलाफ दर्ज हुआ मुकदमा

उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में एक बाद फिर गरीब हिंदू परिवारों को प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन कराए जाने का मामला सामने आया है. जहां हिन्दू परिवारों को एक कमरे में बाइबल के माध्यम से धर्मपरिवर्तन कराए जाने पर हिंदू संगठन के लोगों ने पहुंचकर हंगामा काटकर धर्मांतरण के खेल को बंद करवाकर मुकदमा दर्ज करवाया. यह पूरा मामला गाजीपुर कस्बे का है जहां चंगाई सभा की आड़ में धर्मांतरण का खेल चल रहा था.

पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल की

इस मामले की जानकारी मिलने पर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने पुलिस को सूचना दी. सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौके पर जांच पड़ताल की और वहां से बाइबल सहित धार्मिक साहित्य बरामद किया. आरोप है कि करीब 30 से अधिक गरीब हिंदू परिवारों के सदस्यों को ईसाई धर्म अपनाने के लिए प्रभावित करने का प्रयास किया जा रहा था. पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए मुख्य आरोपित सूरज गुप्ता के खिलाफ उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3 एवं 5(1) के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है.

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जांच के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी- पुलिस

पुलिस पूरे प्रकरण की जांच में जुटी है और अन्य संबंधित लोगों की भूमिका भी खंगाली जा रही है. वहीं गाजीपुर थाना प्रभारी की माने तो जांच के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी. हिंदू संगठन के नेता धर्मेंद्र सिंह जनसेवक की मानें तो ग्रामीण इलाकों में ईसाई मिशनरी बाइबल के माध्यम से लोगों का ब्रेनवॉश कर उनका धर्मपरिवर्तन करवाकर बड़ी संख्या में धर्मांतरण करवाया. इसके पहले में जनपद में हजारों लोगों को ईसाई मिशनरी के द्वारा प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन करवाया गया था जिस मामले में सबसे बड़ी कार्रवाई हुई जो देश में चर्चा का विश्व बनी हुई थीं.